Les pipelines de ventes sont, par nature, toujours en évolution. Un suivi des ventes est donc nécessaire pour ne rien rater. Il permet à votre équipe commerciale de surveiller la progression de chaque prospect dans le pipeline de ventes, ce qui l'aide à gagner des contrats plus facilement.

Le modèle de suivi des ventes Slack s’intègre là où se déroule votre travail. Cela facilite la collaboration des équipes sur les contrats en temps réel.

Comment utiliser ce modèle de suivi des ventes

Suivez ces étapes pour utiliser le modèle de suivi des ventes de Slack :

Téléchargez le modèle. Cliquez sur « Obtenir le modèle ». Vous serez invité à vous connecter à Slack afin d’obtenir l'authentification pour l'espace de travail où vous utiliserez le modèle. Personnalisez les étapes de vente et leurs responsables. Vous verrez plusieurs onglets colorés pour chaque étape du cycle de vente. Vous pouvez les personnaliser pour qu’ils s’accordent à la terminologie utilisée dans votre entreprise. Vous pouvez ensuite assigner des responsables à chaque étape afin qu'ils puissent surveiller la progression des ventes. Assignez les contrats et ajoutez leurs détails clés. Il y a des sections personnalisables où vous pouvez saisir le nom, la valeur et le niveau de priorité de chaque vente. Un menu vous permet de sélectionner le statut actuel de la vente. Le choix d'un statut remplira automatiquement les informations de cette vente sous l'onglet approprié. Configurez le flux de travail. Utilisez les intégrations, les rappels et les alertes pour créer un flux de travail de ventes. Vous pouvez envoyer des rappels aux membres de l’équipe quand ils doivent effectuer un suivi et configurer des alertes pour les changements à ne pas rater, comme une contrat dont le statut monte en niveau de priorité. Vous pouvez également utiliser les intégrations Slack pour connecter ce suivi des ventes à un CRM plus large, un outil de gestion de projet ou d'autres logiciels d'aide à la vente. Partagez le modèle avec votre équipe. Créez un canal dédié à la gestion des ventes pour que tout le monde puisse collaborer.

Qu'est-ce qu'un suivi des ventes ?

Un suivi des ventes est un outil qui offre de la visibilité sur chaque contrat sur lequel votre équipe travaille, ainsi que son statut dans le cycle de vente. Les suivis des ventes améliorent la visibilité au sein de l’équipe commerciale et contribuent à s'assurer que les ventes progressent correctement dans le pipeline.

Grâce à la visibilité et à la coordination fournies par ces outils de suivi, les équipes commerciales travaillent plus efficacement tout au long du processus de vente. Ces outils sont également très utiles pour les gestionnaires de comptes qui doivent établir des relations avec les clients pendant les ventes et les guider jusqu’à la signature du contrat puis au-delà.

Les suivis des ventes sont essentiels dans les entreprises de toutes tailles, mais les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent trouver ce modèle particulièrement utile. Il peut aider les PME à évaluer la santé de leur pipeline et à calculer leur chiffre d’affaires prévisionnel sans investir dans des plateformes CRM à grande échelle qui offrent plus de fonctionnalités qu'elles n'en ont actuellement besoin.

Avantages à l'utilisation d'un suivi des ventes

Parmi les nombreux avantages à l'utilisation d'un suivi des ventes, on peut citer :

Visibilité et alignement entre les équipes. Un outil de suivi clair et simple permet à toute personne de n'importe quelle équipe de voir d'un coup d’œil le statut d’un contrat. Les équipes de ventes, de gestion des comptes, de planification des revenus et bien d'autres peuvent toutes rester coordonnées.

Meilleure collaboration d’équipe. Lorsque tout le monde connaît le statut d'un contrat, chacun peut mieux comprendre son rôle et collaborer de manière plus proactive.

Rappels automatisés. Il est naturel que certains aspects soient oubliés lorsque plusieurs contrats sont gérés en parallèle, mais les rappels automatisés envoyés par cet outil garantissent que rien n'est omis.

Mises à jour centralisées. Ce système de suivi peut être mis à jour en temps réel, afin que personne ne travaille avec des informations obsolètes.

Cycles de ventes plus efficaces. La vue instantanée des statuts des contrats vous aide à comprendre rapidement ce qui doit être effectué pour faire progresser les leads dans le pipeline . Cela maintient les flux de travail des ventes rapides et efficaces.

Qui devrait utiliser ce modèle ?

Presque toute personne qui gère les ventes, les partenariats ou les contrats gagnerait à utiliser ce modèle.

Les commerciaux et leurs responsables peuvent l'utiliser pour rationaliser et améliorer les processus de vente, tandis que les gestionnaires de comptes peuvent gagner une meilleure visibilité sur les prospects. Les équipes des opérations commerciales peuvent bénéficier de ce modèle car une meilleure connaissance des leads les aide à créer des prévisions plus précises.

Ce modèle est particulièrement utile pour les petites entreprises agiles qui développent leurs listes de clients. Il s'agit d'un outil simple plus facile à utiliser que les logiciels de vente complexes conçus pour les grandes entreprises. Lorsqu'une petite entreprise se développe, elle peut intégrer le système de suivi avec un CRM comme Salesforce pour accéder à plus de fonctionnalités tout en conservant les flux de travail efficaces du système de suivi.

Pourquoi utiliser Slack pour le suivi des ventes?

Ce modèle Slack offre un système de suivi des ventes avec toute la polyvalence, la personnalisation et les fonctionnalités de collaboration que vous attendez de Slack.

L'interface simple et la possibilité de conserver toutes les conversations liées aux ventes dans le même canal font de Slack un endroit naturel pour suivre les contrats. Cela simplifie la collaboration en temps réel et améliore votre flux de travail en automatisant les rappels, alertes et notifications qui tiennent chacun informé des progrès de chaque contrat.

Si le système de suivi simplifié devient trop basique pour vos besoins, vous pouvez tirer parti des nombreuses intégrations de Slack pour le combiner avec les fonctionnalités d'autres logiciels. Les outils CRM et de vente, comme Salesforce, vous permettent de stocker plus de données sur vos leads tout en continuant à utiliser le système de suivi pour la gestion quotidienne des ventes.

Simplifiez votre cycle de vente

Gérer plusieurs leads à différentes étapes du cycle de vente peut rapidement devenir chaotique. Cependant, l'utilisation de ce modèle de suivi des ventes permet de maintenir le processus organisé et votre équipe alignée. En plus d'apporter de la clarté grâce au suivi des contrats, cet outil s'intègre avec les flux de travail Slack, vous permettant de gérer votre processus de vente exactement comme vous le souhaitez.