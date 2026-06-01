Wie WeatherPromise wichtige Arbeit in Slack am Laufen hält

Über WeatherPromise

Reisenden dabei helfen, ihre Reisen vor unvorhergesehenem Wetter zu schützen

Eine bedrohliche Wettervorhersage kann die Vorfreude auf eine Reise schnell in Unsicherheit verwandeln. WeatherPromise, ein Climate-Tech-Unternehmen, hilft Reiseplattformen dabei, automatische Rückerstattungen anzubieten, wenn die Wetterbedingungen während einer Reise einen vordefinierten Schwellenwert überschreiten und sorgt so für mehr Buchungssicherheit.

Um das zu ermöglichen, vernetzt WeatherPromise die Einspeisung von Wetterdaten, Preismodelle, Partner-Integrationen und Kundensupport-Workflows in einem technischen Stack, der jederzeit beobachtbar und reaktionsfähig bleiben muss. Das kleine Team ist auf Indien, Mitteleuropa und die USA verteilt, weshalb Transparenz über Zeitzonen hinweg unverzichtbar ist.

Die Herausforderung

Geschäftskritische Systeme und Alerts über Tools und Zeitzonen hinweg im Blick behalten

Das Produkt von WeatherPromise basiert auf einer Infrastruktur, die jederzeit zuverlässig funktionieren muss. Eine Wetterdaten-Pipeline, die lautlos ausfällt, ein ungeeignetes Preismodell oder eine Kundenanfrage, die in Intercom landet, während die Entwickler:innen, die Bereitschaftsdienst haben, in einer anderen Zeitzone sind – all das wirkt sich direkt auf Kund:innen und Partner:innen aus.

Für ein kleines Team, das einen solchen Stack betreibt, ist Transparenz genauso wichtig wie Zuverlässigkeit. Tritt ein Problem auf, muss das Team schnell und klar erkennen können, wer zuständig ist. Ohne einen gemeinsamen Ort für operative Signale müssten die Entwickler:innen zwischen GitHub, AWS, Intercom und anderen Tools wechseln, um die Alerts, Kundenanfragen oder den Kontext zu finden, die Aufmerksamkeit erfordern.

WeatherPromise wollte diese Signale an einem Ort bündeln, wo die richtigen Personen Probleme und Fragen klären können, bevor der Kontext durch die verschiedenen Zeitzonen verloren geht. Dieses Bedürfnis hat die Arbeitsweise des Unternehmens von Anfang an geprägt.

„Das Erste, was ich für WeatherPromise gemacht habe, war Slack einzurichten. Es gab kein Davor. Das war das Erste, was wir gemacht haben.“ Hardik Madhu Head of Data Engineering, WeatherPromise

So arbeitet WeatherPromise besser mit Slack

Slack bündelt alle operativen Signale an einem Ort

Von Benachrichtigungen in der Entwicklung über Kundenanfragen, der Arbeit mit Partner:innen bis hin zu internen Workflows nutzt WeatherPromise Slack als Frontend für seine Systeme. Entwickler:innen können bei Bedarf weiterhin direkt in GitHub, AWS, Amplitude, Intercom oder andere Tools wechseln, wenn sie mehr Kontext brauchen – aber Slack ist der Ort, an dem Arbeit zuerst sichtbar wird.

Diese Transparenz beginnt mit den Daten-Pipelines von WeatherPromise, wo ein benutzerdefinierter Benachrichtigungs-Bot Laufzeit-Alerts direkt in einen speziellen Slack-Channel postet. So laufen Updates aus täglichen Extrakten, aufgenommenen Wetterdaten und anderen Jobs an einem Ort zusammen. Teams können sehen, was passiert ist, das Problem einer Triage unterziehen und entscheiden, was Aufmerksamkeit erfordert, ohne zwischen Tools zu wechseln.

Manche Pipeline-Probleme erfordern Aufmerksamkeit über den Entwicklungsbereich hinaus. Wenn ein Alert eine Partner-Integration, die Angebotsgenerierung oder einen anderen geschäftskritischen Workflow betrifft, braucht WeatherPromise eine schnelle Möglichkeit, geschäftliche Stakeholder:innen auf dem Laufenden zu halten, ohne das Update in manuelle Nacharbeit zu verwandeln.

„Mit Slack-Workflows kann ich auf einen Alert mit einem Emoji reagieren und automatisch eine Zusammenfassung an den Business-Channel weiterleiten“, sagt Madhu. „Das hält das Daten-Team und die Business-Stakeholder:innen aufeinander abgestimmt, wenn etwas Aufmerksamkeit erfordert.“

Kundenanfragen und Tool-Updates in den Arbeitsablauf integrieren

WeatherPromise setzt denselben Slack-First-Ansatz für den Kundensupport und die tägliche Koordination ein.

WeatherPromise wickelt den Kundenservice über Intercom ab. Doch das Team nutzt eine benutzerdefinierte Integration, die eingehende Nachrichten nach Priorität klassifiziert, sie mit Claude zusammenfasst und die relevanten Details in Slack einbringt, um dringende Anfragen leichter bearbeitbar zu machen.

„Unsere benutzerdefinierte Integration mit Intercom sorgt dafür, dass dringende Anfragen sichtbar bleiben, und hilft unserem Team dabei, die schnelle persönliche Reaktion zu liefern, die Kund:innen erwarten“, so Bo Wright, COO bei WeatherPromise.

Dieses Muster zieht sich durch den gesamten Stack. Ein automatisierter Agent bringt tägliche Funnel-Zusammenfassungen von Amplitude in Slack, während Cursor mit GitHub verknüpft ist und Entwickler:innen dabei hilft, Fragen zur Codebasis zu stellen und die richtige Datei schneller zu finden.

Huddles und Workflows helfen dem Team, Kontext in konkrete Maßnahmen umzuwandeln

Slack hilft dem Team auch dabei, schnell zu handeln, wenn asynchrone Arbeit ein Live-Gespräch erfordert. WeatherPromise befolgt eine informelle Regel: Wenn ein Thread mehr als fünf Nachrichten hin und her geht, sollte die nächste Interaktion ein Huddle sein.

„Slack hilft uns dabei, die Arbeit in verschiedenen Zeitzonen voranzutreiben“, sagt Madhu. „Ich kann einer Person eine Nachricht schicken, deren Terminkalender voll ist, schnell einen Anruf starten, wenn die Person verfügbar ist, und vermeiden, dass ich eine weitere Woche lang blockiert bin.“

Workflow Builder unterstützt die wiederkehrende Arbeit rund um diese Gespräche – von Meeting-Vorbereitungs-Erinnerungen über Ein-Emoji-Übergaben bis hin zu Channel-Onboarding-Nachrichten, die relevanten Projektkontext teilen.

Slack Connect verwandelt die Zusammenarbeit mit Partner:innen in einen gemeinsamen Workspace

WeatherPromise’s Umsatz hängt von Integrationen mit großen Reiseplattformen ab. Diese Partnerschaften erfordern eine kontinuierliche Koordination bei Verträgen, technischen Fragen, der Fehlersuche bei Integrationen und Eskalationen.

Anstatt diese Arbeit per E-Mail zu verwalten, nutzt WeatherPromise Slack Connect-Channels, die beiden Seiten einen einzigen, durchsuchbaren Ort bieten, um die Arbeit zu koordinieren und den Kontext langfristig zu erhalten.

„Slack Connect hilft uns dabei, von Anfang an bessere Arbeitsbeziehungen mit Partner:innen aufzubauen. Es zeigt, dass wir Kommunikation einfach und asynchron gestalten möchten, und signalisiert, dass wir verfügbar sind, wenn die Arbeit vorangebracht werden muss.“ Bo Wright COO, WeatherPromise

Was bringt die Zukunft?

Observability mit einem Slack-first-Ansatz skalieren

Mit dem Wachstum von WeatherPromise plant das Team, mehr Observability in Slack einzubinden. Der nächste Schritt besteht darin, On-Call-Benachrichtigungen für weitere Systeme hinzuzufügen und Slack-Alert-Channels fest in den Launch-Prozess neuer Services zu integrieren.

„Slack ist bereits zentral, wenn es darum geht, kritische Alerts und Systeme zu überwachen und auf sie zu reagieren – von Pipelines bis hin zu Benachrichtigungen“, so Madhu. „Mit unserem Wachstum wollen wir noch mehr operative Transparenz und Handlungsfähigkeit in Slack verlagern.“

Dieser Ansatz spiegelt wider, wie WeatherPromise von Anfang an gearbeitet hat. In Slack erkennen Teams, was Aufmerksamkeit erfordert, verstehen, wer handeln sollte, und halten geschäftskritische Arbeit über Tools und Zeitzonen hinweg am Laufen.