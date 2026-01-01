Rivian fördert mit Slack Innovationen im Bereich Elektroautos

Mit dem Credo „Keep the World Adventurous Forever“ hat sich Rivian der Entwicklung von Lösungen verschrieben, die dazu beitragen, die Energie- und Mobilitätssysteme unseres Planeten auf eine nachhaltigere Zukunft umzustellen. Seit der Markteinführung des R1S, R1T und des von Amazon entwickelten elektrischen Lieferwagens im Jahr 2021 hat der amerikanische Autohersteller ein rasantes Wachstum erlebt. In den letzten Jahren hat das Unternehmen drei neue Fahrzeuge (R2, R3 und R3X) angekündigt, ist ein Joint Venture mit der Volkswagen Group eingegangen und hat seine Standorte für Spaces, Services Centers und Rivian Adventure Network landesweit ausgebaut. Zudem treibt der amerikanische Automobilhersteller die Entwicklung eines neuen Werks, Partnerschaften und Servicestandorte voran.

„In einem wettbewerbsintensiven Markt wie dem unseren ist Innovation der Schlüssel, um an der Spitze zu bleiben“, sagt Sridhar Thati, Vice President of Enterprise Technology and IT Infrastructure bei Rivian. „Slack ist ein entscheidender Motor für unser Wachstum, denn es bringt unsere Mitarbeitenden, Prozesse und Daten im Arbeitsfluss zusammen.“

Mit fast 15.000 Mitarbeitenden, die jeden Monat 7,8 Millionen Slack-Nachrichten verschicken, fördert die digitale Zusammenarbeit eine Kultur der Neugier, Kreativität und schnellen Entscheidungsfindung. „Da wir schnell wachsen, brauchen wir eine Plattform, die es uns ermöglicht, effizient zu kommunizieren, Workflows zu automatisieren und verschiedene Systeme in einer einzigen, einheitlichen Anlaufstelle zu integrieren“, sagt Thati. Slack spielt für die Arbeitsweise bestimmter Teams eine zentrale Rolle. Es vereinfacht die tägliche Kommunikation und ermöglicht eine nahtlose Koordination mit externen Partner:innen, um innovative Ideen in fertige Produkte zu verwandeln.

Slack ist nicht nur für die interne Teamarbeit wichtig, sondern auch für die Zusammenarbeit mit anderen, um unsere hochwertigen Produkte zu entwickeln. Sridhar Thati Vice President of Enterprise Technology and IT Infrastructure, Rivian

Produktivitätssteigerung durch digitale Tools – das spart Kosten

Slack steigert sowohl die Produktivität der einzelnen Mitarbeitenden als auch die Effizienz des gesamten Unternehmens und ermöglicht es den Teams von Rivian, sich auf Kreativität und Innovation zu konzentrieren und den Grundwert der Marke zu leben: „abenteuerlustig zu sein“.

Wenn zum Beispiel ein operativer Handlungsbedarf in der Fabrikhalle entsteht, löst Slack eine sofortige Benachrichtigung aus und erstellt einen eigenen Channel, um die richtigen Personen schnell zusammenzubringen. „Dieser Slack-Workflow hilft uns, unsere betriebliche Effizienz zu verbessern.“, sagt Anoop Narang, Leiter des Bereichs Digital Workplace and Solutions bei Rivian.

Ein weiterer Workflow unterstützt das Manufacturing Engineering System (MES) von Rivian, um die Kommunikation zu optimieren und die Reaktionszeiten in wichtigen Produktionsprozessen zu verkürzen. „Dieser Slack-Workflow erhöht nicht nur die betriebliche Flexibilität, sondern trägt auch dazu bei, Ausfallzeiten zu reduzieren, was letztlich zu Kosteneinsparungen und kontinuierlichen Verbesserungen in den Fertigungsprozessen von Rivian führt“, betont Narang.

Um schneller zu agieren und effektiver skalieren zu können, prüft Rivian die Möglichkeit, seine MES-Gruppenleitungen und Entwickler:innen mit Agentforce zu vernetzen, der ersten digitalen Arbeitsplattform für Unternehmen, die mitarbeiterorientierte Agenten direkt in Slack integriert.

Innovationen über verschiedene Zeitzonen hinweg vorantreiben und den Fokus auf anspruchsvolle Aufgaben legen

Egal, ob die Mitarbeitenden von Rivian in einem Servicecenter oder im Home-Office arbeiten, sie stimmen sich in Slack nahtlos miteinander ab. „Es braucht kluge Köpfe und Menschen, die zusammenkommen, um ein Produkt zu entwickeln, und bei Rivian verbindet uns Slack, unabhängig von Grenzen oder Zeitzonen“, berichtet Narang. „Es fördert eine bessere Kommunikation und Zusammenarbeit und hilft uns, Geschäftsprobleme durch automatisierte Workflows und kontinuierliche Innovation zu lösen.“

Angesichts des Unternehmenswachstums bestand eine der größten Herausforderungen für Rivian darin, ständige Kontextwechsel zu vermeiden. „Als Rivian expandierte, hat Slack uns geholfen, unser Geschäft reibungslos am Laufen zu halten“, meint Alexis Whisnant, Senior IT Solutions Engineer.

Um zum Beispiel Unterstützung bei Problemen im Zusammenhang mit den Fahrzeugen zu leisten, ist das zentrale Serviceteam von Rivian mit lokalen Supportteams an verschiedenen Standorten auf der ganzen Welt vernetzt. Während viele Prozesse manuell ablaufen, nutzt Rivian Slack, um die Arbeitsabläufe zu automatisieren und zu optimieren.

Kreativität und Automatisierung für eine nachhaltige Zukunft einsetzen

Rivians Engagement für die Beschleunigung des Übergangs zu nachhaltiger Energie hängt von der Stärke seiner Teams ab. „Um Verantwortung und Innovation voranzutreiben, automatisieren wir Aufgaben in Slack, damit sich unsere Mitarbeitenden auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist: ihre Ziele auf neue Art und Weise zu erreichen“, so Sheryl Anderson, Senior Manager, Digital Workplace and Solutions (und Slack-Admin des Jahres). „Das steigert die Produktivität und Kreativität und bietet die richtigen Tools, um Funktionen und Produkte zu optimieren und Rivian zu einem besseren Unternehmen zu machen. Wenn die Arbeit effizienter und schneller vonstatten geht, bleibt mehr Zeit, um sich auf Qualität und Produktverbesserung zu konzentrieren.“

Nehmen wir zum Beispiel den Onboarding-Prozess für Führungskräfte bei Rivian. Früher musste das Team die Daten manuell aus Workday abrufen, die Informationen sortieren und die Nachrichten einzeln versenden, was zeitaufwändig und schwer skalierbar war. Dank einer benutzerdefinierten Slack-Anwendung erhalten neue Führungskräfte nun direkt personalisierte Onboarding-Ressourcen. Diese Integration spart 1,5 Stunden pro Woche und Person.

„Der Onboarding-Workflow hat zu einer erheblichen Verbesserung der Einarbeitungszeit für neue Mitarbeitende geführt“, zeigt sich Anderson zufrieden. „Anstatt Zeit mit der Suche nach Informationen zu verbringen, haben neue Beschäftigte sofort alles, was sie brauchen, und können sich viel schneller einarbeiten.“

Mit Slack als Herzstück baut Rivian nicht nur bahnbrechende Elektrofahrzeuge, sondern treibt auch eine Bewegung für eine bessere Welt voran. Durch die Vereinfachung der Zusammenarbeit und die Beschleunigung der Entscheidungsfindung kann sich das Team von Rivian auf seine Mission konzentrieren. Jede geteilte Erkenntnis, jede gelöste Herausforderung und jeder erzielte Durchbruch bringt Rivian einen Schritt näher an eine Welt, die es wert ist, von zukünftigen Generationen entdeckt zu werden.