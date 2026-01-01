Slack으로 최첨단 전기차의 혁신을 이끄는 Rivian

“세상을 영원히 모험으로 가득 채우자(Keep the World Adventurous Forever)”라는 사명에 따라 Rivian은 지구의 에너지와 운송 시스템을 보다 지속 가능한 미래로 전환하도록 도와주는 솔루션 개발 업무에 매진하고 있습니다. 이 미국 자동차 제조 기업은 2021년에 R1S, R1T, Amazon의 배송용 맞춤형 전기 밴을 출시한 이후 급성장했습니다. 또한 최근 몇 년 동안에는 출시 예정인 차종 3종(R2, R3, R3X)을 발표하고, 폭스바겐 그룹과 합작 투자를 체결했으며, 미 전역에 걸쳐 Space(소매점), Services Center(서비스 센터), Rivian Adventure Network(Rivian 고객 전용 급속 충전망)를 확장했습니다. 또한 개발, 파트너십, 서비스 영업장에 신규 공장 건립을 추진하고 있습니다.

Rivian의 엔터프라이즈 기술 및 IT 인프라 부문 부사장인 Sridhar Thati는 “저희처럼 경쟁이 치열한 시장에서는 혁신이 경쟁 우위를 유지하는 데 중요합니다. Slack은 인력과 프로세스, 데이터를 업무 흐름에 통합함으로써 성장을 지원하는 주요 동력입니다.”라고 밝혔습니다.

약 15,000명의 직원이 한 달에 780만 건의 Slack 메시지를 주고받는 상황에서 디지털 협업은 호기심과 창의성, 신속한 의사 결정 문화를 촉진합니다. Thati 부사장은 “저희 회사 규모가 급격히 확장되면서 효율적인 커뮤니케이션을 유지하고, 업무 흐름을 자동화하며, 다양한 시스템을 하나로 통일된 허브에 통합할 수 있는 플랫폼이 필요했습니다.”라고 설명했습니다. Slack은 특정 팀의 운영 방식에서 중추적인 역할을 하며, 일상적인 커뮤니케이션을 간소화하고, 외부 파트너와의 원활한 협업을 지원하여 혁신적인 아이디어를 완성된 제품으로 구현할 수 있도록 지원합니다.

Slack은 내부 팀워크뿐만 아니라 외부 파트너와 협업하여 높은 품질의 제품을 만드는 데에도 중요합니다. Rivian 엔터프라이즈 기술 및 IT 인프라 부문 부사장 Sridhar Thati

디지털 도구를 통한 생산성 향상과 그에 따른 비용 절감 효과

개인의 생산성과 비즈니스의 효율성을 모두 높일 수 있는 Slack은 Rivian의 팀이 창의성과 혁신에 집중할 수 있도록 지원하며, “모험심을 갖자(Be adventurous)”라는 핵심 가치를 적극적으로 포용합니다.

예를 들어, 공장 현장에서 운영과 관련된 요구가 생겼을 경우 Slack은 즉시 알림을 트리거하고 전용 채널을 만들어 적임자들을 신속히 불러 모읍니다. Rivian의 디지털 워크플레이스 및 솔루션 부문 책임자인 Anoop Narang은 “이러한 Slack 워크플로가 운영 효율성을 개선하는 데 일조하고 있습니다.”라고 말합니다.

또 다른 워크플로는 Rivian의 제조 엔지니어링 시스템(MES)을 지원하여 주요 생산 과정 전반에서 커뮤니케이션을 간소화하고 응답 시간을 단축합니다. Narang은 “Slack 워크플로는 운영 민첩성을 향상해 줄 뿐만 아니라 다운타임을 단축하여 궁극적으로는 비용을 절감하고 Rivian의 제조 프로세스를 지속적으로 개선하는 데 도움을 주죠.”라고 덧붙였습니다.

더 빠르게 움직이고 보다 효과적으로 사업을 확장하기 위해 Rivian은 MES 그룹 리더와 엔지니어들을 Agentforce와 연계하는 기능을 모색하고 있습니다. Agentforce는 직원들이 사용할 에이전트를 Slack에 직접 불러와 주는 최초의 엔터프라이즈용 디지털 노동력 플랫폼입니다.

시간대를 뛰어넘어 혁신을 추구하고 고가치 업무에 집중

Rivian 직원들은 서비스 센터에 있든, 원격으로 근무하든 Slack에서 원활하게 하나가 되어 협업합니다. Narang은 “제품을 만들려면 뛰어난 인재와 사람들이 한데 모여야 하는데, Slack은 국경이나 시간대와 상관없이 저희를 연합해 줍니다. Slack은 보다 나은 커뮤니케이션과 협업을 촉진하고, 자동화된 워크플로와 지속적인 혁신을 통해 비즈니스 문제를 해결하는 데 도움을 주죠.”라고 설명했습니다.

회사가 성장하면서 Rivian이 직면한 큰 문제 중 하나는 업무 맥락을 끝없이 전환하는 일을 막는 것이었습니다. 수석 IT 솔루션 엔지니어인 Alexis Whisnant는 “Rivian의 규모가 확장됨에 따라 Slack은 기업이 원활하게 운영되도록 지원했습니다.”라고 밝혔습니다.

예를 들면, 차량과 관련된 요구 사항을 지원하기 위해 Rivian의 중앙 서비스 센터 운영 지원 팀은 전 세계 각지에 소재한 현지 지원 팀과 연결되어 있습니다. 많은 프로세스가 고도의 수작업으로 이루어지긴 하지만, Rivian은 Slack을 이용해 업무 흐름을 자동화하고 간소화합니다.

창의성과 자동화를 활용해 지속 가능한 미래를 확장

지속 가능한 에너지로의 전환을 가속화하기 위한 Rivian의 노력은 팀의 영향력에 따라 좌우됩니다. 이에 대해 디지털 워크플레이스 및 솔루션 부문을 책임지는 Sheryl Anderson 수석 관리자(겸 올해의 Slack 관리자)는 다음과 같이 설명했습니다. “저희는 책임을 다하고 혁신을 추진하기 위해 Slack에서 작업을 자동화하여 직원들이 진짜 중요한 일에 집중하도록, 즉 새로운 방식으로 목표를 달성하는 데 집중할 수 있도록 지원합니다. 이 덕분에 생산성과 창의성을 높일 수 있었고, 기능과 제품을 개선하는 데 적합한 도구를 제공하여 궁극적으로 Rivian을 더 좋은 기업으로 만들어 줍니다. 업무 효율성이 높아지고 업무 속도가 빨라지면 품질과 제품 개선에 더 많은 시간을 할애할 수 있으니까요.”

Rivian의 관리자 온보딩 프로세스를 예로 들어 보겠습니다. 예전에는 팀이 Workday에서 수동으로 데이터를 가져와 정보를 분류하고 메시지를 개별적으로 전송했는데, 이는 시간이 많이 소요되고 업무를 확장하기도 어려웠습니다. 이제는 맞춤형 Slack 애플리케이션을 활용해서 신규 관리자가 맞춤형 온보딩 리소스를 직접 받을 수 있습니다. 이렇게 통합한 결과 1인당 매주 1.5시간을 절약할 수 있었습니다.

Anderson은 “온보딩 워크플로 덕분에 신입 직원의 업무 적응 시간이 현저하게 단축되었습니다. 신입 직원은 정보를 검색하는데 시간이 드는 대신 필요한 정보를 즉시 얻을 수 있어 훨씬 더 빠르게 업무에 적응할 수 있습니다.”

Slack을 중심으로 회사를 운영하고 있는 Rivian은 획기적인 전기차를 만드는 데 그치지 않고 더 나은 세상을 향한 변화를 이끌어 가고 있습니다. 협업을 간소화하고 의사 결정 과정을 가속화하여 Rivian의 팀은 사명을 유지하는 데 계속 전념할 수 있습니다. 모든 인사이트를 공유하고, 모든 문제를 해결하고, 모든 혁신을 이루어 낼 수 있다면 미래 세대가 탐험할 가치가 있는 세상을 만드는 데 한 걸음 더 다가갈 수 있습니다.