Por natureza, pipelines de vendas estão sempre em fluxo. No entanto, um Rastreador de negócios garante que você nunca perca nada. Rastreadores de negócios permitem que a equipe de vendas controle como cada cliente em potencial está progredindo no pipeline de vendas, além de ajudar a fechar negócios com mais facilidade.

O modelo de Rastreador de negócios do Slack leva essa atividade direto para onde o resto do trabalho acontece. Assim, fica mais fácil para as equipes colaborarem em negócios em tempo real.

Como usar o modelo de Rastreador de negócios

Siga estas etapas para usar o modelo de Rastreador de negócios do Slack:

Baixe o modelo. Clique em “Baixar modelo”. Será necessário fazer login no Slack e autenticar no workspace em que você pretende usar o modelo. Personalize as etapas dos negócios e os responsáveis. Você verá várias guias coloridas para cada etapa do ciclo de vendas. É possível personalizá-las para corresponder à terminologia preferencial da organização. Em seguida, atribua responsáveis a cada etapa para que possam monitorar o progresso do negócio. Atribua negócios e adicione as principais informações. Há seções personalizáveis disponíveis, nas quais você pode inserir o nome, o valor e o nível de prioridade de cada negócio. Um menu permite selecionar o status atual do negócio. Com a escolha de um status, as informações do negócio são preenchidas automaticamente na guia correta. Configure o fluxo de trabalho. Use integrações, lembretes e alertas para criar um fluxo de trabalho de vendas. É possível enviar lembretes a membros da equipe quando for necessário acompanhar e configurar notificações de alerta para mudanças que exijam atenção, como um status de negócio que subiu no nível de prioridade. Você também pode usar as integrações do Slack para conectar o rastreador de negócios a um CRM maior, uma ferramenta de gerenciamento de projetos ou outro software de capacitação de vendas. Compartilhe o modelo com a equipe. Crie um canal dedicado ao gerenciamento de negócios para que todos possam colaborar.

O que é um rastreador de negócios?

É uma ferramenta que oferece visibilidade de cada negócio no qual a equipe está trabalhando, bem como do estágio atual no ciclo de vendas. Rastreadores de negócios elevam a conscientização em toda a equipe de vendas e ajudam a garantir que os negócios avancem adequadamente pelo pipeline.

A visibilidade e o alinhamento proporcionados por esse recurso ajudam as equipes a trabalhar com mais eficiência ao longo de todo o processo de vendas. Além disso, são ferramentas valiosas para gerentes de contas que precisam construir relacionamentos com clientes durante as vendas e orientá-los nas etapas de fechamento e depois.

Rastreadores de negócios são essenciais em empresas de todos os portes, mas as pequenas e médias empresas (PMEs) podem achar esse modelo particularmente útil. Essa ferramenta pode ajudar as PMEs a avaliarem a integridade do pipeline e a prever a receita sem investir em grandes plataformas de CRM que oferecem mais recursos do que o necessário atualmente.

Benefícios de usar um rastreador de negócios

Alguns dos muitos benefícios de usar um rastreador de negócios incluem:

Visibilidade e alinhamento entre equipes. Um rastreador claro e simples permite que qualquer pessoa de qualquer equipe veja rapidamente como está o andamento de um negócio. Vendas, gerenciamento de contas e planejamento de receita entre outros podem permanecer sob coordenação.

Melhor colaboração em equipe. Quando todos estão cientes do status de um negócio, podem entender melhor seu papel em buscá-lo e colaborar de forma mais proativa.

Lembretes automatizados. Quando vários negócios são gerenciados, é natural que algumas coisas sejam esquecidas, mas os lembretes automatizados que o rastreador envia garantem que nada seja ignorado.

Atualizações centralizadas. O rastreador pode ser atualizado em tempo real para que ninguém trabalhe com informações desatualizadas.

Ciclos de vendas mais eficientes. A visualização instantânea dos status dos negócios ajuda você a entender com rapidez o que precisa ser feito para mover os leads pelo pipeline , mantendo os fluxos de trabalho de vendas rápidos e eficientes.

Quem deve usar este modelo?

Quase todos que gerenciam vendas, parcerias ou negócios podem se beneficiar do uso deste modelo.

Vendedores e seus gerentes podem usá-lo para otimizar e aprimorar os processos de vendas, enquanto gerentes de contas podem ter melhor visibilidade de contas em potencial. Equipes de operações de receita podem se beneficiar deste modelo, pois um insight aprimorado sobre negócios em potencial os ajuda a criar previsões mais precisas.

Este modelo é especialmente útil para empresas pequenas e enxutas que estão expandindo suas listas de clientes. É uma ferramenta direta e mais fácil de usar do que softwares de vendas complexos projetados para grandes empresas. À medida que uma pequena empresa cresce, é possível integrar o rastreador a um CRM como o Salesforce para acessar mais recursos sem perder os fluxos de trabalho eficientes do rastreador.

Por que usar o Slack para rastreamento de negócios?

Este modelo oferece um rastreador de negócios com toda a versatilidade, capacidade de personalização e recursos de colaboração que você espera do Slack.

A interface simples e a capacidade de manter todas as conversas relacionadas a vendas no mesmo canal tornam o Slack um lugar natural para o rastreamento de negócios. Assim, é possível simplificar a colaboração em tempo real e aprimorar o fluxo de trabalho automatizando lembretes, alertas e notificações que deixam todos por dentro do progresso de cada negócio.

Se o rastreador otimizado se tornar muito simples para suas necessidades, aproveite as muitas integrações do Slack para combiná-lo com os recursos de outros softwares. Ferramentas de CRM e de vendas, como o Salesforce, permitem armazenar mais dados sobre leads, enquanto ainda usa o rastreador para o gerenciamento diário de vendas.

Simplifique o ciclo de vendas

O gerenciamento de vários leads em diferentes estágios do ciclo de vendas pode facilmente se tornar caótico. No entanto, usar este modelo de rastreador de negócios ajuda a organizar o processo e a manter a equipe alinhada. Além de deixar tudo mais claro por meio do rastreamento de negócios, a ferramenta se integra aos fluxos de trabalho do Slack, permitindo que você gerencie o processo de vendas exatamente como preferir.