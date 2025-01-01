Slack 模板
从本质上讲，销售管道会不断变化，但交易跟踪器可以确保你不错过任何细节。交易跟踪器可以让你的销售团队密切关注每个潜在客户在销售管道中的进展情况，帮助他们更轻松地达成交易。

Slack 交易跟踪器模板将交易跟踪直接引入你处理其他工作的地方，使团队能更轻松地实时协作处理交易。

如何使用这个交易跟踪器模板

遵循以下步骤来使用 Slack 交易跟踪器模板：

  1. 下载模板。单击“获取模板”。你将根据提示登录 Slack，并对你需要使用模板的工作区进行身份验证。
  2. 自定义交易阶段和其拥有者。你会看到销售周期每个阶段对应的多个彩色标签。你可以自定义这些标签，以匹配组织的首选术语。然后，你可以将拥有者分配至每个阶段，以便他们监视交易进度。
  3. 分配交易并添加关键详情。其中有自定义分区，你可以在其中输入每个交易的名称、价值和优先级。菜单可以让你选择交易的当前状态。选择状态后，该交易的信息将自动填入正确的标签。
  4. 设置工作流程。使用集成、提醒和警报来建立销售工作流程。当团队成员需要跟进某项事务时，你可以向其发送提醒，并为需要注意的变更（例如交易状态优先级提升）设置警报通知。你也可以使用 Slack 集成将此交易跟踪器连接到更大的客户关系管理、项目管理工具或其他销售支持软件。
  5. 与你的团队共享模板。建立一个专门的交易管理频道，这样所有人都可以进行协作。

什么是交易跟踪器？

交易跟踪器是一个工具，可以让你了解团队正在推进的每笔交易，以及它在销售周期中的当前阶段。交易跟踪器能提升整个销售团队的认知，并有助于确保交易顺利推进至管道的各个阶段。

这些跟踪器提供的可见度和一致性有助于销售团队在整个销售流程中更高效地开展工作。对于客户经理来说，它们也是很有价值的工具，能帮助他们在销售过程中与客户建立关系，并引导客户完成交易和后续阶段。

交易跟踪器在所有规模的企业中都必不可少，尤其是对小型或中型企业 (SMB) 特别有帮助。它可以帮助 SMB 评估其管道的健康状况并预测收入，而无需投资于功能超出当前需求的大型客户关系管理平台。

使用交易跟踪器的优势  

使用交易跟踪器的一些优势包括：

  • 跨团队的可见度和一致性。清晰、简单的跟踪器可以让任何团队的任何人一目了然地看到交易的进展。销售、客户管理、收入规划等都可以保持协调。
  • 更好的团队协作。当所有人都了解交易状态时，他们就能更好地理解自己在推进交易中的角色，并更积极地开展协作。
  • 自动发送提醒。在处理多项交易时难免会遗漏某些事项，但这个跟踪器发送的自动提醒能确保万无一失。
  • 集中更新。这个跟踪器可以实时更新，因此没有人会使用过时的信息。
  • 更高效的销售周期。即时查看交易状态有助于你快速了解推动潜在客户的销售流程需采取的行动，确保销售工作流程快速且高效。

谁应该使用此模板？

几乎任何管理销售、合作伙伴关系或交易的人员都可以从使用此模板中获益。

销售人员及其经理可利用模板简化并加强销售流程，而客户经理则能更清晰地了解潜在客户。收入运营团队也可从模板中获益，因为对潜在交易的深入见解有助于他们建立更准确的预测。

这个模板对正在拓展客户列表的小型精简公司尤为实用。这是一个直观的工具，比为大型企业设计的复杂销售软件更易于使用。随着小型企业发展，可将跟踪器与 Salesforce 等客户关系管理工具进行集成，在保持跟踪器高效工作流程的同时，获取更多功能。

为什么使用 Slack 跟踪交易？

该 Slack 模板提供了一个交易跟踪器，具备你期望从 Slack 获得的所有多功能性、可定制性和协作功能

简洁的界面以及将所有销售相关对话集中在同一频道的能力，使 Slack 成为跟踪交易的天然平台。通过自动化提醒、警报和通知，简化实时协作并优化工作流程，从而确保所有人都能及时了解每笔交易的进展。

如果简化版跟踪器无法满足你的需求，你可以利用 Slack 的许多集成功能，将其与其他软件的功能相结合。Salesforce 等客户关系管理和销售工具能让你存储更多潜在客户数据，同时仍可使用跟踪器进行日常销售管理。

简化你的销售周期

在销售周期的不同阶段管理多个潜在客户很容易变得混乱。但是，使用这个交易跟踪器模板可以帮助你保持进程井然有序和团队的一致性。除了通过交易跟踪提供清晰度外，该工具还与 Slack 工作流程集成，允许你按照自己的偏好管理销售流程。

常见问题

交易跟踪器是一个简单、轻量级的工具，使用跟踪器可以清晰地查看销售管道中的每笔交易。客户关系管理工具是一个复杂的软件，它存储有关潜在客户或客户的所有信息，包括他们的联系方式详情和过往的沟通历史。客户关系管理工具通常由大型企业使用，而交易跟踪器往往更适合规模较小、更精简的团队。

可以，该交易跟踪器模板可自定义，以涵盖销售周期的不同状态、多种通知首选项等。

Slack 通过整合沟通、协作和交易管理功能，成为所有工作开展的中心平台，从而改善交易跟踪。Slack 中的交易跟踪让你可以与团队实时讨论交易状态、在交易发生变化时接收即时更新，以及在需要采取行动时发送提醒和通知。它还与第三方销售工具和客户关系管理平台集成，包括 Salesforce。

