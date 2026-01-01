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Modelo de gerenciamento de contato com clientes

Modelo de gerenciamento de contato com clientes

Crie relacionamentos sólidos com os clientes inserindo os dados deles onde sua equipe já está trabalhando.

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Recursos do modelo:

Contatos, conversas e acompanhamentos organizados em um só lugar
Automação com IA para que sua equipe se concentre nos clientes
Configuração rápida e simples para sua equipe
Promovido pelo Salesforce

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Sobre o modelo

Seu “CRM” provavelmente é uma mistura caótica de uma Planilha Google, sua caixa de entrada e dezenas de MDs do Slack. Funcionava quando você tinha poucos clientes, mas agora está entrando em colapso. Conversas importantes são perdidas. Os acompanhamentos são esquecidos. 

Este modelo de gerenciamento de contato com clientes fornece estrutura ao seu processo de vendas sem a complexidade de uma plataforma de CRM completa. É uma estrutura simples e pré-configurada para organizar e gerenciar relacionamentos diretamente onde você já trabalha: no Slack. Seja registrando atividades de contato, atribuindo tarefas de acompanhamento ou acompanhando o status de negociações, este modelo oferece à sua equipe uma única fonte confiável de informações dentro do Slack.

Este modelo de gerenciamento de contato com clientes é especialmente eficaz porque está integrado ao Slack, facilitando a colaboração com seus colegas e mantendo todas as informações centralizadas em um só lugar.

Como usar um modelo de gerenciamento de contato com clientes

Os modelos de gerenciamento de contato com clientes podem ser usados para:

  • Registrar atividades de vendas: mantenha um histórico contínuo de chamadas, e-mails, reuniões e anotações para cada contato ou conta.
  • Monitorar acompanhamentos e o progresso das negociações: visualize em que estágio cada lead está no pipeline e quais negociações precisam de atenção.
  • Atribuir representantes a leads: garanta clareza de responsabilidades designando um responsável para cada cliente ou cliente em potencial.
  • Acompanhar o engajamento ao longo do tempo: registre interações, respostas e marcos de cada negociação para ter uma visão completa do relacionamento.

Cada equipe pode adaptar o modelo de gerenciamento de contato com clientes às suas necessidades. Uma representante de vendas em uma pequena empresa pode usá-lo para organizar leads de diferentes fontes, atribuí-los a colegas e monitorar o progresso no pipeline. Um líder da equipe de suporte ao cliente pode registrar clientes prioritários, acompanhar problemas em aberto e criar um ciclo de feedback para identificar problemas recorrentes ou solicitações de novos recursos. Pequenas equipes de marketing podem usá-lo para gerenciar contatos com influenciadores ou com a imprensa, registrando respostas e acompanhando os relacionamentos que precisam ser cultivados.

Por que usar um modelo de gerenciamento de contato com clientes?

Modelos de CRM e de gerenciamento de contatos são formas eficazes de organizar seus relacionamentos com clientes. Você pode estar começando agora ou já ter dados coletados. Seja como for, o modelo ajudará a indexar contatos, acompanhar interações e monitorar o progresso em um só lugar. Eles permitem definir metas para a equipe e gerenciar seu tempo, sem precisar adotar uma plataforma complexa.

Para profissionais autônomos e pequenas empresas, os modelos oferecem estrutura suficiente para manter o controle sobre vendas, clientes e ações de marketing. Confira alguns dos principais benefícios de um modelo de gerenciamento de contato com clientes:

  • Sem necessidade de novo software: se sua equipe já trabalha no Slack, basta adicionar o modelo a um sistema operacional de trabalho que ela já conhece.
  • Fácil de usar para pequenas empresas: simples o bastante para qualquer pessoa usar, sem necessidade de treinamento técnico.
  • Campos personalizáveis: adicione colunas que se adequem ao seu processo, como nomes, etapas, datas de acompanhamento ou valores de negociação.
  • Acompanhamento visual: classifique por status ou etapa para visualizar rapidamente o que está em andamento e o que está parado. Alguns modelos incluem representações gráficas de dados para facilitar a análise.
  • Lembretes de acompanhamento: muitos modelos incluem uma linha do tempo e um painel com próximas etapas visíveis, garantindo que nada seja esquecido.

Como usar este modelo de gerenciamento de contato com clientes

Este modelo foi desenvolvido para ajudar você a organizar relacionamentos com clientes e clientes em potencial de dentro do Slack. Depois de adicioná-lo ao seu workspace, basta preencher os campos com nomes de contatos, empresa, status da negociação, próximas etapas e data do último contato. 

Depois, é só registrar as atividades com tais contatos e compartilhar o modelo com os colegas adequados. Ter todas as informações em um só lugar mantém todos atualizados e garante que seus clientes recebam a atenção que merecem.

Práticas recomendadas para usar o modelo de forma eficaz

Quer que o modelo realmente funcione? Siga estas dicas.

Seu novo modelo de gerenciamento de contato com clientes é organizado e cheio de potencial. Vamos mantê-lo assim. Adotar estes três hábitos fará a diferença entre uma ferramenta que impulsiona o crescimento e outra que é abandonada após um mês.

  • Sempre atribua um responsável. Se um lead não tiver um nome associado, ele simplesmente não existe. É uma regra simples que garante que nada seja esquecido só porque todos estavam ocupados.
  • Não altere o formato. Todo o layout deste modelo já está definido, e recomendamos mantê-lo como ele é. A consistência é o que transforma uma planilha simples de dados em uma ferramenta poderosa.
  • Reserve 15 minutos por mês para organizar. Assim como sua mesa de trabalho, seu pipeline também precisa ser organizado. Uma vez por mês, arquive suas vitórias e perdas. Isso ajudará você a enxergar o que realmente está em andamento.

Perguntas frequentes

A maioria das equipes começa com o básico: nome do contato, empresa, etapa da negociação, proprietário, data do último contato e data do próximo acompanhamento. Não se esqueça da coluna “anotações”, muitas vezes, é a mais valiosa. Você pode adicionar ou remover campos de acordo com o modo de trabalho da sua equipe.

Ele oferece estrutura suficiente para evitar o caos, mas que não é tão complexa a ponto de ninguém querer usar. Um bom modelo ajuda a registrar atividades, priorizar leads e manter o acompanhamento em dia, tudo isso sem precisar configurar um software completo. Por ser simples, a equipe tende a mantê-lo atualizado.

Sim. Você pode adicionar o modelo do Slack ao seu workspace clicando em “Obter modelo” nesta página. É uma maneira prática de gerenciar leads, acompanhar conversas e manter seu pipeline organizado, tudo dentro do seu workspace do Slack e com integração aos seus dados do Salesforce.

Pense no mínimo necessário para entender o andamento de uma negociação e adicione colunas para essas informações: dados de contato, status, proprietário, próximas etapas e último contato são boas opções. Ou simplesmente importe seus contatos de um arquivo CSV. O objetivo é ter uma fonte simples e confiável de informações, não um sistema complicado.

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