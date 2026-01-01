你所謂的「CRM」系統，很可能是由 Google 試算表、電子郵件收件匣和一堆不同的 Slack 私訊拚湊在一起。客戶不多的時候，或許還能應付，但現在開始撐不住了。你可能會遺漏重要對話，忘記後續追蹤。

這份客戶聯絡管理範本有助於建立有條理的銷售流程，同時免去完整 CRM 平台的複雜性。它是一種預先建立的簡單框架，讓你在 Slack 這個日常工作環境中，就能直接梳理和管理客戶關係。無論是記錄推廣活動、指派後續工作，還是追蹤交易狀態，客戶聯絡管理範本都能在 Slack 為團隊打造單一可靠資料來源。

客戶聯絡管理範本之所以特別有效，是因為它就在 Slack 中，方便你與團隊成員協作，並集中管理所有資訊。



如何使用客戶聯絡管理範本

客戶聯絡管理範本可用於：

記錄銷售活動： 持續記錄與每位聯絡人或客戶的通話、電子郵件往來、會議和筆記。

追蹤跟進事項和交易進度： 輕鬆透過視覺化方式，掌握每位潛在客戶在管道中所處階段，並確定需要關注的交易。

為潛在客戶指派銷售代表： 為每位客戶或潛在客戶指定聯絡人，清楚界定職責歸屬。

追蹤一段時間內的客戶參與情況： 記錄互動、回應和交易里程碑，完整掌握客戶關係生命週期動態。

各個團隊可利用客戶聯絡管理範本滿足各自的需求。小型企業的銷售代表可利用此範本，管理多個管道主動諮詢的潛在客戶，為每位潛在客戶指派團隊成員以推進交易，並追蹤交易進度。客戶支援負責人可利用此範本記錄高優先級客戶資訊、追蹤待處理的問題，並建立意見回饋循環機制，找出反覆發生的問題或使用者希望增加的功能。小型行銷團隊則可利用此範本，管理與網紅或媒體聯絡人的接洽工作、記錄回應情況，並標註需要繼續培養的關係。

為何使用客戶聯絡管理範本？

客戶聯絡管理和 CRM 範本是行之有效的客戶關係管理工具。無論是從零開始，還是已累積大量客戶資料，客戶聯絡管理範本都能幫助你編制聯絡人索引、跟進後續情況和追蹤進度，打造一站式管理流程。不僅如此，無需使用特定平台，就能設定團隊目標和管理時間。

對於很多獨立經營者和小型企業而言，這些範本提供的結構足以追蹤銷售、客戶和行銷活動。客戶聯絡管理範本的部分核心優勢包括：

無需安裝新軟體： 如果團隊成員已在 Slack 中協作，只需將此範本新增至 熟悉的 工作作業系統 ，即可直接使用。

，即可直接使用。 小型企業易上手： 操作簡單，無需經過訓練或 IT 支援，任何人都能輕鬆上手。

可自訂欄位： 可根據實際業務流程新增資料欄，例如名稱、階段、跟進日期或交易金額。

視覺化追蹤： 可依狀態或階段排序，快速掌握哪些交易順利進行，哪些遇到阻礙。部分範本可將資料轉換成圖表，方便你一覽全貌。

後續追蹤提醒： 許多客戶聯絡管理範本提供時間表和控制面板，後續步驟一目瞭然，可避免遺漏工作。

如何使用此客戶聯絡管理範本

此 Slack 客戶聯絡管理範本有助於你直接在 Slack 中管理客戶和潛在客戶關係。將此範本新增至 Slack 工作空間後，只需填寫聯絡人姓名、所屬公司、交易狀態、後續步驟及上次聯絡時間。

接下來就很簡單了，你可以開始追蹤這些聯絡人的所有活動，並與任何相關團隊成員分享範本。將所有資料匯整到統一資訊來源，有助於團隊掌握最新動態並保持同調，確保客戶獲得應有的重視。

有效運用客戶聯絡管理範本的最佳做法

想要充分發揮此範本的效用嗎？請閱讀以下內容。

你的全新客戶聯絡管理範本既簡潔有條理又充滿潛力，讓我們一起維持這樣的狀態。養成以下三個好習慣，將決定這項工具是成為助你成長的好幫手，還是一個月後就閒置。