결함 제로의 구매를 지원하는 슈퍼 봇을 구축한 전자상거래 플랫폼

Shopify는 전 세계에 500,000곳이 넘는 매장을 보유하고 있는 전자상거래 플랫폼입니다. 온라인으로 구매하는 모든 고객은 Shopify를 통해 400억 달러의 매출에 기여했을 것입니다. Shopify는 제3자를 통하지 않고 스노보드 장비를 판매하며 고객과 직접 소통하기 위해 이 플랫폼을 개발했습니다. Shopify는 지금도 Slack으로 원하는 봇을 만들어 독자적인 길을 개척하고 있습니다.

Shopify에서 가장 인기 있는 봇은 Spy라고 하는 봇이며 수백만 명이 사용하고 있습니다. 300명의 개발자가 함께 이 봇의 기능을 개선했습니다. 팀은 Slack에서 “/spy”와 작업을 입력하면 다음을 포함하여 100개가 넘는 사용자 지정 명령을 실행할 수 있습니다.

전화, 이메일 및 채팅 지원 상태 업데이트 정보 수신(팀이 요청을 관리하고 적합한 지원팀 멤버를 적합한 채널에 할당할 수 있음)

가장 활성화된 매장, 방문객 수 및 계산에 대한 정보 쿼리

다양한 데이터 센터에서 서버 쿼리, 검사, 시작 및 중지

문제 대응 일정에서 문제 지속 기간 및 주요 이벤트 추적

Github에서 새로운 저장소 생성, 저장소에 새로운 팀 멤버 추가, 웹훅 추가 또는 제거, 오프사이트 저장소 백업 수행

Spy 도입 이전에는 단 3명만이 문제 대응 방법을 알고 있었으나, 이제는 50명의 전문가가 이를 수행합니다. Spy는 업무 수행 방식을 매우 중요하게 생각하므로 전문가는 하나의 데이터 센터가 실패할 경우를 대비해 여러 데이터 센터에 백업하는 등 봇의 보안을 보장하기 위한 조치를 취했습니다.

Arthorne은 “시스템이 중단되면 분당 수만 달러의 손실이 발생합니다. 문제를 단 1분이라도 빨리 고칠 수 있다면 그만한 가치가 있는 것입니다. 따라서 Spy는 어떠한 종류의 문제라도 견딜 수 있는 인프라에서 가장 중요한 부분 중 하나가 되었습니다.”라고 말합니다.

“이 Slack 도구를 만든 주된 이유는 Spy를 운영하여 모든 문제를 살펴볼 수 있는 매우 일관된 업무 흐름을 구축하기 위함이었습니다. 이 도구를 사용하면 모든 업무를 올바르게 수행하는지 확인할 수 있습니다.” Shopify 프로덕션 엔지니어링 책임자 John Arthorne

Slack으로 직원 결속력과 만족도 향상

Shopify는 전 세계에 500,000곳이 넘는 매장을 보유하고 있는 전자상거래 플랫폼입니다. Shopify는 본래 스노보드 판매업체였으나 고객과 효율적으로 소통할 수 있는 방법을 모색하면서 이러한 방식을 지원하는 전자상거래 플랫폼으로 발전했습니다. 그 이후로 Shopify는 고객과의 관계 구축을 위해 노력해 왔습니다. 현재 Shopify는 Slack을 이용하여 직원들과 한 곳에서 업무를 수행합니다.

워크플로를 간소화하고 직원 만족도를 높이는 사용자 지정 봇을 만들 수 있는 Slack은 Shopify가 사람을 중시하는 문화를 실현하는 데 있어 꼭 필요한 도구입니다. Shopify는 사무실 코디네이터가 다른 사무실에서 오는 방문객을 위한 일정을 세우고, 식사를 주문하고, 경비 보고서를 제출할 때 활용할 수 있는 봇을 만들었습니다. 또한 점심 시간이 시작되기 한 시간 전에 메뉴를 알려주는 Rate My Plate라는 앱을 개발했습니다. Rate My Plate를 통해 직원은 원하는 메뉴에 투표할 수 있으며, 하우스 팀의 일선 직원은 향후에 이 데이터를 참고하여 주문을 계획할 수 있습니다.

Shopify는 이벤트를 계획하기 전에 Simple Poll 앱을 사용하여 직원의 의견을 수집합니다. 유니콘 봇은 누군가 칭찬(유니콘)을 받을 때마다 채널에 핑을 보냅니다. 유니콘은 프로젝트 추적기로도 사용할 수 있습니다.

“Slack이 필수적인 도구라는 점은 분명합니다. Slack을 통해 조직을 크게 확장할 수 있었으며, 멀리 떨어져 근무하는 사무실과 팀이 서로 연결되어 있다고 느끼게 되었습니다.” Shopify 문화 전문가 Lisa Madokoro

Shopify의 비즈니스는 쇼핑에 집중되어 있으므로 블랙 프라이데이(추수감사절 다음날, 작년에는 1억 명이 넘는 쇼핑객이 30억 달러 이상을 지출)는 아주 중대한 이벤트입니다. 그래서 블랙 프라이데이까지 며칠이 남았는지 알려주는 봇을 만들었습니다. Slack은 최근 핵 데이에서 큰 주목을 받았으며, 많은 직원이 업무 방식을 개선할 수 있는 Slack 봇을 추가로 제작하여 결선에 진출했습니다.

문화 전문가 Lisa Madokoro는 “Slack은 당사 문화에 깊이 뿌리박혀 있습니다. 이는 모든 종류의 커뮤니케이션 또는 연결 지점을 지원하는 문화 매체 중 하나입니다.”라고 말합니다.