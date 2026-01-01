Seu “CRM” provavelmente é uma mistura caótica de uma Planilha Google, sua caixa de entrada e dezenas de MDs do Slack. Funcionava quando você tinha poucos clientes, mas agora está entrando em colapso. Conversas importantes são perdidas. Os acompanhamentos são esquecidos.

Este modelo de gerenciamento de contato com clientes fornece estrutura ao seu processo de vendas sem a complexidade de uma plataforma de CRM completa. É uma estrutura simples e pré-configurada para organizar e gerenciar relacionamentos diretamente onde você já trabalha: no Slack. Seja registrando atividades de contato, atribuindo tarefas de acompanhamento ou acompanhando o status de negociações, este modelo oferece à sua equipe uma única fonte confiável de informações dentro do Slack.

Este modelo de gerenciamento de contato com clientes é especialmente eficaz porque está integrado ao Slack, facilitando a colaboração com seus colegas e mantendo todas as informações centralizadas em um só lugar.



Como usar um modelo de gerenciamento de contato com clientes

Os modelos de gerenciamento de contato com clientes podem ser usados para:

Registrar atividades de vendas: mantenha um histórico contínuo de chamadas, e-mails, reuniões e anotações para cada contato ou conta.

Monitorar acompanhamentos e o progresso das negociações: visualize em que estágio cada lead está no pipeline e quais negociações precisam de atenção.

Atribuir representantes a leads: garanta clareza de responsabilidades designando um responsável para cada cliente ou cliente em potencial.

Acompanhar o engajamento ao longo do tempo: registre interações, respostas e marcos de cada negociação para ter uma visão completa do relacionamento.

Cada equipe pode adaptar o modelo de gerenciamento de contato com clientes às suas necessidades. Uma representante de vendas em uma pequena empresa pode usá-lo para organizar leads de diferentes fontes, atribuí-los a colegas e monitorar o progresso no pipeline. Um líder da equipe de suporte ao cliente pode registrar clientes prioritários, acompanhar problemas em aberto e criar um ciclo de feedback para identificar problemas recorrentes ou solicitações de novos recursos. Pequenas equipes de marketing podem usá-lo para gerenciar contatos com influenciadores ou com a imprensa, registrando respostas e acompanhando os relacionamentos que precisam ser cultivados.

Por que usar um modelo de gerenciamento de contato com clientes?

Modelos de CRM e de gerenciamento de contatos são formas eficazes de organizar seus relacionamentos com clientes. Você pode estar começando agora ou já ter dados coletados. Seja como for, o modelo ajudará a indexar contatos, acompanhar interações e monitorar o progresso em um só lugar. Eles permitem definir metas para a equipe e gerenciar seu tempo, sem precisar adotar uma plataforma complexa.

Para profissionais autônomos e pequenas empresas, os modelos oferecem estrutura suficiente para manter o controle sobre vendas, clientes e ações de marketing. Confira alguns dos principais benefícios de um modelo de gerenciamento de contato com clientes:

Sem necessidade de novo software: se sua equipe já trabalha no Slack, basta adicionar o modelo a um sistema operacional de trabalho que ela já conhece.

Fácil de usar para pequenas empresas: simples o bastante para qualquer pessoa usar, sem necessidade de treinamento técnico.

Campos personalizáveis: adicione colunas que se adequem ao seu processo, como nomes, etapas, datas de acompanhamento ou valores de negociação.

Acompanhamento visual: classifique por status ou etapa para visualizar rapidamente o que está em andamento e o que está parado. Alguns modelos incluem representações gráficas de dados para facilitar a análise.

Lembretes de acompanhamento: muitos modelos incluem uma linha do tempo e um painel com próximas etapas visíveis, garantindo que nada seja esquecido.

Como usar este modelo de gerenciamento de contato com clientes

Este modelo foi desenvolvido para ajudar você a organizar relacionamentos com clientes e clientes em potencial de dentro do Slack. Depois de adicioná-lo ao seu workspace, basta preencher os campos com nomes de contatos, empresa, status da negociação, próximas etapas e data do último contato.

Depois, é só registrar as atividades com tais contatos e compartilhar o modelo com os colegas adequados. Ter todas as informações em um só lugar mantém todos atualizados e garante que seus clientes recebam a atenção que merecem.

Práticas recomendadas para usar o modelo de forma eficaz

Quer que o modelo realmente funcione? Siga estas dicas.

Seu novo modelo de gerenciamento de contato com clientes é organizado e cheio de potencial. Vamos mantê-lo assim. Adotar estes três hábitos fará a diferença entre uma ferramenta que impulsiona o crescimento e outra que é abandonada após um mês.