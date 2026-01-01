No Slack, a OpenAI transforma o Codex em um verdadeiro colega de engenharia

“O Slack é onde trabalho com minha equipe o tempo todo, e nosso objetivo é transformar o Codex em um colega de equipe. O Slack é o ambiente mais natural para isso.”

Alexander EmbiricosMembro da equipe de produto, OpenAI

A OpenAI está avançando em direção a um futuro em que a Inteligência Artificial Geral (AGI) beneficie significativamente toda a sociedade, e isso começa com ferramentas simples e intuitivas de usar.

“Quando você pensa nos produtos de IA que temos hoje, eles já são muito úteis, mas podem exigir bastante esforço e atenção”, afirmou Alexander Embiricos, membro da equipe de produto da OpenAI.

Em vez de funcionar como um chatbot separado, e se um agente de IA pudesse realmente trabalhar em conjunto com uma pessoa? “Pensamos em um colega de engenharia de software”, disse Embiricos. “Então criamos o Codex, o agente de codificação da OpenAI.” Como a equipe passa boa parte do dia no Slack, trazer o Codex diretamente para essa camada de comunicação foi uma escolha óbvia. “Quando você usa o Codex no Slack, não precisa alternar entre ferramentas nem mudar de contexto”, disse Embiricos.

Kiriti Badam, membro da equipe técnica da OpenAI, identificou três razões pelas quais a integração com o Slack é especialmente adequada para o Codex:

  1. Documentação clara e bem escrita: “Foi muito fácil para o Codex ler a documentação e implementar um recurso”, disse Badam.
  2. Um sandbox dedicado para desenvolvedores: “Você pode criar um sandbox à parte, testá-lo e deixar que o Codex escreva código para você no bot do Slack. Na prática, ele ajuda a construir o próprio bot”, disse ele.
  3. O construtor visual do Block Kit: “Basta arrastar e soltar para ver exatamente como a sua mensagem ficará, copiar o snippet em Markdown, inseri-lo no seu código e pronto: o recurso já estará disponível”, disse Badam.

O resultado é uma experiência semelhante à de um colega de equipe, integrada de forma natural ao fluxo de trabalho da equipe. “Se você incorpora o Codex ao Slack, ele consegue determinar qual contexto é necessário”, disse Badam. “Não queremos um sistema adicional de tíquetes que dependa de uma pessoa para identificar as conversas corretas.” Agora, quando um usuário pergunta: “Você consegue cuidar disso?”, o Codex lê a conversa, compreende o ambiente e inicia a tarefa automaticamente.

Olhando para o futuro, a equipe vê isso como um passo em direção a uma forma ainda mais fluida de colaboração. “Estamos constantemente trocando ideias sobre o que é possível fazer com o Codex hoje e sobre o que será possível fazer com o Codex no Slack”, disse Embiricos. “Como podemos viabilizar um futuro em que você tenha um colega de equipe proativo e sempre presente? Gostaríamos de construir um futuro em que as coisas simplesmente aconteçam no Slack.”

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