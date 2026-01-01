Notion이 Slack에서 자사 AI 인터페이스를 구현하는 방법

Notion에 대하여

팀이 자사 도구를 구축하고 공유하는 연결된 워크스페이스

Notion은 하나의 워크스페이스에서 글을 쓰고, 정리하고, 협업하는 플랫폼으로 시작했습니다. 시간이 흐르면서 팀은 Notion을 기반으로 문서와 데이터베이스를 활용하여 일상 업무를 처리하게 되었습니다. 오늘날 Notion은 AI 기능을 아우르도록 진화하여, 팀과 에이전트가 Slack과 같은 다양한 도구를 통해 협업할 수 있게 되었습니다.

문제점

중복된 질문에 답하는 비용이 무시할 수 없을 만큼 상승

Notion이 샌프란시스코, 뉴욕, 해외에 지사를 둔 글로벌 기업으로 성장하는 동안, 커뮤니케이션 시스템은 그 속도를 따라잡지 못했습니다. 그로 인한 부담은 사무실, 시설, 직원의 일상 업무 경험을 관리하는 업무 환경 팀에서 가장 먼저 느꼈습니다. 이전에는 감당할 수 있을 정도로만 들어오던 요청이 이제는 끊임없이 밀려 들어오기 때문입니다.

업무 환경 포트폴리오 및 프로젝트 파트너인 Tiffany Chan은 “회사 규모가 작았을 때 직원들은 저에게 직접 DM을 보내는 게 효과적이었습니다. 하지만 팀 규모가 커지면서 혼란스러워졌죠.”라고 말했습니다.

직원이 요구하는 정보의 상당 부분은 이미 확보되어 있었습니다. 사무실 정책, 평면도, 절차가 Notion에 문서화되어 있었지만, 위키를 검색하는 것보다 Slack에서 질문하는 것이 더 간편했습니다. 그 결과, 업무가 단절되고 중복되는 일이 발생했으며, 직원이 사무실을 비우거나 오프라인 상태일 때는 콘텍스트를 파악하기 어려웠습니다.

엔지니어링 팀도 비슷한 문제에 직면했습니다. Slack으로 알림을 받았더라도 각 알림의 내용을 알아보려면 여러 시스템에서 단서를 하나하나 취합해야 했죠. 소프트웨어 엔지니어인 Sean Keenan은 “엔지니어가 알림 발생 사유를 조사하는 데 20분이 걸릴 수도 있습니다.”라고 말했습니다. 이러한 방해 요소는 빠르게 늘어나 온종일 집중력을 저해했습니다.

“기존의 업무 방식은 더 이상 효과적이지 않았습니다. Slack 덕분에 직원에게 의미 있는 마법 같은 순간을 만들어 주는 등 진정으로 좋아하는 일에 집중할 여유를 확보해 줄 수 있었습니다.” Notion 업무 환경 포트폴리오 및 프로젝트 파트너 Tiffany Chan

Notion이 Slack으로 업무 환경을 개선한 방법

Slack을 활용하여 대화를 능동적인 레코드 시스템으로 전환한 Notion

Notion은 항상 팀이 계획, 문서, 의사 결정 및 공유된 지식을 보관하는 공간이었습니다. Slack은 논의, 토론 및 의사 결정이 실시간으로 이루어지는 곳입니다. Notion은 이 둘을 분리된 공간으로 다루지 않고, 오히려 이를 연결했습니다.

Notion은 두 플랫폼을 연결하기 위해 Notion AI를 Slack에 직접 통합했습니다. 팀들은 채널에서 Notion을 @멘션하여 질문하거나, 스레드를 요약하거나, Notion 데이터베이스에서 정보를 가져올 수 있으며 이를 통해 Slack을 벗어나지 않고도 실시간 이뤄지는 논의 내용을 문서, 계획 또는 작업으로 전환할 수 있습니다.

Keenan은 “Slack과 Notion의 통합이 정말 의미 있는 것은 저의 모든 업무를 진행하는 두 곳이 바로 Slack과 Notion이라는 점입니다. 모든 관련 콘텍스트를 검색할 수 있죠.”라고 덧붙였습니다.

Notion AI는 업무 이면에서 Slack과 Notion의 기능을 모두 활용합니다. Notion은 Slack의 검색 기능을 통해 관련 메시지와 스레드에 액세스할 수 있으며, Notion은 정형화된 장기간의 업무 기록을 제공합니다. 그 결과, 직접 업무를 인수인계하는 일이 줄어들게 되죠. “이렇게 해야 합니다.”라는 말로 대화가 끝나는 대신, 대화 내용은 업무가 기록되고 업데이트되며 지속적으로 관리되는 시스템에 계속 반영됩니다.

“저는 매일 Slack을 사용합니다. Notion 및 팀 내 모든 대화는 Slack에서 이루어집니다.” Notion 제품 관리자 Marina Camim

질문을 통해 발전하는 업무 환경

대화가 이루어지는 곳에서 진행되는 업무를 자동화하기 위해 Notion은 자체 개발한 맞춤형 에이전트를 Slack에 직접 통합했습니다. 이 에이전트들은 Slack과 Notion으로부터 콘텍스트를 가져와 Slack 채널에서 직접 응답하며, 시간이 지남에 따라 팀 피드백을 이용해 더욱 개선됩니다.

Notion의 #environment-ask Slack 채널에서 작동하는 맞춤형 에이전트인 Smilers를 예로 들어보겠습니다. 단순한 접수 양식으로 시작했던 Smilers는 이제 Notion에 저장된 정보를 활용하여 Slack 내에서 직원들의 질문에 직접 답변해 주는 업무 환경 팀의 디지털 팀원으로 발전했습니다.

Smilers의 차별점은 오류가 발생했을 때의 대응 방식에 있습니다. Notion의 맞춤형 에이전트 팀을 담당하는 Marina Camim은 “저희는 이를 ‘자가 복구 위키’라고 부릅니다.”라고 설명하며, “사용자는 Slack 스레드나 이모티콘을 통해 피드백을 전달할 수 있으며, Smilers는 위키를 업데이트하고 Slack에서 답변합니다.”라고 말했습니다.

Slack의 원활한 피드백 루프는 업무 환경 팀의 시간 활용 방식을 바꿔 놓았습니다. Chan은 “Smilers 덕분에 하루에 최소 2~3시간을 절약할 수 있습니다.”라고 말했습니다. 출시 이래 Smilers는 전 세계적으로 2,500건 이상의 업무 환경 요청을 처리했으며, 팀은 끊임없는 수동 후속 조치에서 벗어나 주당 10~20시간을 절감할 수 있었습니다.

엔지니어링 팀에서도 Notion과 Slack의 이 시너지 효과를 누리고 있습니다. 또 다른 맞춤형 에이전트는 Slack에서 Honeycomb 및 Splunk와 같은 도구를 사용하여 알림을 모니터링하고 엔지니어가 개입하기 전에 1차 분석 결과를 제공합니다. Keenan은 “Slack의 맞춤형 에이전트는 발생한 상황에 대해 믿을 수 있는 예비 분석 결과를 제공해 주므로 하루에 두 시간 이상을 절감할 수 있습니다.”라고 말했습니다.

사람과 에이전트가 강력한 업무 성과를 달성하는 곳

팀은 Slack에서 Notion의 맞춤형 에이전트를 함께 구축하고 개선하며, 실제 사용 시 에이전트의 작동 방식을 만들어 갑니다. Camim은 “여러 사람이 Slack에서 각 에이전트를 통해 협업하는 것은 정말 특별한 경험입니다.”라고 말합니다. 피드백, 수정 사항 및 개선 사항은 모두 별도의 도구가 아닌 이 공유 환경에서 이루어집니다. Keenan은 “최종 사용자가 실제로 맞춤형 에이전트를 사용하는 방식을 파악하는 것은 매우 중요합니다.”라며, “그 모든 과정은 Slack에서 이루어지죠.”라고 덧붙였습니다.

Slack API는 보이지 않는 곳에서 Notion 내부 팀과 Notion 사용자 모두가 에이전트를 팀의 일부라고 느낄 수 있게 해줍니다. Keenan은 “고객은 Slack 내에서 맞춤형 에이전트를 사용할 때 사람처럼 응답하기를 기대합니다. 입력 표시기와 Slack 내 콘텍스트를 통해 이러한 요구를 충족할 수 있습니다.”라고 말했습니다.

이러한 인간적인 모습은 좀 더 가벼운 방식으로도 드러납니다. 동료들은 팀이 즐겨 찾는 Slack 채널 중 한 곳에서 정말 놀랍거나 재미있는 에이전트 응답을 공유합니다. 이러한 반응은 또 다른 형태의 피드백이 되어, 팀은 에이전트들이 실제 사람들에게 어떻게 받아들여 지는지 이해할 수 있습니다.

Notion이 계속 성장함에 따라 이와 같은 작은 디테일의 중요성이 높아지고 있습니다. Chan은 “저희는 매일, 온종일 Slack을 사용합니다.”라면서 말을 잇습니다. “전 세계적으로 성장하면서 이를 통해 시차와 상관없이 빠르게 협력하고 조율할 수 있게 되었죠.”

“Slack에 대한 개발이 이처럼 큰 영향력을 발휘하는 이유는, 몇 가지 기본 요소만으로도 훌륭한 사용자 경험을 구축할 수 있기 때문입니다.” Notion 소프트웨어 엔지니어 Sean Keenan

앞으로의 계획

에이전트를 통해 Slack에서 업무를 조율하는 미래를 구축

Notion 내부에서 맞춤형 에이전트는 여전히 발전을 거듭하고 있으며, 다음 단계는 개별 에이전트를 넘어 에이전트가 서로의 작동을 촉발하고 더 길고 복잡한 작업 시퀀스에 따라 업무를 수행할 수 있는 시스템으로 발전하는 오케스트레이션 단계입니다. Camim은 “저희는 이제 막 시작 단계에 있을 뿐입니다. Slack에서 여러 에이전트가 효율적으로 협업할 수 있도록 많은 고민을 하고 있습니다.”라고 덧붙였습니다.

이러한 기능이 발전하면서 Slack은 사람들이 Notion AI와 상호 작용하는 수단이 되는 핵심 인터페이스로 남을 것입니다. “Slack은 고객이 업무를 수행하는 곳이고, 저희는 고객의 업무 흐름에서 이를 제하고 싶지 않습니다.”라고 Keenan은 말했습니다. Slack에 AI를 유지하여 Notion은 에이전트의 가시성, 활용성, 개선 용이성을 계속 확보합니다. 따라서 질문, 피드백 및 의사 결정은 지속적으로 업무가 이미 이루어지고 있는 곳에서 표시될 것입니다.