영업 파이프라인은 본질적으로 항상 변화하지만, 거래 추적기는 놓치는 것이 없도록 해줍니다. 거래 추적기를 통해 영업 팀은 각 잠재 고객이 영업 파이프라인을 어떻게 진행하고 있는지 지속적으로 추적할 수 있어 거래를 더 쉽게 성사시킬 수 있습니다.

Slack 거래 추적기 템플릿은 거래 추적을 다른 업무가 이루어지고 있는 곳으로 바로 가져와, 팀이 거래에 대해 실시간으로 협업할 수 있도록 해줍니다.

거래 추적기 템플릿 사용 방법

Slack의 거래 추적기 템플릿을 사용하려면 다음 단계를 따르세요.

템플릿을 다운로드하기. ‘템플릿 받기’를 클릭하세요. Slack에 로그인하고 템플릿을 사용할 워크스페이스에 대한 인증을 받으라는 메시지가 표시됩니다. 거래 단계와 담당자 설정하기. 영업 주기의 각 단계에 따라 여러 색상의 탭을 볼 수 있습니다. 이를 조직에서 선호하는 용어에 맞춰 구성할 수 있습니다. 그런 다음 각 단계에 담당자를 배정하여 거래 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다. 거래를 배정하고 주요 세부 정보 추가하기. 각 거래의 이름, 가치, 우선순위 수준을 입력할 수 있는 맞춤형 섹션이 있습니다. 메뉴를 통해 현재의 거래 상태를 선택할 수 있습니다. 상태를 선택하면 해당 거래의 정보가 올바른 탭 아래 자동으로 채워집니다. 워크플로 설정하기. 통합, 리마인더, 알림을 사용하여 영업 워크플로를 생성하세요. 팀원들이 후속 조치를 취해야 할 때 리마인더를 보내고, 우선순위 수준이 높아진 거래 상태 등 관심이 필요한 변경 사항에 대한 알림을 설정할 수 있습니다. 또한 Slack 통합 기능을 사용하여 이 거래 추적기를 더 큰 CRM, 프로젝트 관리 도구 또는 기타 영업 지원 소프트웨어에 연계할 수 있습니다. 팀과 템플릿을 공유하기. 전용 거래 관리 채널을 만들어 모든 팀원이 협업할 수 있도록 하세요.

거래 추적기란 무엇인가요?

거래 추적기는 팀이 진행하고 있는 모든 거래와 영업 주기에서의 현재 단계를 한눈에 파악할 수 있는 도구입니다. 거래 추적기는 영업 팀 전반의 인식을 개선하고 거래가 파이프라인을 통해 제대로 진행되고 있는지 확인하는 데 도움을 줍니다.

이러한 추적기가 제공하는 가시성과 업무 조정 기능은 영업 팀이 전체 영업 프로세스에서 더욱 효율적으로 작업할 수 있도록 도와줍니다. 또한 영업 과정에서 고객과의 관계를 구축하고 성사 및 그 이후 단계까지 고객을 안내해야 하는 계정 관리자에게도 유용한 도구입니다.

거래 추적기는 모든 규모의 기업에 필수적이지만, 중소기업에게는 이 템플릿이 특히 유용할 수 있습니다. 현재 필요 이상의 기능을 제공하는 대규모 CRM 플랫폼에 투자하지 않고도 파이프라인의 상태를 평가하고 수익을 예측하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

거래 추적기 사용 시 장점

거래 추적기를 사용하는 다양한 장점은 다음과 같습니다.

팀 간 가시성과 협력. 명확하고 간단한 추적기를 통해 어느 팀의 누구든지 거래 상황을 한눈에 파악할 수 있습니다. 영업, 계정 관리, 수익 계획 등 모든 팀이 조율된 상태를 유지할 수 있습니다.

향상된 팀 협업. 모든 사람이 거래 상태를 인지하고 있을 때, 해당 거래를 추진하는 데 있어서 자신의 역할을 더 잘 이해하고 더욱 적극적으로 협업할 수 있습니다.

자동 리마인더. 여러 거래를 관리할 때 몇몇 사항을 잊어버리는 것은 자연스러운 일이지만, 이 추적기가 보내는 자동 리마인더가 놓치는 것이 없도록 해줍니다.

중앙 집중화된 업데이트. 이 추적기는 실시간으로 업데이트되므로 누구도 오래된 정보로 작업하지 않습니다.

더 효율적인 영업 주기. 거래 상태를 즉시 확인할 수 있어 리드를 파이프라인을 통해 이동 시키는 데 필요한 작업을 신속하게 파악하고, 영업 업무 흐름을 신속하고 효율적으로 유지할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용해야 하는 사람은 누구인가요?

영업, 파트너십 또는 거래를 관리하는 거의 모든 사람이 이 템플릿을 사용하여 혜택을 얻을 수 있습니다.

영업 사원과 그들의 관리자는 이를 사용해 영업 프로세스를 간소화하고 향상시킬 수 있으며, 계정 관리자는 잠재 계정에 대해 더 나은 가시성을 확보할 수 있습니다. 잠재 거래에 대한 향상된 통찰력이 더 정확한 예측을 생성하는 데 도움이 되므로 수익 운영 팀은 이 템플릿의 혜택을 받을 수 있습니다.

이 템플릿은 고객 리스트를 확장하고 있는 소규모 스타트업 회사에 특히 유용합니다. 대기업을 위해 설계된 복잡한 영업 소프트웨어보다 사용하기 쉬운 직관적인 도구입니다. 중소기업이 성장함에 따라 추적기를 Salesforce와 같은 CRM과 통합하여 추적기의 효율적인 워크플로를 유지하면서 더 많은 기능에 액세스할 수 있습니다.

거래 추적에 Slack을 사용하는 이유는 무엇인가요?

이 Slack 템플릿은 Slack에 기대할 수 있는 모든 다양성, 커스터마이징 기능 및 협업 기능을 갖춘 거래 추적기를 제공합니다.

간단한 인터페이스와 모든 영업 관련 대화를 동일한 채널에서 유지할 수 있는 능력을 통해 Slack은 거래 추적을 위한 자연스러운 공간이 됩니다. 이는 실시간 협업을 간소화하고 각 거래의 진행 상황에 대해 모든 사람을 업데이트하는 리마인더, 경고 및 알림을 자동화하여 워크플로를 향상시킵니다.

간소화된 추적기가 귀사의 요구에 비해 너무 단순해진다면 Slack의 다양한 통합을 활용하여 다른 소프트웨어의 기능과 결합할 수 있습니다. Salesforce와 같은 CRM 및 영업 도구를 사용하면 날마다 영업 관리에 추적기를 여전히 사용하면서도 리드에 대한 더 많은 데이터를 저장할 수 있습니다.

영업 주기를 간소화하세요

영업 주기의 각기 다른 단계에 있는 여러 리드를 관리하다 보면 쉽게 혼란스러워질 수 있습니다. 하지만 이 거래 추적기 템플릿을 사용하면 프로세스를 체계적으로 유지하고 팀이 하나의 방향으로 나아가게 만들 수 있습니다. 거래 추적을 통한 명확성 제공 외에도, 이 도구는 Slack 워크플로와 통합되어 원하는 방식으로 영업 프로세스를 관리할 수 있게 해줍니다.