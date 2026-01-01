Rivian accelera l'innovazione all'avanguardia dei veicoli elettrici con Slack

Con la missione “Keep the World Adventurous Forever”, Rivian si impegna a creare soluzioni che contribuiscano a trasformare i sistemi energetici e di trasporto del nostro pianeta verso un futuro più sostenibile. Dal lancio dell’R1S, dell’R1T e del furgone elettrico personalizzato di Amazon nel 2021, la casa automobilistica americana ha registrato una rapida crescita. Negli ultimi anni, l'azienda ha annunciato tre nuovi veicoli in arrivo (R2, R3 e R3X), ha stretto una joint venture con il Gruppo Volkswagen e ha ampliato spazi, centri di assistenza e siti della Rivian Adventure Network in tutto il paese. Il produttore automobilistico americano sta proseguendo con lo sviluppo di un nuovo stabilimento, partnership e centri di assistenza.

“In un mercato competitivo come il nostro, l'innovazione è fondamentale per rimanere al passo con i tempi”, ha dichiarato Sridhar Thati, Vicepresidente della tecnologia aziendale e dell’infrastruttura IT di Rivian. “Slack è un fattore cruciale per la nostra crescita, poiché integra persone, processi e dati nel flusso di lavoro.”

Con quasi 15.000 dipendenti che inviano 7,8 milioni di messaggi Slack al mese, la collaborazione digitale alimenta una cultura di curiosità, creatività e velocità decisionale. “Con la nostra rapida crescita, abbiamo bisogno di una piattaforma che ci consenta di mantenere una comunicazione efficiente, automatizzare i flussi di lavoro e integrare diversi sistemi in un singolo hub unificato”, ha aggiunto Thati. Slack svolge un ruolo centrale nel modo in cui operano alcuni team, semplificando la comunicazione quotidiana e consentendo un coordinamento fluido con i partner esterni per trasformare idee innovative in prodotti finiti.

Slack è importante non solo per il lavoro di squadra interno, ma anche per collaborare con altri e dare vita ai nostri prodotti di alta qualità. Sridhar Thati Vicepresidente della tecnologia aziendale e dell'infrastruttura IT, Rivian

Aumentare la produttività attraverso strumenti digitali, ottenendo risparmi sui costi

Aumentando sia la produttività personale che l'efficienza aziendale, Slack consente ai team di Rivian di concentrarsi su creatività e innovazione, abbracciando un valore fondamentale: “be adventurous”.

Ad esempio, quando si presenta un'esigenza operativa in produzione, Slack invia una notifica immediata e crea un canale dedicato per riunire rapidamente le persone giuste. “Questo workflow di Slack ci sta aiutando a migliorare la nostra efficienza operativa”, ha affermato Anoop Narang, Responsabile Digital Workplace e Soluzioni di Rivian.

Un altro workflow supporta il Manufacturing Engineering System (MES) di Rivian, semplificando la comunicazione e accelerando i tempi di risposta nei principali processi di produzione. “Questo workflow di Slack non solo migliora l'agilità operativa, ma contribuisce anche a ridurre i tempi di inattività, favorendo risparmi sui costi e miglioramenti continui nei processi produttivi di Rivian”, ha spiegato Narang.

Per muoversi più velocemente e scalare in modo più efficace, Rivian sta valutando la possibilità di connettere i responsabili e gli ingegneri del gruppo MES con Agentforce, la prima piattaforma di lavoro digitale per le aziende che porta gli agenti a supporto dei dipendenti direttamente in Slack.

Inseguire l'innovazione attraverso i fusi orari e concentrarsi sul lavoro ad alto valore aggiunto

Che i dipendenti Rivian si trovino in un centro assistenza o lavorino da remoto, si possono sincronizzare senza problemi in Slack. “Ci vogliono menti brillanti e persone che lavorino insieme per creare un prodotto, e in Rivian Slack ci unisce, indipendentemente dai confini o dai fusi orari”, ha evidenziato Narang. “Favorisce una comunicazione e una collaborazione migliori, aiutandoci a risolvere i problemi aziendali grazie a workflow automatizzati e innovazione continua”.

Con la crescita, una delle maggiori sfide per Rivian è stata quella di evitare continui cambi di contesto. “Man mano che Rivian è cresciuta, Slack ci ha aiutato a mantenere fluida la nostra attività”, ha affermato Alexis Whisnant, Senior IT Solutions Engineer.

Ad esempio, per fornire assistenza per le esigenze relative ai veicoli, il team centrale di supporto alle operazioni dei centri di assistenza Rivian è connesso ai team di supporto locali nelle sedi fisiche di tutto il mondo. Sebbene molti dei loro processi siano altamente manuali, Rivian utilizza Slack per automatizzare e semplificare i flussi di lavoro.

Sfruttare creatività e automazione per un futuro sostenibile su larga scala

L'impegno di Rivian nell'accelerare la transizione verso un'energia sostenibile si fonda sull’impatto dei suoi team. “Per promuovere responsabilità e innovazione, automatizziamo le attività in Slack, liberando le persone affinché possano concentrarsi su ciò che conta davvero: raggiungere i propri obiettivi in modi nuovi”, ha dichiarato Sheryl Anderson, Senior Manager, Digital Workplace e Soluzioni (e amministratore Slack dell'anno). “Questo aumenta produttività e creatività, fornendo gli strumenti giusti per migliorare funzionalità e prodotti e, in definitiva, rendere Rivian un posto migliore. Quando il lavoro è più efficiente e veloce, c'è più tempo per concentrarsi sulla qualità e sul miglioramento dei prodotti”.

Prendiamo, ad esempio, il processo di onboarding dei manager di Rivian. In passato, il team estraeva manualmente i dati da Workday, ordinava le informazioni e inviava i messaggi individualmente, un’attività dispendiosa in termini di tempo e difficile da scalare. Ora, grazie a un'applicazione Slack personalizzata, i nuovi manager ricevono direttamente risorse di onboarding personalizzate. Questa integrazione consente di risparmiare 1,5 ore a settimana a persona.

“Il workflow di onboarding ha portato a un miglioramento significativo dei tempi di inserimento dei nuovi dipendenti”, ha sottolineato Anderson. “Invece di perdere tempo a cercare informazioni, i nuovi assunti hanno subito ciò di cui hanno bisogno e possono essere operativi molto più rapidamente”.

Con Slack al centro delle sue operazioni, Rivian non si limita a costruire veicoli elettrici innovativi, ma sta anche guidando un movimento verso un mondo migliore. Snellendo la collaborazione e accelerando il processo decisionale, il team di Rivian può rimanere concentrato sulla propria missione. Ogni intuizione condivisa, ogni sfida risolta e ogni progresso raggiunto avvicina Rivian sempre di più a garantire alle generazioni future un mondo degno di essere esplorato.