Los recursos para ventas son herramientas esenciales para tu organización. Más allá de la productividad del equipo de ventas, ayudan a los representantes a volverse más efectivos, impulsar el proceso de ventas y cerrar negociaciones más importantes. Sin embargo, no pueden alcanzar estas metas si tu equipo no puede encontrar los materiales correctos cuando los necesitan. Para esto está el centro de recursos para ventas de Slack. Este centro reúne los recursos para ventas a fin de que los representantes puedan buscar, acceder y compartir en un instante. A continuación, te explicamos cómo usarlo:

Haz clic en «usar esta plantilla». Esto crea un canvas de Slack dedicado y un centro de habilitación de ventas. Coloca todos tus recursos, plantillas y videos en un único y práctico espacio.

Rellena preguntas frecuentes y recursos. Agrega secciones principales como «Productos», «Documentación interna», «Precios» y «Canales». Esto facilita que tu equipo encuentre exactamente lo que necesita cuando lo necesita.

Agrega videos de demostración de casos de uso y enlaces. Tus representantes de ventas pueden visualizar las prácticas recomendadas en acción con un mapa de ruta claro para el éxito de las ventas.

Mantén el contenido actualizado. Asigna propietarios para actualizar recursos regularmente. Notifica a tu equipo de ventas sobre actualizaciones con anuncios fijados o recordatorios de Slack para que nunca se sientan desinformados.

Cómo se benefician los equipos de ventas con el fácil acceso a los recursos para ventas

Las ventas no son una cuestión de suerte. Se necesita una estrategia efectiva para crear relaciones sólidas, cerrar negociaciones más a menudo y maximizar sus tamaños.

Aunque estén en acción las estrategias recomendadas, los recursos para ventas inefectivos en momentos críticos durante el trayecto de ventas afectan a tu organización. Las oportunidades perdidas y las negociaciones inefectivas se acumulan rápido. Los recursos para ventas sólidos son una parte esencial para crear un equipo de ventas exitoso.

Los recursos como los one-pager de productos, casos prácticos de clientes, testimonios y las plantillas de correo electrónico equipan a los representantes con herramientas que necesitan en cada etapa del proceso de ventas. Entre los beneficios potenciales del fácil acceso a estos recursos, se incluyen los siguientes:

Mejora de la productividad. Los activos correctos aceleran la incorporación, simplifican los flujos de trabajo y admiten la automatización de ventas , lo que hace que los representantes sean más eficientes.

Plazos de cierre más rápidos. Los equipos pueden priorizar las actividades de ventas que cierran negociaciones al reconocer lo que impulsa los resultados.

Experiencia priorizada del cliente. Los recursos permiten que los equipos entreguen un valor coherente a través de los ciclos de negociación con interacciones y mensajes personalizados.

Aumento de ingresos. Los recursos brindan a los equipos lo que necesitan para vender en función de la información de valor y oferta para descubrir oportunidades de venta cruzada y venta ascendente.

Tipos de recursos para ventas

Los recursos y materiales correctos guían a los representantes en cada paso del ciclo de negociación. A continuación, enumeramos los activos esenciales que tu equipo necesita tener al alcance para aprovechar el tiempo y empezar a cerrar negociaciones.

Información de producto

Con frecuencia, los clientes potenciales serios quieren información centrada en el producto para informar su decisión. Por esto es posible que las negociaciones fallen si tu equipo de ventas no tiene los documentos organizados y al alcance para enviar antes, durante o después de una llamada de ventas. Los productos fácilmente disponibles hacen que tus representantes puedan mantener las oportunidades en movimiento a través del proceso de ventas.

Las fichas técnicas, las presentaciones de funciones y los videos de demostración muestran a los clientes potenciales cómo funciona tu producto y el valor que entrega. Asimismo, las guías de comparación competitiva les dan a los clientes información práctica para que puedan hacer una elección informada. Además, puedes diferenciar tu organización, crear confianza y ofrecer respuestas proactivas a sus preguntas. Los datos de productos precisos y la información de clientes mejoran los pronósticos de ventas, lo que hace que los equipos se desempeñen de la mejor manera.

Manual y guiones de ventas

Las ventas se suelen describir como un arte, pero no es necesario que tu equipo dependa solo de su intuición para ser efectivo. Los manuales y los guiones de ventas son herramientas potentes que convierten la experiencia en éxito repetible.

Por ejemplo, las preguntas de descubrimiento y calificación ayudan a garantizar que un prospecto sea un cliente potencial calificado que vale la pena, lo que reduce el tiempo y los recursos implementados en las oportunidades incorrectas. Además, las plantillas de contacto y los marcos de seguimiento facilitan mantener activa la conversación y crear impulso en las relaciones con los clientes.

Casos prácticos de clientes y evidencia testimonial

Las historias, testimonios y reseñas de éxito de los clientes son partes importantes de las ventas digitales modernas, lo que ayuda a tu equipo de ventas a crear credibilidad temprana y demostrar resultados tangibles. También reducen las solicitudes de referencia, lo que protege a tus compradores principales y defensores más fieles.

Las calculadoras de retorno de la inversión o los casos de uso con antes y después son otra herramienta potente para ayudar a los clientes potenciales a entender el valor real de tu producto o servicio. Da importancia a los resultados comerciales mensurables para superar las objeciones financieras y obtener aprobación de finanzas, CFO y otros controladores.

Materiales de precios y propuestas

Los desgloses de precios y las plantillas de presupuestos personalizados brindan claridad a los clientes potenciales. Se acabaron los clientes potenciales confundidos que retroceden y no compran. Estas plantillas son presupuestos claros y concisos que los anima a tomar el paso final y convertirse en cliente.

Asimismo, las plantillas de contratos o los formularios de órdenes hacen una síntesis de los detalles de ventas importantes para que todos estén sincronizados. Son esenciales para optimizar las adquisiciones y el proceso de órdenes de ventas. Las plantillas simplifican este proceso y previenen que los representantes cometan errores costosos que consumen tiempo.

Herramientas de habilitación y capacitación

Las herramientas de habilitación de ventas capacitan y asesoran a los representantes de ventas, lo que reduce el tiempo de incorporación de nuevos representantes, mejora las tasas de éxito y fomenta la venta ascendente más inteligente. Las integraciones potentes para los equipos de ventas conectan guías de CRM, plataformas de habilitación de ventas y bibliotecas de demostraciones de productos, lo que le da a tu equipo un lugar central para todo a fin de que puedan centrarse en las ventas en lugar de la búsqueda. Además, el acceso a los videos de capacitación interna y las grabaciones de llamadas brindan ejemplos valiosos del mundo real para ayudarlos a perfeccionar sus competencias.

Prácticas recomendadas para administrar un centro de recursos para ventas

Los centros de recursos para ventas son prácticos y eficientes, pero son solo tan valiosos como el material que contienen y su accesibilidad. A continuación, algunas formas prácticas de mejorar tus recursos para mantenerlos tan relevantes y efectivos como sea posible:

Audita contenido trimestralmente para evaluar la precisión y la utilidad. Revisa en detalle tu contenido de forma regular para garantizar que tus materiales sean relevantes y precisos y para mantener mensajes coherentes.

Fomenta los comentarios de representantes de ventas. Mientras más personas observen tu contenido, mejores resultados se obtendrán en la práctica. Solicita comentarios sobre los recursos que tienes y los desafíos de los representantes durante los ciclos de negociación. Sus comentarios no solo señalan formas de mejorar, sino que también te ayudan a descubrir nuevos recursos para impulsar la productividad, la coherencia y el tamaño de las negociaciones.

Integra tus herramientas de CRM y ventas para un fácil acceso. La integración de CRM es una gran forma de mantener a los representantes en el mismo lugar sin alternar constantemente entre pestañas y herramientas. Esto reduce el cambio de contexto y mejora la eficiencia. También optimiza la precisión de datos y acelera la colaboración. Por ejemplo, con la integración Sales Cloud de Slack , tus representantes pueden extraer detalles o precios de producto sin cambiar de herramientas. Elimina los desacuerdos, mejora las ventas y la planificación de operaciones y conduce a tasas de cierre más altas.

Crea éxito confiable y repetible con un centro de recursos para ventas

No dejes que tus ventas dependan de la suerte o la intuición. En su lugar, utiliza los éxitos pasados de tu equipo para crear sistemas repetibles y mensajes coherentes con la ayuda de un centro de recursos para ventas. Agiliza tu proceso de ventas y libera a tu equipo de ventas para que se centre en lo más importante: crear conexiones y cerrar negociaciones.

Comienza con las plantillas para ventas de Slack y ayuda a tu equipo a vender de forma más inteligente.