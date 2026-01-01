Marktführer Europace entwickelt seine Plattform stetig weiter mit Slack als kollektivem Gedächtnis

Über Europace

Als Deutschlands größte Transaktionsplattform für private Immobilienfinanzierung und Bausparverträge wickelt Europace ein jährliches Transaktionsvolumen von über 80 Milliarden Euro ab. Um im stark regulierten deutschen Finanzsektor agieren zu können und die Weiterentwicklung der Plattform in hoher Geschwindigkeit voranzutreiben, benötigt es ein organisatorisches Betriebssystem, das intern wie extern ein intelligentes Setup ermöglicht und zugleich zwischenmenschliche Beziehungen in einer Remote-First-Umgebung priorisiert.

Für Europace ist dieses Betriebssystem Slack. Ursprünglich nutzten nur einzelne Produktteams Slack, heute ist es das digitale Rückgrat des Unternehmens und sein „kollektives Gedächtnis“. Damit ist Europace über einfache Messaging-Funktionen hinausgegangen und hat eine einheitliche Benutzeroberfläche für den gesamten Betrieb geschaffen.

Christian Louis, Lead Link bei Europace, beschreibt die Schwierigkeiten vor der Umstellung: „Was früher gar nicht möglich war, war asynchrones Arbeiten. Wenn, dann nur per Mail. Dann hatte man einen riesigen Haufen von Mails am Tag. Heute hat man das schön alles strukturiert in Slack. Das macht das Arbeiten einfach ganz anders.“

Peter Sauer, Director of Platform Technology bei Europace, untermauert diesen Aspekt anhand seiner eigenen Erfahrung: „Wie wäre die Welt ohne Slack? Also wenn ich mir vorstelle, dass ich mit E-Mail-Threads arbeiten müsste, ist das für mich eine Horrorvorstellung.“

„Wie wäre die Welt ohne Slack? Also wenn ich mir vorstelle, in E-Mail-Threads arbeiten zu müssen, ist das für mich eine Horrorvorstellung.“ Peter Sauer Director of Platform Technology, Europace

Ein Jahrzehnt an Wissen erschließen

In der stark regulierten Finanzbranche ist es von entscheidender Bedeutung, das „Warum“ hinter jeder Entscheidung nachvollziehen zu können. „Informationen bei Europace haben kein Verfallsdatum“, so Christian Louis. „Wir sind mit Slack groß geworden. Es ist die digitale Architektur, die zehn Jahre unseres Wachstums zusammenhält, sodass der Kontext einer vor drei Jahren getroffenen Entscheidung genauso zugänglich ist wie eine vor drei Minuten gesendete Nachricht. Slack ist heute auf jeden Fall so etwas wie das Gedächtnis von Europace geworden.“ Im Grunde handelt es sich um ein durchsuchbares Repository aller getroffenen Entscheidungen, Produktumstellungen und Markteinblicke.

Der vor Kurzem eingeführte Slackbot hat diese umfangreiche Wissensdatenbank in einen proaktiven Assistenten verwandelt. Viele Führungskräfte nutzen ihn nun, um ihre täglichen Aufgaben zu priorisieren. Peter Sauer beginnt seinen Tag nicht damit, sich durch einen Berg ungelesener Nachrichten zu wühlen. Stattdessen fragt er Slackbot einfach: „Was braucht gerade meine Aufmerksamkeit? Welches Thema ist blockiert?“

„Ich muss nicht jede Nachricht lesen, um auf dem Laufenden zu bleiben“, erklärt er. „Slackbot ist mein persönlicher Filter, der 60 verschiedene Initiativen zu einem übersichtlichen, umsetzbaren Überblick zusammenfasst, sodass ich meine Aufmerksamkeit ganz auf das richten kann, was wirklich wichtig ist.“

Durch den Übergang von fragmentierten E-Mail-Silos zu einer Kultur, in der asynchrone Kommunikation im Vordergrund steht, hat Europace zudem die „Besprechungslast“ effektiv beseitigt, unnötige Meetings abgeschafft und es dem Team ermöglicht, sich auf das zu fokussieren, was es am besten kann: die Plattform effizient weiterzuentwickeln, Partner:innen exzellent zu betreuen und damit den deutschen Baufinanzierungsmarkt zu führen.

Umsatzsteigerung mit Slack Connect

Für Conny Merten, Director of Sales bei Europace, ist Schnelligkeit der wichtigste Erfolgsfaktor, wenn es um Kommunikation geht. Das Unternehmen hat seine Kundenbeziehungen revolutioniert, indem es von langwierigen E-Mail-Verläufen auf Slack Connect umgestellt hat. Jede:r wichtige Partner:in und potenzielle:r Kunde bzw. Kundin verfügt über einen eigenen Channel, der einen umfassenden Überblick über die Geschäftsbeziehung bietet.

Diese Transparenz schlägt sich direkt im Geschäftsergebnis nieder. Da während Pitches Experten für Rechtswesen, User Experience und Produktentwicklung im Channel präsent sind, kann das Team Fragen jeder Art sofort beantworten.

Darüber hinaus werden laut Peter Sauer komplexe Lieferantenverträge und Produkteinführungen, die normalerweise sechs oder sieben Monate dauern würden, nun in zwei oder drei Monaten abgeschlossen. Denn der schnellere Austausch mit externen Partner:innen über Slack Connect verkürzt die Projektlaufzeiten effektiv um 50 %. Möglich wird dies durch die direkte Verbindung zu den richtigen Ansprechpartner:innen, wodurch tiefgehende technische Diskussionen und das Vertragsmanagement in Echtzeit stattfinden können.

Die effiziente Zusammenarbeit des Unternehmens erstreckt sich über externe Anbieter:innen hinaus auf die gesamte Unternehmensgruppe, zu der Europace gehört, die Hypoport SE. Durch die Einbindung von Schwesterunternehmen in gemeinsame Channels über Slack Connect kann Europace steuern, wo und wie die Zusammenarbeit stattfindet, und gleiche Bedingungen für alle gewährleisten. Dies ermöglicht Mitarbeitenden aus dem ganzen Konzern die direkte Zusammenarbeit im selben Raum.

So wie die Schwesterunternehmen von diesem gemeinsamen digitalen Raum profitieren, schafft diese direkte Verbindung laut Conny Merten auch einen enormen Vorteil für das Vertriebsteam: „Für unser Team ist Slack Connect ein Business-Multiplikator, weil es alle mühelos um das Fünffache schneller macht. Wir können unsere Deals um 30 % schneller abschließen und haben die Qualität unseres Pitches signifikant erhöht. Slack Connect stellt eine direkte Verbindung mit den Teams her, die unseren Kund:innen weiterhelfen.“

Der Slackbot spart zusätzlich Zeit bei der Berichterstattung an die Stakeholder. „Ich muss das nicht selber zusammenschreiben, sondern kann anderen Stakeholdern sofort eine Zusammenfassung zur Verfügung stellen. Das ist für unsere Partner:innen wichtig.“

„Wir können unsere Deals um 30 % schneller abschließen und haben die Qualität unseres Pitches signifikant erhöht. Slack Connect stellt eine direkte Verbindung mit den Teams her, die unseren Kund:innen weiterhelfen.“ Conny Merten Director of Sales, Europace

Operative Genauigkeit mit automatisierten Workflows für Compliance und Incident Management

Wie schnell Informationen oder Unterstützung bereitgestellt werden, zeigte sich vor Kurzem am Beispiel eines Werkstudenten. „Wir hatten erst neulich einen Werkstudenten hier, für den Slack sehr wertvoll war“, erzählt Peter Sauer. „Er schreibt eine Masterarbeit über Function as a Service und wie man das Streaming integrieren kann. Ein absolutes Nischenthema aus der Praxis, aber wir haben vor sieben Jahren genau darüber schon mal gesprochen und Slackbot hat's gefunden.“

Nach Ansicht von Christian Louis zeigt sich jeden Tag wieder, dass „Slack bei Weitem nicht nur ein Messaging-Tool ist“ – es ist ein Motor für Wachstum und Compliance. In einer regulierten Branche kann die Einhaltung von Vorschriften oft zum Engpass werden, doch Europace hat notwendige Schutzmaßnahmen direkt in seine Slack-Workflows integriert.

Früher erforderte die Einführung eines neuen Tools einen „Ping-Pong“-Austausch von Nachrichten und Besprechungen, der Projekte um Wochen verzögern konnte. Wenn heute ein neues Tool oder ein neuer Dienstleister eingeführt werden soll, löst das Team einen standardisierten Compliance-Workflow aus, der alle wesentlichen Daten im Voraus erfasst, sodass der bzw. die Sicherheitsbeauftragte sofort seine Zustimmung erteilen kann. Kurz gesagt: Durch die Automatisierung dieser wiederkehrenden Aufgaben und die Bereitstellung eines direkten Links zu allen relevanten Dokumenten in einem Channel können Entscheidungsträger:innen sofort handeln.

Technische Vorfälle werden mit ähnlicher Präzision gehandhabt. Dank der Integration von Rootly und Jira in einen Slack-Workflow wird bei einer Vorfallmeldung sofort ein eigener Channel erstellt, ein Ticket generiert und direkt im Arbeitsbereich ein Link für einen Microsoft-Teams-Call aktiviert. „Der Workflow übernimmt die Verwaltungsaufgaben, sodass sich unsere Entwickler:innen voll und ganz auf die Fehlerbehebung konzentrieren können“, merkt Christian Louis an.

Seiner Schätzung nach spart die Nutzung dieser einheitlichen Schnittstelle in Slack täglich bis zu 20 % Arbeitszeit. Ob das Team Jira-Tickets zur Aufgabenverfolgung abruft, oder auf Miro-Boards zugreift, um zusammengestellte Projektinformationen zu prüfen, oder eingehende Updates von GitHub überwacht – Slack fungiert als zentrale Plattform, über die alle Abläufe abgewickelt werden. Dank der GitHub-Integration werden Tech-Teams sofort benachrichtigt, sobald eine Pull-Anfrage oder ein anderer Vorgang vorliegt, der ihre Aufmerksamkeit erfordert. So können sie Code-Reviews schneller abstimmen. Da das Team nicht zwischen verschiedenen Tools wechseln muss, kann es sich voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren.

Diese Möglichkeit zur Integration aller verwendeten Tools sorgt dafür, dass Slack nicht nur ein Ort für den Austausch ist, sondern ein intelligenter Hub für den gesamten Tech-Stack des Unternehmens.

Europace und die Kultur der Eigenverantwortung

Europace arbeitet nach dem Modell einer Holokratie – einer Organisationsstruktur, die auf dezentraler Entscheidungsfindung basiert. Slack ist für dieses Modell unverzichtbar, denn es sorgt für die nötige Transparenz, damit Teams ohne traditionelle Managementkontrolle funktionieren können. Die Kultur der Eigenverantwortung wird durch eine Remote-First-Philosophie unterstützt, die digitale Nähe und Vernetzung in den Vordergrund stellt.

Annika Schwabel, Business Development Managerin bei Europace, nutzt tägliche automatisierte „Pulse Checks“, um den Zusammenhalt des Teams an den verschiedenen Standorten zu stärken und sicherzustellen, dass auch in einem Unternehmen, in dem ein Großteil der Mitarbeitenden im Homeoffice arbeitet, die zwischenmenschlichen Beziehungen weiterhin groß geschrieben werden. „Mit Slack zu arbeiten ist in unserer sonst eher formellen Branche sehr erfrischend“, äußert sich Annika Schwabel. „Es schafft schneller eine gewisse Nähe, als es eine formelle E-Mail je könnte, und sorgt dafür, dass niemand sich isoliert fühlt, auch wenn wir räumlich voneinander getrennt sind.“

Zu dieser Mission tragen die integrierten Übersetzungsfunktionen von Slack bei, die intern vor allem von Teams genutzt werden, in denen viele englischsprachige Kolleg:innen arbeiten. So lassen sich Sprachbarrieren überwinden und es ist sichergestellt, dass mehrsprachige Teams bei geschäftskritischen Projekten stets aufeinander abgestimmt sind.

Der erfolgreiche Einsatz von Slack bei Europace beweist, dass eine nahtlose, technologische Integration unterschiedlichster organisationaler Anforderungen einen großen Unterschied für die Zusammenarbeit macht. Auch für das Ergebnis. Slack dient Europace als digitales Rückgrat und wird sich mit dem Berliner FinTech weiterentwickeln, immer gemäß den Unternehmenszielen – ob Kultur oder Compliance, ob im Austausch mit Partner:innen oder Schwesterunternehmen.

Peter Sauer beschreibt es so: „Slack ist so ein integraler Bestandteil in der Europace, dass ich mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann, wie es ohne Slack wäre. Und ich kann mich auch schon gar nicht mehr erinnern, wie es war, bevor wir Slack eingeführt hatten. Das war eine ganz andere Welt.“