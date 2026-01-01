Slack을 집단 지성의 허브로 삼아 더욱 빠르게 성장하는 Europace의 시장 선도 플랫폼

Europace 소개

독일 최대 규모의 개인 부동산 금융 및 주택조합 대출을 위한 거래 플랫폼, Europace는 연간 800억 유로 이상의 거래를 처리합니다. 고도로 규제된 독일 금융 시장에서 운영하면서도 플랫폼을 빠르게 발전시키려면, 기술적 엄밀성을 유지하는 동시에 원격 우선 환경에서 구성원 간의 유대감을 키울 수 있는 조직 운영 시스템이 필요합니다.

Europace에게는 그 운영 시스템이 바로 Slack입니다. 개별 제품 팀의 자발적인 도입으로 시작된 Slack은 이제 회사의 디지털 근간이자 “집단 지성의 허브”로 자리잡았습니다. Europace는 Slack을 통해 단순한 메시징을 넘어 회사 전체 운영을 위한 통합 프론트엔드를 구축했습니다.

Europace의 리드 링크(Lead Link)인 Christian Louis는 전환하기 전에 겪던 어려움을 다음과 같이 설명합니다. “예전에는 비동기식 처리가 불가능했습니다. 기껏해야 이메일뿐이었는데, 매일 엄청난 양의 이메일이 쌓였죠. 지금은 Slack 안에서 모든 것이 깔끔하게 정리돼 있습니다. 일하는 방식이 완전히 달라진 거죠.”

Europace의 플랫폼 기술 부문 이사인 Peter Sauer는 자신의 경험을 전합니다. “Slack 없이 일하던 때를 생각하면, 예전에 받던 이메일 스레드가 떠오릅니다. 저한테는 공포 그 자체죠.”

“Slack 없이 일하던 때를 생각하면, 예전에 받던 이메일 스레드가 떠오릅니다. 저한테는 공포 그 자체죠.” Europace 플랫폼 기술 부문 이사 Peter Sauer

10년간의 지식을 활용하기

규제가 엄격한 금융 업계에서는 모든 결정의 이면에 있는 이유를 추적할 수 있는 능력이 매우 중요합니다. Louis는 “Europace의 정보에는 유효 기간이 없죠.”라고 말합니다. “저희는 Slack과 함께 성장해 왔습니다. Slack은 10년간의 성장을 하나로 연결하는 디지털 기반이죠. 덕분에 3년 전 내린 결정에 대한 콘텍스트도 3분 전에 보낸 메시지만큼이나 쉽게 찾아볼 수 있습니다. Slack이 명실상부한 Europace의 기억 은행이 된 거죠.” 본질적으로, 모든 기술적 결정, 제품 방향 전환, 시장 인사이트를 검색할 수 있는 저장소인 것입니다.

최근 새롭게 출시된 Slackbot은 이 방대한 지식 기반을 능동적인 어시스턴트로 탈바꿈시켰습니다. 이제 많은 리더들이 Slackbot을 사용해 그날의 업무 우선순위를 정리합니다. Peter Sauer는 읽지 않은 수백 개의 메시지를 하나하나 살펴보는 대신, Slackbot에게 “지금 무엇을 가장 먼저 확인해야 해? 어떤 프로젝트가 중단되었어?”라고 물어보며 하루를 시작합니다.

“모든 메시지를 읽지 않아도 상황을 파악할 수 있습니다.”라고 그는 말합니다. “Slackbot은 60개의 다양한 이니셔티브를 하나의 명확하고 실행 가능한 개요로 정리해 주는 저만의 필터입니다. 덕분에 정말 필요한 곳에만 집중할 수 있죠.”

단편적이고 단절된 이메일에서 벗어나 비동기식 중심 문화로 전환함으로써, Europace는 ‘회의 비용’도 사실상 없앴습니다. 불필요한 회의를 줄이고 팀이 가장 잘하는 일, 즉 지속적으로 플랫폼을 개선하고, 파트너를 지원하며, 독일 모기지 금융 시장을 선도하는 데 집중할 수 있게 된 것이죠.

Slack Connect으로 영업 가속화

Europace의 영업 이사 Conny Merten에게 있어 커뮤니케이션의 핵심 성공 지표는 바로 속도입니다. 이 회사는 업무를 침체된 이메일 스레드에서 Slack Connect로 옮기면서 고객 관계에 혁신을 가져왔습니다. 주요 파트너사와 잠재 고객 모두 전용 채널을 통해 관계를 전방위적으로 파악할 수 있죠.

이러한 투명성은 실적에 직접적인 영향을 미칩니다. 영업 제안 중에도 법무, UX, 제품 부서 전문가들이 채널에 함께 상주하며 어떤 질문이든 즉시 답변할 수 있으니까요.

또한 Peter Sauer에 따르면, 보통 6~7개월이 걸리던 복잡한 벤더 계약과 제품 출시가 이제는 2~3개월 안에 마무리된다고 합니다. Slack Connect에서 외부 파트너와 더 빠르게 소통하면서 프로젝트 일정이 사실상 50% 단축된 덕분이죠. 올바른 담당자와 직접 소통하는 채널 덕분에 심층적인 기술 논의와 계약 관리가 실시간으로 이루어지기에 가능한 일입니다.

Europace의 빠른 협업은 외부 공급업체를 넘어 Europace가 속한 기업 그룹 전체, 즉 Hypoport SE로까지 확장됩니다. Slack Connect를 활용해 협업이 이루어지는 방식과 장소를 조율하여 모든 구성원이 동등한 입장에서 참여할 수 있죠. 이 방식은 기업 간 장벽을 허물고 직원들이 같은 공간에서 직접 협업할 수 있게 해줍니다.

계열사들이 이 공유 디지털 공간을 통해 혜택을 누리는 것처럼, Conny Merten은 이 직접적인 연결이 영업 팀에 얼마나 큰 이점을 가져다 주는지 다음과 같이 설명합니다. “저희는 Slack Connect를 비즈니스 증폭기처럼 활용하고 있습니다. 모든 사람을 쉽게 5배 더 빠르게 만들어 주니까요. 계약 완료 시간을 30% 단축했고 제안의 질도 크게 높였습니다. Slack Connect는 고객을 도울 수 있는 사람들과 직접 연결되는 통로죠.”

뿐만 아니라 Slackbot 덕분에 이해관계자에게 업데이트하는 시간도 줄었습니다. “직접 작성할 필요 없이 다른 이해관계자들에게 바로 요약 내용을 전달할 수 있습니다. 파트너들에게도 정말 중요한 기능이죠.”

“계약 완료 시간을 30% 단축했고 제안의 질도 크게 높였습니다. Slack Connect는 고객을 도울 수 있는 사람들과 직접 연결되는 통로죠.” Europace 영업 이사 Conny Merten

자동화된 규정 준수 및 문제 관리 워크플로로 운영 체계 강화

정보나 지원이 얼마나 빠르게 제공되는지는 최근 현장 실습 학생 사례에서 잘 드러났습니다. Peter Sauer는 “이틀 전 한 학생이 여기에 왔습니다. Function as a Service와 스트리밍 통합 방법을 주제로 석사 논문을 쓰고 있었는데, 아주 핵심적인 주제였죠. 그런데 저희가 7년 전 바로 그 내용을 이야기했었고, Slackbot이 그걸 바로 찾아냈죠.”라고 말합니다.

Louis에 따르면, ‘Slack은 절대 단순한 메시징 도구가 아니다.’라는 사실이 매일 실감된다고 합니다. Slack은 성장과 규정 준수를 가능하게 하는 핵심 플랫폼입니다. 규제 산업에서는 규정 준수가 병목이 되기 쉽지만, Europace는 필요한 안전 장치를 Slack 워크플로에 직접 구축했습니다.

예전에는 새로운 도구를 도입하려면 메시지와 회의가 ‘핑퐁’처럼 오가며 프로젝트가 몇 주씩 지연되곤 했습니다. 지금은 새로운 도구나 서비스 제공업체를 도입해야 할 때, 팀이 표준화된 규정 준수 워크플로를 실행하면 필요한 모든 데이터가 미리 수집되어 보안 담당자로부터 즉시 승인을 받을 수 있습니다. 즉, 반복적인 작업을 자동화하고 하나의 채널에서 모든 관련 문서로 바로 연결되어, 의사 결정자가 즉시 행동할 수 있죠.

기술적인 문제도 동일한 수준의 정밀함으로 관리됩니다. Rootly와 Jira를 Slack 워크플로에 통합한 덕분에, 문제 알림이 수신되면 즉시 전용 채널이 생성되고, 티켓이 발행되며, 워크스페이스 내에서 바로 Microsoft Teams 통화 링크가 바로 실행되게 해줍니다. Louis는 “워크플로가 번거로운 절차를 처리해 주니까, 엔지니어들이 오로지 문제 해결에만 집중할 수 있죠.”라고 말합니다.

그는 통합된 Slack 인터페이스를 사용하면 매일 최대 20%의 시간을 절약할 수 있다고 합니다. 팀이 작업 추적을 위해 Jira 티켓을 불러오거나, Miro 보드에서 수집된 프로젝트 정보를 검토하거나, GitHub에서 들어오는 업데이트를 확인할 때도 Slack이 모든 업무를 바라보는 중심 창구가 됩니다. GitHub 통합을 통해 풀(pull) 요청이나 검토가 필요한 항목이 생기면 기술 팀에 즉시 알림이 가서, 코드 검토를 더 빠르게 조율할 수 있습니다. 도구 사이를 오갈 필요가 없으니, 팀이 필요한 곳에 계속 집중할 수 있죠.

모든 도구를 통합할 수 있는 이 기능 덕분에 Slack은 단순한 소통 공간을 넘어, 회사 전체 기술 스택을 위한 스마트 허브로 자리잡았습니다.

Europace의 지속 가능한 자율 문화

Europace는 분산된 의사 결정을 기반으로 하는 조직 구조인 홀라크라시(holacracy) 방식으로 운영됩니다. Slack은 이 모델에서 핵심 역할을 하며, 팀이 전통적인 관리 감독 없이도 원활하게 기능하는 데 필요한 투명성을 제공합니다. 자율성의 문화는 디지털 근접성과 연결을 강조하는 원격 중심 철학으로 뒷받침되고 있습니다.

Europace의 비즈니스 개발 매니저인 Annika Schwabel은 일일 자동 팀 컨디션 체크 기능을 활용해 분산된 지역 전반에서 팀 건강을 관리합니다. 재택근무 직원이 많은 회사에서도 인간적인 연결이 계속 우선순위가 될 수 있도록 하기 위해서입니다. “Slack은 매우 ‘경직된’ 산업에서 ‘부드러운’ 소통 방식을 제공하죠.”라고 Annika Schwabel은 설명합니다. “공식적인 이메일보다 훨씬 빠르게 신뢰를 쌓아주고, 원격으로 일할 때도 누구도 고립감을 느끼지 않도록 만들어 주죠.”

이 사명에 기여하는 요소 중 하나가 Slack에 내장된 번역 기능입니다. 영어권 동료가 많은 팀에서 내부적으로 점점 더 많이 활용되고 있으며, 언어 장벽을 해소하고 다국어 팀이 중요한 프로젝트에서 완전히 같은 방향으로 나아갈 수 있도록 도와줍니다.

Slack을 통한 Europace의 성공 사례는 원활한 기술 통합이 복잡한 조직 전반의 협업과 성과를 어떻게 끌어올릴 수 있는지를 잘 보여줍니다. Slack을 디지털 중심축으로 삼은 이 베를린 기반의 핀테크 기업은 빠르게 움직이고, 방향을 맞추고, 목표에 따라 발전할 준비가 되어 있습니다. 문화와 규정 준수부터 파트너 협업, 계열사와의 업무에 이르기까지 말이죠.

Peter Sauer는 이렇게 표현합니다. “Slack은 Europace에 너무나 깊이 자리잡아, Slack이 없다면 어떨지 상상조차 할 수 없습니다. Slack을 도입하기 전 어땠는지 기억도 나지 않습니다. 완전히 다른 세상이 되었죠.”