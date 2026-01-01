Rivian impulsiona a inovação de ponta em veículos elétricos com o Slack

Com a missão de “Eternizar a chama da aventura”, a Rivian a Rivian está comprometida em criar soluções que ajudem a mudar os sistemas de energia e transporte do planeta para um futuro mais sustentável. Desde o lançamento dos veículos R1S, R1T e da van de entrega elétrica personalizada da Amazon em 2021, a montadora americana teve um rápido crescimento. Nos últimos anos, a empresa anunciou três veículos futuros (R2, R3 e R3X), firmou uma joint venture com o Grupo Volkswagen e expandiu seus locais de lojas, centros de serviço e rede de aventura em todo o país. A fabricante automotiva americana está avançando com uma nova fábrica em desenvolvimento, parcerias e locais de serviço.

“Em um mercado competitivo como o nosso, a inovação é fundamental para sair na frente da concorrência”, disse Sridhar Thati, vice-presidente de tecnologia empresarial e infraestrutura de TI da Rivian. “O Slack é um facilitador crucial para o nosso crescimento, unindo pessoas, processos e dados no fluxo de trabalho.”

Com quase 15.000 funcionários enviando 7,8 milhões de mensagens no Slack por mês, a colaboração digital alimenta uma cultura de curiosidade, criatividade e tomada rápida de decisões. “À medida que escalonamos rapidamente, precisamos de uma plataforma que permita uma comunicação eficiente, automatização de fluxos de trabalho e integração de vários sistemas em uma central unificada”, disse Thati. O Slack desempenha um papel central em como certas equipes trabalham, simplificando a comunicação diária e permitindo a coordenação fluida com parceiros externos para transformar ideias inovadoras em produtos acabados.

O Slack é importante não só para o trabalho em equipe interno, mas também para a parceria com outras empresas para dar vida aos nossos produtos de alta qualidade. Sridhar Thati Vice-presidente de tecnologia empresarial e infraestrutura de TI, Rivian

Aumentar a produtividade por meio de ferramentas digitais e gerar economia de custos

Ao impulsionar tanto a produtividade pessoal quanto a eficiência nos negócios, o Slack capacita as equipes da Rivian a se concentrarem na criatividade e inovação, abraçando o valor central de “ser aventureiro”.

Por exemplo, quando surge uma necessidade operacional no chão de fábrica, o Slack dispara uma notificação instantânea e cria um canal dedicado para reunir as pessoas certas rapidamente. “Esse fluxo de trabalho do Slack está ajudando a melhorar nossa eficiência operacional.” disse Anoop Narang, diretor de espaço de trabalho digital e soluções da Rivian.

Outro fluxo de trabalho apoia o Sistema de engenharia de manufatura (MES, na sigla em inglês) da Rivian, simplificando a comunicação e acelerando os tempos de resposta em processos de produção importantes. “Esse fluxo de trabalho do Slack não apenas aumenta a agilidade operacional, mas ajuda a reduzir o tempo de inatividade, o que, em última análise, ajuda a gerar economia de custos e melhorias contínuas nos processos de fabricação da Rivian”, disse Narang.

Para se mover mais rápido e crescer de forma mais eficaz, a Rivian está avaliando a capacidade de conectar seus líderes de grupo e engenheiros do MES com o Agentforce, a primeira plataforma de trabalho digital para empresas que leva agentes de IA direto para o Slack para auxiliar os funcionários.

Em busca de inovação em todos os fusos horários e foco em trabalho de alto valor

Quer os funcionários da Rivian estejam em um centro de serviço ou trabalhando remotamente, eles se sincronizam perfeitamente no Slack. “É preciso que grandes mentes e pessoas se unam para construir um produto, e na Rivian, o Slack nos une, independentemente das fronteiras ou fusos horários”, disse Narang. “Isso promove uma comunicação e colaboração melhores, ajudando a resolver problemas de negócios por meio de fluxos de trabalho automatizados e inovação contínua.”

À medida que crescia, um dos maiores desafios da Rivian era evitar a constante troca de contexto. “Com o crescimento da Rivian, o Slack tem ajudado a manter nossos negócios funcionando sem problemas”, disse Alexis Whisnant, engenheira sênior de soluções de TI.

Por exemplo, para oferecer assistência a necessidades relacionadas a veículos, a equipe central de suporte de operações do centro de serviço da Rivian está conectada a equipes de suporte locais em pontos físicos ao redor do mundo. Embora muitos de seus processos sejam altamente manuais, a Rivian usa o Slack para automatizar e simplificar fluxos de trabalho.

Criatividade e a automação para promover um futuro sustentável

O compromisso da Rivian em acelerar a transição para a energia sustentável depende do impacto de suas equipes. “Para promover responsabilidade e inovação, automatizamos tarefas no Slack, liberando as pessoas para focar no que realmente importa: alcançar objetivos de novas maneiras”, disse Sheryl Anderson, gerente sênior de espaço de trabalho digital e soluções (e administradora do Slack do ano). “Isso aumenta a produtividade e a criatividade, proporcionando as ferramentas certas para aprimorar recursos, produtos e, em última análise, tornar a Rivian um lugar melhor. Quando o trabalho é mais eficiente e rápido, há mais tempo para focar na qualidade e na melhoria do produto.”

Tome, por exemplo, o processo de integração para gerentes da Rivian. A equipe costumava extrair dados do Workday de modo manual, classificar as informações e enviar mensagens individualmente, o que consumia muito tempo e era difícil de escalonar. Agora, graças a um app personalizado do Slack, novos gerentes recebem recursos de integração personalizados diretamente. Essa integração economiza 1,5 hora por semana e por pessoa.

“O fluxo de trabalho de integração levou a uma melhoria significativa no tempo de adaptação de novos funcionários”, disse Anderson. “Em vez de gastar tempo procurando informações, novos contratados têm o que precisam na hora e podem começar a trabalhar muito mais rápido.”

Com o Slack no centro das operações, a Rivian não está apenas construindo veículos elétricos inovadores, está impulsionando um movimento em direção a um mundo melhor. Ao simplificar a colaboração e acelerar a tomada de decisões, a equipe da Rivian pode se concentrar em sua missão. Cada insight compartilhado, cada desafio resolvido e cada avanço alcançado aproxima a Rivian de garantir que as futuras gerações tenham um mundo que vale a pena explorar.