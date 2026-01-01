Rivian stimule l’innovation de pointe dans le secteur des véhicules électriques grâce à Slack

Fidèle à sa mission de « Maintenir l’esprit d’aventure à travers le monde », Rivian s’engage à concevoir des solutions qui participent à la transition écologique des secteurs du transport et de l’énergie. Ce constructeur automobile américain a connu une croissance fulgurante depuis le lancement du R1S, du R1T et du fourgon électrique personnalisé d’Amazon en 2021. Ces dernières années, le constructeur a annoncé trois nouveaux véhicules (le R2, le R3 et le R3X), a conclu un accord de coentreprise avec le groupe Volkswagen, et a étendu ses espaces et ses centres de service, ainsi que son réseau de bornes de recharge Rivian Adventure Network à travers les États-Unis. Le constructeur automobile américain poursuit sur sa lancée, avec la construction d’une nouvelle usine, la mise en place de partenariats et l’extension de ses centres de services.

« Dans un marché aussi concurrentiel que le nôtre, il est impératif d’innover pour garder une longueur d’avance sur nos concurrents, explique Sridhar Thati, vice-président de l’infrastructure informatique et de la technologie d’entreprise chez Rivian. Slack est un élément essentiel de notre croissance, car il permet de rassembler nos équipes, nos processus et nos données dans le flux du travail. »

Chaque mois, près de 15 000 collaborateurs de l’entreprise s’échangent 7,8 millions de messages sur Slack. Cette collaboration numérique alimente une culture d’entreprise alliant curiosité, créativité et prise de décision rapide. « Notre croissance rapide nécessite d’utiliser une plateforme qui nous permette de communiquer efficacement, d’automatiser les flux de travail et d’intégrer divers systèmes dans un centre unifié, poursuit Sridhar Thati. Slack joue un rôle fondamental dans le fonctionnement de certaines équipes en rationalisant les communications quotidiennes et en facilitant la coordination avec les partenaires externes pour donner vie à nos idées innovantes.

Slack est important non seulement pour nos équipes internes, mais aussi pour nouer des partenariats avec d’autres acteurs afin de commercialiser des véhicules de grande qualité. Sridhar Thati Vice-président de l’infrastructure informatique et technologique d’entreprise, Rivian

Améliorer la productivité et réduire les coûts grâce aux outils numériques

Slack améliore non seulement la productivité de chaque collaborateur, mais aussi l’efficacité de l’entreprise dans son ensemble. En effet, grâce à Slack, les équipes de Rivian peuvent se concentrer sur la créativité et l’innovation, et ainsi incarner l’une des valeurs fondamentales du constructeur : la prise de risques.

Par exemple, lorsqu’un besoin opérationnel émerge dans l’usine, Slack déclenche une notification instantanée et crée un canal dédié pour réunir rapidement toutes les personnes concernées. « Ce flux de travail Slack nous aide à améliorer notre efficacité opérationnelle », explique Anoop Narang, directeur des solutions et de l’espace de travail numérique chez Rivian.

Le système d’ingénierie et de fabrication MES de Rivian repose sur un autre flux de travail Slack qui facilite la communication et réduit les temps de réponse des processus de production clés. « Non seulement ce flux améliore la flexibilité opérationnelle, mais il aide également à réduire les temps d’indisponibilité, ce qui se traduit par des économies et des améliorations continues des processus de fabrication de Rivian », poursuit Anoop Narang.

Pour accélérer son développement et l’optimiser, Rivian étudie actuellement la possibilité de connecter ses ingénieurs et responsables du groupe MES à Agentforce, la première plateforme numérique pour les entreprises qui permet d’intégrer directement dans Slack les agents qu’utilisent les collaborateurs.

Poursuivre l’innovation à travers le monde et se concentrer sur les tâches stratégiques

Que les collaborateurs de Rivian travaillent dans un centre de service ou à distance, ils peuvent facilement synchroniser leurs activités dans Slack. « Développer un produit repose sur l’intelligence combinée de nombreux collaborateurs, et Slack nous unit, par-delà les frontières et les fuseaux horaires, ajoute Anoop Narang. Cet outil favorise une meilleure collaboration et une communication plus efficace, ce qui, grâce à des flux de travail automatisés et à une innovation continue, nous aide à résoudre les problèmes auxquels l’entreprise est confrontée. »

L’un des principaux défis auxquels Rivian a dû faire face au cours de son développement a été la nécessité de changer constamment de contexte. « Tout au long de notre expansion, Slack nous a aidé à mener nos activités efficacement », retrace Alexis Whisnant, ingénieur senior en solutions informatiques.

Par exemple, pour assurer le dépannage des véhicules, l’équipe d’assistance du centre de service mondial de Rivian est en lien avec les équipes d’assistance locales disséminées dans le monde entier. Bien que nombre des processus de l’entreprise soient très manuels, le constructeur utilise Slack pour automatiser et rationaliser les flux de travail.

Exploiter la créativité et l’automatisation pour construire un avenir durable

L’engagement de Rivian en faveur de la transition vers une énergie durable commence par les équipes. « Pour stimuler l’innovation et favoriser la responsabilisation, nous automatisons diverses tâches dans Slack. Nos collaborateurs peuvent ainsi se concentrer sur ce qui compte vraiment : atteindre leurs objectifs de manière créative, explique Sheryl Anderson, directrice senior des solutions et de l’espace de travail numérique (et l’une des administratrices Slack de l’année). Cela stimule la productivité et la créativité, en fournissant à nos équipes les outils nécessaires pour améliorer les fonctionnalités et les produits, et in fine, améliorer l’environnement de travail au sein de Rivian. Travailler plus vite et plus efficacement permet de consacrer davantage de temps à l’amélioration des produits et de leur qualité. »

Voyons par exemple le processus d’intégration des responsables chez Rivian. Auparavant, l’équipe extrayait manuellement des données de Workday, les triait et envoyait des messages individuels, un processus chronophage difficilement adaptable à grande échelle. Aujourd’hui, grâce à une application Slack personnalisée, les nouveaux responsables reçoivent directement des ressources d’intégration personnalisées. Cette automatisation permet de gagner 1,5 heure par semaine et par personne.

« Le flux de travail d’intégration a considérablement accéléré l’intégration des nouveaux collaborateurs, ajoute Sheryl Anderson. En effet, au lieu de perdre du temps à rechercher les informations dont ils ont besoin, ils y ont accès instantanément et sont donc opérationnels beaucoup plus vite. »

Avec Slack au cœur de ses opérations, Rivian ne se contente pas de concevoir des véhicules électriques révolutionnaires, le constructeur contribue activement à un monde meilleur. En rationalisant la collaboration et en accélérant la prise de décision, l’équipe de Rivian peut se concentrer sur sa mission. Chaque information partagée, chaque problème résolu, chaque innovation développée rapproche Rivian de son objectif : offrir aux générations futures un monde digne d’être exploré.