Vertriebsressourcen sind wichtige Tools für deine Organisation. Sie verbessern nicht nur die Produktivität des Vertriebsteams, sondern machen die Vertriebsmitarbeitenden auch effektiver, bringen den Vertriebsprozess voran und helfen dabei, größere Geschäfte abzuschließen. Diese Ziele können sie jedoch nicht erreichen, wenn dein Team die richtigen Materialien nicht findet, wenn es sie braucht. Hier kommt die Slack-Anlaufstelle für Vertriebsressourcen ins Spiel. Sie bringt Vertriebsressourcen zusammen, damit die Vertriebsmitarbeitenden sie sofort durchsuchen, auf sie zugreifen und sie teilen können. So verwendest du sie:

Klicke auf „Diese Vorlage verwenden”. Dies erstellt ein eigenes Slack Canvas und eine zentrale Anlaufstelle für den Vertrieb. Sie bringt alle deine Ressourcen, Vorlagen und Videos an einem praktischen Ort zusammen.

Fülle FAQs und Ressourcen aus. Ergänze wichtige Bereiche wie „Produkte”, „Interne Dokumentation”, „Preise” und „Channels”. So kann dein Team genau das finden, was es braucht, wann es es braucht.

Füge Anwendungsfall-Demovideos und Links hinzu. Deine Vertriebsmitarbeitenden können bewährte Methoden in Aktion visualisieren und haben eine klare Roadmap für den Vertriebserfolg.

Sorge dafür, dass die Inhalte aktuell bleiben. Weise Verantwortliche zu, die die Ressourcen regelmäßig aktualisieren. Informiere dein Vertriebsteam über Updates mit gepinnten Ankündigungen oder Slack-Erinnerungen, damit sie nie das Gefühl haben, den Anschluss zu verlieren.

Wie Vertriebsteams von dem einfachem Zugang zu Vertriebsressourcen profitieren

Der Vertrieb ist keine Glückssache. Es braucht eine effektive Strategie, um starke Beziehungen aufzubauen, öfter erfolgreich Geschäfte abzuschließen und die Geschäftsgröße zu maximieren.

Selbst bei den besten Strategien kosten jedoch ineffektive Vertriebsressourcen an kritischen Punkten des Vertriebsprozesses deine Organisation Geld und Zeit. Verpasste Opportunitys und ineffektive Geschäfte summieren sich schnell. Starke Vertriebsressourcen sind ein wichtiger Bestandteil beim Aufbau eines erfolgreichen Vertriebsteams.

Ressourcen wie Produkt-Factsheets, Fallstudien, Kundenstimmen und E-Mail-Vorlagen rüsten Vertriebsmitarbeitende mit den Tools aus, die sie in jeder Phase des Verkaufsprozesses benötigen. Die potenziellen Vorteile eines einfachen Zugangs zu diesen Ressourcen umfassen:

Verbesserte Produktivität: Die richtigen Assets beschleunigen das Onboarding, vereinfachen Workflows und unterstützen die Automatisierung im Vertrieb , wodurch Vertriebsmitarbeitende effizienter werden.

Schnellere Abschlusszeiten: Teams können Vertriebsaktivitäten priorisieren, die Geschäfte abschließen, indem sie erkennen, was Ergebnisse bringt und was nicht.

Priorisierte Kundenerfahrung: Vertriebsressourcen ermöglichen es Teams, durchgehend konsistenten Mehrwert während der Geschäftszyklen mit maßgeschneiderten Interaktionen und Messaging zu liefern.

Höhere Umsätze: Vertriebsressourcen statten Teams mit dem aus, was sie brauchen, um wertorientiert zu verkaufen, und bieten Einblicke zur Aufdeckung von Cross-Selling- und Upselling-Opportunitys.

Arten von Vertriebsressourcen

Die richtigen Assets und Materialien leiten Vertriebsmitarbeitende bei jedem Schritt im Geschäftszyklus an. Hier sind die wichtigsten Assets, die dein Team zur Hand haben sollte, um Zeit zu sparen und Geschäfte abzuschließen.

Produktinformationen

Ernsthafte Interessent:innen möchten oft produktfokussierte Informationen für ihre Entscheidung. Hier können Geschäfte scheitern, wenn dein Vertriebsteam keine organisierten und griffbereiten Dokumente hat, die vor, während oder direkt nach einem Vertriebs-Call verschickt werden können. Verfügbare Vertriebsressourcen bedeuten, dass deine Vertriebsmitarbeitenden Opportunitys durch die Vertriebs-Pipeline voranbringen können.

Datenblätter, Funktionsübersichten und Demo-Videos zeigen Interessent:innen, wie dein Produkt funktioniert und welchen Wert es liefert. Ebenso liefern Wettbewerbsvergleiche Kund:innen praktische Informationen, damit sie eine fundierte Entscheidung treffen können — außerdem kannst du deine Organisation differenzieren, Vertrauen aufbauen und proaktive Antworten auf ihre Fragen bieten. Präzise Produktdaten und Kundeneinblicke verbessern Vertriebsprognosen, wodurch Teams ihre beste Leistung erbringen können.

Vertriebsstrategieleitfäden und Skripte

Der Vertrieb wird oft als Kunstform dargestellt, aber dein Team muss sich nicht nur auf sein Bauchgefühl verlassen, um erfolgreich zu sein. Vertriebsstrategieleitfäden und Skripte sind starke Tools, die Erfahrung in wiederholbare Erfolge verwandeln.

Beispielsweise helfen Fragen zur Bedarfsermittlung und Qualifizierung dabei sicherzustellen, dass Leads qualifizierte Interessent:innen sind, die es zu verfolgen lohnt. Das reduziert verschwendete Zeit und Ressourcen für die falschen Opportunitys. Außerdem erleichtern es Outreach-Vorlagen und Follow-up-Frameworks, das Gespräch am Laufen zu halten und Kundenbeziehungen voranzubringen.

Fallstudien und Social Proof

Kundenerfolgsgeschichten, Testimonials und Bewertungen sind essenzielle Bestandteile des modernen digitalen Vertriebs und helfen deinem Vertriebsteam dabei, früh Glaubwürdigkeit aufzubauen und greifbare Ergebnisse zu demonstrieren. Sie reduzieren auch Referenzanfragen und schützen deine Top-Käufer:innen und treuesten Fürsprecher:innen.

ROI-Rechner oder Vorher-Nachher-Anwendungsfälle sind ein weiteres starkes Tool, um Interessent:innen zu helfen, den tatsächlichen Wert deines Produkts oder deiner Dienstleistung zu verstehen. Es setzt messbare Geschäftsergebnisse in Wert um, überwindet finanzielle Einwände und gewinnt die Zustimmung von Finanzabteilungen, CFOs und anderen Entscheidungsträger:innen.

Preis- und Angebotsmaterialien

Preisaufschlüsselungen und individuelle Angebotsvorlagen bieten potenziellen Kund:innen Klarheit — keine verwirrten Interessent:innen mehr, die zurückschrecken und nicht kaufen. Diese Vorlagen sind klare und prägnante Angebote, die sie ermutigen, den letzten Schritt zu machen und Kund:in zu werden.

Ebenso fassen Vertragsvorlagen oder Bestellformulare wichtige Vertriebsdetails zusammen, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Sie sind entscheidend für die Optimierung der Beschaffung und Vertriebsauftragsabwicklung. Vorlagen vereinfachen diesen Prozess und helfen Vertriebsmitarbeitenden dabei, kostspielige, zeitaufwändige Fehler zu vermeiden.

Enablement-Tools und Schulungen

Sales-Enablement-Tools bilden Vertriebsmitarbeitende aus und coachen sie, verkürzen die Einarbeitungszeit neuer Mitarbeitender, verbessern Abschlussquoten und fördern intelligenteres Upselling. Effektive Integrationen für Vertriebsteams vernetzen CRM-Leitfäden, Sales-Enablement-Plattformen und Produktdemo-Bibliotheken und bieten deinem Team einen zentralen Ort für alles – damit sie sich aufs Verkaufen konzentrieren können, statt zu suchen. Außerdem bietet der Zugang zu internen Schulungsvideos und Gesprächsaufzeichnungen wertvolle Praxisbeispiele, um ihre Fähigkeiten zu schärfen.

Bewährte Methoden für die Verwaltung einer Anlaufstelle für Vertriebsressourcen

Anlaufstellen für Vertriebsressourcen sind praktisch und effizient, aber sie sind nur so wertvoll wie das Material, das sie enthalten, und ihre Zugänglichkeit. Hier sind einige praktische Methoden, mit denen du deine Ressourcen verbessern und sie so relevant und effektiv wie möglich halten kannst:

Prüfe Inhalte vierteljährlich auf Genauigkeit und Nützlichkeit. Überprüfe deine Inhalte regelmäßig gründlich, um sicherzustellen, dass deine Materialien relevant und genau sind und eine einheitliche Botschaft vermitteln.

Ermutige Vertriebsmitarbeitende zu Feedback. Je mehr Augen du auf deinen Inhalten hast, desto nützlich sind sie in der Praxis. Bitte um Input zu den Ressourcen, die du hast, und zu den Herausforderungen, denen sich die Mitarbeitenden während der Geschäftszyklen stellen müssen. Sie können nicht nur auf Verbesserungsmöglichkeiten hinweisen, denn ihr Feedback kann dir auch dabei helfen, neue Ressourcen zu entdecken, um die Produktivität, die Konsistenz und die Geschäftsgröße zu steigern.

Integriere dein CRM und deine Vertriebstools für einfachen Zugang. CRM-Integration ist eine gute Möglichkeit, alle Mitarbeitenden an einem Ort zusammenzubringen, ohne ständig zwischen Tabs oder Tools zu wechseln. Das reduziert Kontextwechsel und verbessert die Effizienz. Es erhöht auch die Datengenauigkeit und beschleunigt die Zusammenarbeit. Zum Beispiel können deine Mitarbeitenden mit der Slack Sales Cloud -Integration Produktdetails oder Preise abrufen, ohne zwischen Tools zu wechseln. Das eliminiert Reibung, verbessert die Vertriebs- und Betriebsplanung und führt zu höheren Abschlussquoten.

Mit einer zentralen Anlaufstelle für Vertriebsressourcen für zuverlässigen, wiederholbaren Erfolg sorgen

Überlasse in deinem Vertrieb nichts dem Zufall. Nutze stattdessen die vergangenen Erfolge deines Teams, um mithilfe einer zentralen Anlaufstelle für Vertriebsressourcen wiederholbare Systeme und einheitliche Botschaften zu schaffen. Sie optimiert deinen Vertriebsprozess und gibt deinem Vertriebsteam die Freiheit, sich auf das zu konzentrieren, was am wichtigsten ist – Kontakte knüpfen und Geschäfte abschließen.

Lege mit Slack-Vertriebsvorlagen los und hilf deinem Team, intelligenter zu verkaufen, nicht härter.