La plataforma de comercio electrónico utiliza un superrobot que optimiza la experiencia de compra

Shopify es la plataforma de comercio electrónico para más de 500 000 establecimientos de todo el mundo. Quienes sean asiduos a las compras en línea seguramente habrán engrosado el capital de 40 000 millones de dólares en ventas que circula por Shopify. La empresa desarrolló la plataforma para vender material de snowboard y establecer un contacto directo con los clientes, en lugar de recurrir a terceros. Shopify continúa innovando con la creación de bots de Slack que se adaptan a su forma de trabajar.

Uno de los bots más conocidos y utilizados se llama Spy. Trescientos programadores participaron en la optimización de sus funcionalidades. Al escribir “/spy” seguido de una acción en Slack, el equipo puede ejecutar más de un centenar de comandos, entre ellos los siguientes:

Recibir actualizaciones de estado por teléfono, correo y chat, lo que permite al equipo administrar las solicitudes y asignar el especialista de asistencia idóneo al canal correspondiente.

Consultar información sobre los establecimientos con mayor actividad, volumen de tráfico y facturación.

Consultar, inspeccionar, poner en marcha y detener servidores en nuestros distintos centros de datos.

Hacer un seguimiento de la duración de los incidentes y eventos clave en la cronología de respuesta a incidentes.

Crear nuevos repositorios, agregar a nuevos miembros a un repositorio, agregar o eliminar webhooks, y realizar copias de seguridad externas de repositorios de GitHub.

Antes de Spy, solo tres personas sabían cómo responder a incidentes. Ahora tienen a 50 expertos. Spy desempeña un papel tan importante en su forma de trabajar que adoptaron medidas para garantizar la seguridad del bot, como tener copias repartidas por diversos centros de datos por si acaso falla alguna.

"Una interrupción en nuestros sistemas supone un costo de miles de dólares por minuto. Con que nos ahorre un minuto de confusión, ya merece la pena", afirma Arthorne. "Por eso, consideramos que una de las partes fundamentales de nuestra infraestructura era poder hacer frente a cualquier tipo de incidente".

“La razón principal por la que creamos esta herramienta de Slack fue hacerla más funcional y optimizar el flujo de incidentes. Gracias a ella, nos aseguramos de hacer lo que debe hacerse”. John Arthorne Jefe de ingeniería de producción, Shopify

Reúne y deleita a los empleados con Slack

Shopify es la plataforma de comercio electrónico para más de 500 000 establecimientos de todo el mundo. Sus inicios fueron en el sector de la distribución de material de snowboard, pero como buscaban una relación más estrecha con sus clientes, evolucionaron hacia una plataforma de comercio electrónico. Desde entonces, su principal objetivo es la relación con sus clientes, y, por eso, eligieron a Slack para reunir a sus empleados.

Slack es la herramienta preferida de Shopify para hacer realidad su cultura centrada en las personas, con bots personalizados que simplifican los procesos de trabajo y deleitan a los empleados. Crearon un bot que ayuda a los coordinadores de oficina con la planificación de visitas procedentes de otras oficinas, la rendición de gastos e incluso con los pedidos de comida. La empresa creó una aplicación llamada Rate My Plate que da a conocer el menú del día con una hora de antelación. Además, con Rate My Plate los empleados pueden votar si les gustó la comida, y esos datos sirven para planificar futuros pedidos.

La aplicación Simple Poll permite a Shopify conocer la opinión de los empleados antes de la planificación de un evento. Su bot, Unicorn, hace ping en un canal cada vez que alguien recibe felicitaciones (unicornios). Unicorn también se aprovecha para hacer el seguimiento de los proyectos.

“El hecho de que Slack exista y sea una herramienta tan importante nos ayuda mucho a conectarnos y a mantener esa conexión entre oficinas y equipos distantes entre sí”. Lisa Madokoro Especialista en cultura, Shopify

Como el negocio de Shopify se centra en las compras, el Black Friday (el día después de Acción de Gracias; un día en el que el año pasado más de 100 millones de compradores gastaron más de 3000 millones de dólares) es un día importante. Por eso, tienen un bot que les dice los días que faltan hasta entonces. Slack fue una de las principales estrellas en su reciente Hack Day, en el que muchos empleados alcanzaron la última ronda creando más bots para mejorar el trabajo en la empresa.

"Slack está muy arraigado en nuestra cultura", manifiesta Lisa Madokoro, especialista en cultura. "Es uno de los medios para difundir nuestra cultura en cualquier tipo de comunicación o punto de conexión".