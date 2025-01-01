销售跟踪器可为团队提供清晰的销售管道视图、精准的预测数据以及衡量绩效的途径。它帮助销售代表记录销售活动、跟踪交易阶段并记下后续步骤，确保业务机会持续推进。对于管理者而言，它可以清晰地展现项目进度及潜在瓶颈。

Slack 销售跟踪器模板简化了这一流程。它将交易信息引入 Slack 工作操作系统，实时共享更新动态，使活动跟踪变得轻松便捷。团队可以根据自身工作流程对其进行自定义，范围涵盖从初步接触到达成交易的整个过程。

如何使用 Slack 销售跟踪器模板

Slack 的销售跟踪器模板确保每笔交易都清晰可见、信息实时更新。它会按阶段整理潜在客户，记录关键细节，并将更新内容同步至销售团队现有的协作频道。

以下是设置该模板的步骤：

单击“获取模板”。 将预设的销售跟踪频道添加到 Slack 工作区中。 在“交易跟踪器”标签中添加潜在客户。 将每个业务机会归入正确的阶段：评估中、符合条件、建设提案、洽谈、赢单或丢单。 填写交易详情。 记录交易价值、优先级、渠道、后续步骤及主要联系人。如需跟踪更多信息，你可以添加额外的列。 设置工作流程。 在“工作流程”标签中，创建一个工作流程。当交易被标记为赢单时，该工作流程会自动向 Slack 频道发布通知消息。 将模板分享给团队成员。 分发工作流程链接或直接将其发布在 销售 渠道中，以便销售代表和管理者能够访问。 实时更新。 通过 Slack 频道、 仪表板 和“交易达成工作流程”跟踪销售管道进展。 定期查看。 在快速会议或管道评估会议中使用跟踪器，以衡量进度并调整 预测 。

什么是销售跟踪器？

销售跟踪器是一种工具，用于在整个销售流程中整理和监控业务机会。它为团队提供了一个统一平台，用于记录交易细节、跟踪各阶段的进展，并衡量长期绩效表现。它能帮助销售代表及时跟进客户，让管理者清晰掌握销售管道动态，并且能提供精准的销售预测。

销售跟踪器常见字段

交易： 业务机会或客户的名称

成交日期： 预期或实际完成交易的日期

阶段： 交易在销售管道中所处的阶段（例如：符合条件、谈判中）

代表： 负责相关交易的销售人员

转化率： 从一个阶段推进到下一个阶段或成功成交的交易所占的百分比

常见销售跟踪器模板示例及其用途

销售管道： 跟踪交易从首次接触到成交的全过程，展示业务机会如何推进，以及可能在哪个环节遇到阻碍

每日/每周销售活动： 记录电话、电子邮件和会议，以衡量活动量和一致性

销售预测： 根据交易价值、阶段和概率来估算未来收入

团队绩效/关键绩效指标： 监控销售代表的各项指标，包括赢单率、平均交易规模和配额达成率。

使用销售跟踪器模板的优势

销售跟踪器模板为销售流程提供结构化框架，确保关键细节不被遗漏。它带来的优势如下：

提供一致性与标准化报告： 所有人采用统一方式记录交易，使得比较和汇总报告更具可靠性。

改进协作与责任制： 销售代表、经理和领导者可以一目了然地查看责任归属及后续步骤。

更快更新，减少业务机会遗漏： 实时变更确保销售管道的信息保持最新，并降低遗漏后续跟进的风险。

提高预测准确性： 可靠的交易价值、阶段和时间安排数据有助于管理者更自信地预测收入。

更清晰地了解销售管道： 团队能够准确识别交易集中的区域，并明确需要重点关注的阶段。

节省时间： 销售代表无需手动更新多个电子表格或工具，只需更新一个模板，即可即时共享进度。

支持自定义跟踪： 列和字段可根据需求进行自定义，以跟踪最重要的信息，从交易规模到产品线均可覆盖。

活动历史记录： 已完成的交易仍保留在跟踪器中，为分析过往绩效和发现趋势提供参考依据。

与现有团队工作流程集成： 在 Slack 中使用时，更新和通知会直接关联到销售活动已开展的对话。

销售跟踪器中应跟踪的指标

销售跟踪模板可以更轻松地衡量不同交易、销售代表和时间段的绩效表现。常见的跟踪指标包括：

销售周期长度： 从首次接触到交易完成所需的平均天数。在 Slack 中，你可以在模板中跟踪日期，并使用提醒功能突出显示逾期的业务机会。

赢单率/丢单率： 相对于丢单的业务机会，最终赢单的业务机会所占的百分比。Slack 中的“交易达成工作流”可在交易达成时自动更新频道，让结果即时可见。

各阶段转化率： 从一个管道阶段推进到下一个阶段的交易所占的比例。当所有更新都记录在一个跟踪器中并通过 Slack 频道共享时，团队能够快速发现瓶颈。

预测收入与实际收入对比： 预测收入与实际完成收入的对比情况。模板会记录交易金额，Slack 仪表板和集成工具会将数据导入报告。

销售代表活动指标： 拨打的电话次数、发送的电子邮件数量、召开的会议次数以及完成的后续跟进数量。销售代表可直接在模板中记录这些活动，或连客户关系管理系统集成将活动数据自动同步至 Slack。

平均交易规模： 每笔赢单交易的一般收入，可帮助设定目标并为业务机会排列优先级。管理者可直接在 Slack 中举行的销售管道评估会议中查看此数据。

管道价值： 所有活跃交易的总潜在收入。团队可在模板中跟踪该数据，并在每周快速会议中分享最新信息。

潜在客户响应时间： 销售代表在初次接触后进行跟进所需的时间。Slack 通知可以实时推送新潜在客户的信息，从未帮助有效缩短响应时间。

配额达成率： 个人或团队完成销售目标所占的百分比。你可以在模板中跟踪该指标，并在达成里程碑时通过 Slack 提醒来突出显示。

流失率或保留率影响： 对于拓客团队或续约团队，跟踪器可标记哪些交易与客户保留相关，并在 Slack 中同步更新，确保客户成功团队和销售团队全面掌握动态。

关于销售跟踪的最佳做法

遵循以下几项一致的最佳做法，确保你的销售跟踪器保持准确、易于使用，并为整个团队创造价值：

保持简洁： 只保留必要数量的字段，例如交易名称、阶段、价值和下一步行动。列数过多会减慢更新速度，并增加跟踪器的维护难度。

设定固定的更新频率： 无论是每日还是每周，明确销售代表更新交易状态和后续步骤的时间表。这能确保销售管道数据实时更新且可靠，为预测提供依据。

将跟踪器与仪表板配对： 通过仪表板为经理和高管提供销售管道价值、赢单率和预测收入等指标的简要概览，同时通过交易跟踪器记录交易级别的详细信息。

集成 Slack 通知和提醒： 设置 Slack 工作流程，用于发布新交易、标记停滞的业务机会或庆祝交易赢单。实时提醒可确保团队保持步调一致，避免任何疏漏。

这些做法可帮助销售团队建立一个日常实用的跟踪系统，同时为领导者提供进行规划与决策所需的可靠数据支持。

利用 Slack 简化销售跟踪

结构化的销售跟踪器能让团队清晰掌握销售管道动态，实现更精准的预测，并完整记录进展情况。借助 Slack 的销售跟踪器模板，这些优势可以直接融入日常销售工作的对话和工作流程之中。销售代表可以更新交易阶段，管理者可以查看销售管道运行状况，成交信息也能即时共享，所有操作均可在一处完成。

立即下载并开始使用吧。我们的图库中还提供了其他多种模板，包括 Slack 销售交易跟踪器模板，你可以使用它来优化工作流程。我们还提供了使用指南供你参考。