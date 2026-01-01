銷售追蹤工具讓團隊清楚檢視銷售管道、準確預測資料，並提供度量績效的方法。它幫助銷售代表記錄活動、追蹤交易階段並記錄後續步驟，讓機會順利推進。對主管而言，可透過這項工具查看進度及潛在的障礙。

Slack 銷售追蹤工具範本簡化這項流程。它能將交易資訊融入 Slack 工作作業系統、即時分享更新，同時讓你輕鬆追蹤活動。從一開始的推廣到完成交易，團隊可以自訂此追蹤工具以配合他們的工作流程。

如何使用 Slack 的銷售追蹤工具範本

Slack 的銷售追蹤工具範本專門設計用來讓每一筆交易都清晰可見且保持最新狀態。它可依階段整理商機，擷取重要的詳細資料，並將更新連結到銷售團隊已在協作的頻道。

以下為設定方法：

按一下「取得範本」 將預先設定的銷售追蹤頻道新增到你的 Slack 工作空間。 將商機新增至「交易追蹤工具」索引標籤。 將每一個機會放在正確的階段：正在評估、符合資格、擬議中的提案、正在協商、已成交或未成交。 填寫交易詳細資料。 記錄交易價值、優先順序、頻道、後續步驟和主要聯絡點。如果想要追蹤更多資訊可新增欄。 設定工作流程。 在「工作流程」索引標籤中，建立一個工作流程，當系統將交易標記為已成交時，可自動張貼至 Slack 頻道。 與團隊分享。 分發工作流程連結或者直接在 銷售 頻道中張貼該連結，讓銷售代表與主管可以存取。 即時更新。 追蹤 Slack 頻道、 儀表板 和「成交工作流程」中的管道進度。 定期檢視。 在快速會議和管道檢視中使用此追蹤工具，以便度量進度並調整 預測 。

什麼是銷售追蹤工具？

銷售追蹤工具是用來在整個銷售流程中整理及監視各項機會的工具。它提供團隊一處單獨的位置來記錄交易的詳細資料、追蹤各階段的進度並度量一段時間的績效。銷售追蹤工具不僅幫助銷售代表負起後續追蹤之責，讓主管可以查看銷售管道，還能佐證準確的預測。

常見的銷售追蹤工具欄位

交易： 機會或客戶的名稱

成交日期： 交易即將成交的預計或實際日期

階段： 交易處於銷售管道的哪一個階段 (例如符合資格、正在協商)

銷售代表： 負責該筆交易的業務人員

轉換率： 從一個階段進入下一階段或成功達成的交易百分比

常見的銷售追蹤工具範本和用途的範例

銷售管道： 追蹤從初次聯絡到成交的交易，顯示機會如何推進以及可能遭遇的障礙

每日/每週的銷售活動： 記錄通話、電子郵件和會議，以便度量活動數量和一致性

銷售預測： 使用交易金額、階段和機率來預估將來的營收

團隊績效/KPI： 監視銷售代表們的各項指標，諸如贏得率、平均交易大小和業績目標達成情況等

使用銷售追蹤工具範本的優點

銷售追蹤工具範本在銷售流程中建立架構，避免重大的詳細資料流失。使用該工具的優點包括：

具一致性與標準化的報告： 所有人都以相同方式記錄交易，讓對照與彙總報告變得更可靠。

改善協作與問責制： 銷售代表、主管和領導人可輕鬆查看責任歸屬及後續步驟，一目瞭然。

更新更快，錯失的機會更少： 即時變更可讓管道保持最新狀態，並能降低忽略後續追蹤的風險。

預測更準確： 交易金額、階段、時機等相關的可靠資料，幫助主管更有自信地預測營收。

更清晰地查看管道： 團隊可以精確地看到交易集中於何處，以及哪個階段需要多加注意。

節省時間： 取代人工更新多個試算表或工具，銷售代表只需更新單一個範本並即時分享進度。

可自訂追蹤： 從交易大小到產品線，可以依需求自訂欄與欄位以追蹤最重要的事項。

活動的歷史記錄： 已完成的交易保存在追蹤工具裡，作為分析過去績效及找出未來趨勢的參考。

與團隊工作流程整合： 在 Slack 中使用時，更新與通知等功能會直接連結到銷售活動已在進行的對話中。

銷售追蹤工具中要追蹤的指標

銷售追蹤工具範本可以更輕鬆地針對交易、銷售代表和時期來度量績效。常見的追蹤指標包括：

銷售週期長度： 交易從初次聯絡到成交所需的平均天數。在 Slack，你可以在範本中追蹤日期，使用提醒來醒目提示逾期的機會。

成交/未成交率： 交易最終成交與未成交的機會百分比。只要交易完成，Slack 中的「成交工作流程」會自動更新頻道，保持結果清晰可見。

階段的轉換率： 從一個管道階段進入下一個管道階段的交易佔有率。當所有更新都記錄在一個追蹤工具並在 Slack 頻道中分享時，團隊即可立即發現障礙。

比較預測與實際營收： 預測營收與實際已成交營收的比較。範本可以擷取交易金額，而 Slack 儀表板與整合功能可將資料提取至報告中。

銷售代表活動指標： 已進行的通話、已傳送的電子郵件、已舉行的會議和已完成的後續追蹤事項。銷售代表可以直接在範本中記錄此項活動，或者連結 CRM 整合，自動將活動記錄到 Slack。

平均交易大小： 每筆已成交交易的特有營收，有助於設定目標，排定機會的優先順序。主管可以直接在 Slack 舉行管道檢視期間檢視這個項目。

管道價值： 整個進行中之交易的可能總營收。團隊可以在範本中追蹤此項目並於每週的快速會議中分享更新。

商機回應時間： 銷售代表於初次聯絡後進行後續追蹤所需的時間。Slack 通知可即時顯示新商機，幫助縮短回應時間。

業績目標達成情況： 達成個人或團隊目標的百分比。可在範本裡追蹤指標，並且在達到里程碑時以 Slack 通知醒目提示。

流失或保留影響： 對於擴充或續約的團隊，追蹤工具可以將與客戶留存率有關的交易打暗號，並在 Slack 分享更新以清楚查看整個客戶成功與銷售的情況。

銷售追蹤的最佳做法

遵循幾項一致的最佳做法，可保持你的銷售追蹤工具準確且易於使用，並能為整個團隊創造價值：

保持簡單： 限制必要欄位的數量，例如交易名稱、階段、金額與後續步驟。太多欄可能會拖慢更新的速度，讓追蹤工具難以維護。

將更新排程標準化： 決定定期排程 (無論是每天或每週)，方便銷售代表更新交易狀態與後續步驟。這樣可以保持管道處於最新狀態並能可靠地預測。

將追蹤工具與儀表板配對： 使用儀表板讓主管和管理階層能夠從更高層級來檢視各項指標 (例如管道價值、贏得率和預測的營收)；而且追蹤工具也能擷取交易層級的詳細資料。

整合 Slack 通知與快訊： 設定 Slack 工作流程來宣布新交易、將停滯的機會打暗號，或者慶祝交易成交。即時快訊讓團隊保持同調，確保一切萬無一失。

這些做法可幫助銷售團隊建置一個有用的日常追蹤工具，也能提供領導者可靠的資料，用來規劃並做出決策。

透過 Slack 讓銷售追蹤工具變簡單

結構性的銷售追蹤工具讓團隊可以明確掌握管道狀況，更準確地預測並清楚地記錄進度。有了 Slack 的銷售追蹤工具範本，這些優點可以直接延伸到日常持續進行的銷售工作當中的對話與工作流程。銷售代表可以更新交易階段，主管可以檢視管道健全狀況，並即時分享成交的果實；所有這一切只需在一個地方就能完成。

馬上下載並開始使用。在我們的範本庫裡仍有其他幾種範本，包括 Slack 的銷售交易追蹤工具範本，你可以用來改善工作流程，並有指南指導你如何使用。