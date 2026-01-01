Vertriebs-Pipelines sind naturgemäß immer in Bewegung – aber die Geschäftsnachverfolgung sorgt dafür, dass dir nichts entgeht. Die Geschäftsnachverfolgung ermöglicht es deinem Vertriebsteam, den Überblick darüber zu behalten, wie sich jede:r potenzielle Kund:in durch die Vertriebs-Pipeline bewegt, und hilft dabei, Geschäfte leichter abzuschließen.

Die Slack-Vorlage für die Geschäftsnachverfolgung bringt die Geschäftsnachverfolgung direkt dorthin, wo der Rest deiner Arbeit stattfindet, und erleichtert es Teams, in Echtzeit an Geschäften zu arbeiten.

So verwendest du diese Vorlage für die Geschäftsnachverfolgung

Befolge folgende Schritte, um die Vorlage für die Geschäftsnachverfolgung von Slack zu verwenden:

Lade die Vorlage herunter. Klicke auf „Vorlage erhalten”. Du wirst aufgefordert, dich bei Slack anzumelden und die Authentifizierung für den Workspace zu erhalten, in dem du die Vorlage verwenden möchtest. Passe Geschäftsstadien und deren Verantwortliche an. Du siehst mehrere farbige Tabs für jedes Stadium des Vertriebszyklus. Du kannst diese anpassen, damit sie der bevorzugten Terminologie deiner Organisation zu entsprechen. Dann kannst du Verantwortliche für jedes Stadium zuweisen, damit sie den Geschäftsfortschritt überwachen können. Weise Geschäfte zu und füge ihre wichtigsten Details hinzu. Es gibt anpassbare Ordner, in denen du den Namen, Wert und die Prioritätsstufe jedes Geschäfts eingeben kannst. Ein Menü lässt dich den aktuellen Status des Geschäfts auswählen. Die Auswahl eines Status füllt automatisch die Informationen dieses Geschäfts unter dem entsprechenden Tab aus. Richte den Workflow ein. Verwende Integrationen, Erinnerungen und Benachrichtigungen, um einen Vertriebs-Workflow zu erstellen. Du kannst Erinnerungen an Teammitglieder senden, wenn sie etwas nachverfolgen müssen, und Benachrichtigungen für Änderungen einrichten, die Aufmerksamkeit benötigen, wie etwa ein Geschäftsstatus, der in der Prioritätsstufe steigt. Du kannst auch Slack-Integrationen verwenden, um diese Geschäftsnachverfolgung mit einem größeren CRM, Projektmanagement-Tool oder anderer Sales-Enablement-Software zu vernetzen. Teile die Vorlage mit deinem Team. Erstelle einen speziellen Channel für die Geschäftsverwaltung, damit alle zusammenarbeiten können.

Was ist die Geschäftsnachverfolgung?

Eine Geschäftsnachverfolgung ist ein Tool, das Einblick in jedes Geschäft bietet, an dem dein Team arbeitet, sowie in die aktuelle Stufe im Vertriebszyklus. Geschäftsnachverfolgungen verbessern das Bewusstsein im gesamten Vertriebsteam und helfen dabei sicherzustellen, dass Geschäfte ordnungsgemäß durch die Pipeline bewegt werden.

Die Transparenz und Abstimmung, die diese Nachverfolgungs-Tracker bieten, helfen Vertriebsteams dabei, während des gesamten Verkaufsprozesses effizienter zu arbeiten. Sie sind auch wertvolle Tools für Account-Manager:innen, die während des Verkaufs Beziehungen zu Kund:innen aufbauen müssen und sie durch den Abschluss und darüber hinaus begleiten.

Die Geschäftsnachverfolgung ist in Unternehmen jeder Größe unverzichtbar, aber kleine oder mittelständische Unternehmen (KMU) könnten diese Vorlage besonders nützlich finden. Sie kann KMU dabei helfen, den Zustand ihrer Pipeline zu bewerten und Umsätze zu prognostizieren, ohne in große CRM-Plattformen zu investieren, die mehr Funktionen bieten, als sie derzeit benötigen.

Vorteile der Nutzung der Geschäftsnachverfolgung

Einige der vielen Vorteile der Nutzung der Geschäftsnachverfolgung sind:

Transparenz und Abstimmung zwischen Teams: Ein klarer, einfacher Tracker zur Nachverfolgung von Geschäften ermöglicht es allen aus jedem Team, auf einen Blick zu sehen, wo ein Geschäft steht. Vertrieb, Account-Management, Umsatzplanung und mehr können alle abgestimmt bleiben.

Bessere Teamzusammenarbeit: Wenn alle über den Status eines Geschäfts informiert sind, können sie ihre Rolle bei dessen Verfolgung besser verstehen und proaktiver zusammenarbeiten.

Automatisierte Erinnerungen: Es ist natürlich, dass Dinge vergessen werden, wenn du mehrere Geschäfte verwaltest, aber die automatisierten Erinnerungen, die dieser Tracker sendet, stellen sicher, dass nichts übersehen wird.

Zentrale Updates: Diese Nachverfolgung kann in Echtzeit aktualisiert werden, sodass niemand jemals mit veralteten Informationen arbeitet.

Effizientere Vertriebszyklen: Die sofortige Ansicht des Geschäftsstatus hilft dir schnell zu verstehen, was getan werden muss, um Leads durch die Pipeline zu bringen , wodurch Vertriebs-Workflows schnell und effizient bleiben.

Wer sollte diese Vorlage verwenden?

Nahezu alle Personen, die Verkäufe, Partnerschaften oder Geschäfte verwalten, können von der Verwendung dieser Vorlage profitieren.

Vertriebsmitarbeitende und ihre Manager:innen können sie verwenden, um Vertriebsprozesse zu optimieren und zu verbessern, während Account-Manager:innen eine bessere Sichtbarkeit in potenzielle Accounts erhalten können. Revenue-Operations-Teams können von dieser Vorlage profitieren, da verbesserte Einblicke in potenzielle Geschäfte ihnen helfen, genauere Prognosen zu erstellen.

Diese Vorlage ist besonders nützlich für kleine, kompakte Unternehmen, die ihre Kundenlisten erweitern. Sie ist ein unkompliziertes Tool, das einfacher zu verwenden ist als komplexe Vertriebssoftware, die für große Unternehmen entwickelt wurde. Wenn ein kleines Unternehmen wächst, kann es die Nachverfolgung in CRMs wie Salesforce integrieren, um auf mehr Funktionen zuzugreifen und dabei die effizienten Workflows der Nachverfolgung beizubehalten.

Warum sollte ich Slack für die Geschäftsnachverfolgung nutzen?

Diese Slack-Vorlage ermöglicht die Geschäftsnachverfolgung mit all der Vielseitigkeit, Anpassbarkeit und den Kollaborationsfunktionen, die du von Slack erwartest.

Die einfache Benutzeroberfläche und die Möglichkeit, alle vertriebsbezogenen Unterhaltungen im selben Channel zu führen, machen Slack zu einem natürlichen Ort für die Geschäftsnachverfolgung. Dies vereinfacht die Echtzeit-Zusammenarbeit und verbessert deinen Workflow durch die Automatisierung von Erinnerungen, Warnungen und Benachrichtigungen, die alle über den Fortschritt jedes Geschäfts auf dem Laufenden halten.

Wenn die optimierte Nachverfolgung für deine Bedürfnisse zu einfach wird, kannst du Slacks viele Integrationen nutzen, um sie mit den Funktionen anderer Software zu kombinieren. CRM- und Vertriebstools wie Salesforce ermöglichen es dir, mehr Daten zu deinen Leads zu speichern und trotzdem die Nachverfolgung für das tägliche Vertriebsmanagement zu verwenden.

Deinen Vertriebszyklus vereinfachen

Die Verwaltung mehrerer Leads in verschiedenen Phasen des Vertriebszyklus kann schnell chaotisch werden. Diese Vorlage für die Geschäftsnachverfolgung hilft jedoch dabei, den Prozess organisiert zu halten und dein Team abzustimmen. Zusätzlich zur Klarheit durch die Geschäftsverfolgung lässt sich dieses Tool in Slack-Workflows integrieren, sodass du deinen Vertriebsprozess genau nach deinen Wünschen verwalten kannst.