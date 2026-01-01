AI의 한계를 뛰어넘기 위해 Slack과 함께 혁신의 속도에 발맞춰 발전하는 Writer

직원 수를 1년 안에 성공적으로 3배 늘리기 위해 Slack을 도입한 Writer Slack 리스트를 사용해 데모당 45분 절약

사용자의 93%가 60여 개의 앱에서 자동화의 힘을 활용

외부 파트너의 80%가 Slack Connect에 참여

사용자의 81%가 지난 한 달간 2,400개의 허들에 참여

경계를 넓히고, 미지의 영역을 포용하며, 위험을 감수하는 일은 모두 Writer에서 일어나는 일상입니다. CEO 겸 공동 설립자인 May Habib는 엔터프라이즈 생성형 AI 플랫폼을 “코딩을 모르는 사람도 AI를 사용하여 정말 강력한 에이전트를 쉽게 구축할 수 있는 방법”이라고 설명합니다. Writer는 단순한 대규모 언어 모델(LLM)을 넘어 안전을 기하기 위한 보호 장치, 더욱 양질의 지식을 얻기 위한 검색, 원활한 업무 실행을 위한 조율 등 필수 도구를 하나의 응집력 있는 패키지로 통합한 플랫폼입니다. 최근 19억 달러의 가치를 인정받은 Writer는 모든 단계에서 효율성과 정확성, 제어 능력을 보장하여 기업이 확신을 갖고 AI를 활용할 수 있도록 지원합니다.

Habib의 역할은 몇 달에 한 번씩 바뀝니다. 이때 변하지 않는 것이 있다면 바로 Slack입니다. Habib는 “저희는 Slack을 기반으로 구축되었습니다. 성장의 각 단계에서 Writer에 필요한 건 무엇이든 Slack을 반드시 활용해야 했습니다. 저희의 다음 과제는 규모 확장입니다. 올해 다시 팀을 두 배로 늘릴 예정이기 때문이죠.”라고 말했습니다.

연결, 도전, 책임감 등 Writer의 가치를 구현하는 회사 내 팀들은 Slack을 사용해 의미 있는 사내외 관계를 형성하고, 다양한 관점과 높은 기준을 수용하며, 대담하고 멀리 내다보는 사고를 바탕으로 업무를 추진합니다. 영업 파트너십 부문 책임자인 Jillian Freidus는 “Slack을 사용하면 업무를 완료하는 데 필요한 모든 것을 쉽게 얻을 수 있습니다. AI 시장은 빠르게 변화하고 있으며, 앞서 나가기 위해서는 변화의 속도를 앞질러야 합니다. Slack은 원활한 협업적 업무용 운영 시스템을 제공해 이를 가능케 하죠.”라고 밝혔습니다.

“Slack은 Writer에서 혁신과 변화의 속도를 촉진하는 진정한 촉매제입니다.” Writer 기술 및 제품 지원 부문 관리자 Justin Driesse

커뮤니케이션과 협업, 조율이 이루어지는 곳

Slack은 시간대와 부서에 상관 없이 직원을 원활하게 연결하고, 인력과 프로세스, 문화, 앱, 에이전트를 통합하기 때문에 Writer의 분산된 인력에 최적화되어 있습니다. 최고 전략 책임자인 Kevin Chung은 “Slack은 저희의 지휘 본부입니다. 자세한 회의 정보와 문서, 필요한 모든 배경 정보를 한곳에서 찾을 수 있죠. 또한 하루를 시작하고 마치는 곳이자 비즈니스를 운영하는 곳이기도 합니다.”라고 말했습니다.

모든 프로젝트와 계획은 Slack 채널에 문서화되고, 잠재 고객과 고객은 Salesforce 채널로 이동됩니다. 이 채널은 Salesforce 레코드의 CRM 데이터를 Slack으로 바로 가져오죠. 잠재 고객을 발굴하는 업무에서 중요한 역할을 맡은 Chung은 여러 부서가 이러한 채널에서 기회를 파악하고 전략을 세우고 자료를 세분화하기 위해 협업하는 업무 방식을 강조합니다. 그는 “Slack은 저희가 사용하는 업무용 운영 시스템으로, 언제든지 모든 사용자가 무슨 일이 일어나고 있는지 정확히 알 수 있도록 체계적으로 관리해 줍니다.”라고 말했습니다.

Slack은 Writer의 일상 업무에 없어서는 안 될 도구로, 모든 단계에서 업무의 진행을 도와줍니다. 여러 도구에 흩어져 있던 영업 데모 자료가 이제 Slack 리스트에 정리되어 담당자는 데모별로 최대 45분의 시간을 절약할 수 있습니다. 최근 한 담당자가 데모를 누락한 일이 있었는데, 다른 담당자가 단 60분 만에 순조롭게 준비할 수 있었습니다. 기술 및 제품 지원 부문 관리자인 Justin Driesse는 “Writer와 같이 빠르게 움직이는 영업 조직에서는 1분 1초가 중요합니다. Slack 없이 이 모든 과정을 관리한다는 건 상상할 수 없는 일이죠.”라고 첨언했습니다.

“Slack은 수행해야 할 모든 작업과 처리하고 실행해야 할 모든 정보를 알 수 있는 허브입니다.” Writer CEO 겸 공동 설립자 May Habib

파트너십 강화 및 최상의 고객 경험 제공

역동적인 AI 분야에서 파트너와 협력하는 일은 Writer의 성장에 매우 중요합니다. Habib는 “Writer의 규모 확장에 도움이 되었던 핵심 기능 중 하나는 바로 Slack Connect였죠.”라고 언급했습니다. Slack Connect를 사용하면 채널에 기반한 협업을 외부의 이해관계자들에게까지 확장하여 모두가 함께 정보를 파악하고 상황에 따라 조정할 수 있습니다.

Chung은 “Slack Connect를 사용해 파트너와 협업하면 더 이상 ‘저희’와 ‘파트너’로 구분되는 것이 아닌, 진정한 한 팀을 이루게 됩니다. 직원 모두가 저희가 일하는 곳에서 함께 일하기를 원합니다.”라고 말하며, Slack Connect를 통해 외부 파트너의 80%가 Writer의 워크스페이스 내에서 직접 협업할 수 있다고 강조했습니다. 또한 Habib는 “이렇게 직접 연계할 수 있다는 건 CEO인 제게 아주 큰 동력이 됩니다. 저는 언제든 모든 주요 파트너와 Slack 메시지 하나로 소통할 수 있죠.”라고 언급했습니다.

고객을 만나러 가는 길에 Habib는 Slack 앱을 열어 빠르게 정보 리마인더를 확인합니다. Habib는 “기능 요청, 분기별 사업 보고 인사이트, POC(기술 검증) 결과, Salesforce 노트를 모두 실시간으로 즉시 확인할 수 있습니다. 저희 회사는 Slack 덕분에 이전과 비교할 수 없을 정도로 철저하게 운영되고 있죠.”라고 말했습니다. 또한 Writer에서는 경영진이 민첩성을 유지할 수 있도록 워크플로를 구축했습니다. 이에 대해 “15~20명의 경영진이 매일 10~15건의 외부 회의를 진행하기 때문에 준비는 핵심입니다. Slack 워크플로를 통해 언제나 미디어 회견, 기조 연설, 고객과의 회의에 참여할 준비가 되어 있죠.”라고 덧붙였습니다.

Writer의 고객이 사용하는 AI 도구에 관한 한, 안정성이 가장 중요합니다. 버그를 해결하는 것이 최우선 과제이지만, 이 프로세스는 빠르게 분산되고 속도가 느려질 수 있습니다. 바로 이것이 Slack이 필요한 이유입니다. 고객 언어 엔지니어링 부문 책임자인 Brock Imel은 “저희가 하는 모든 일의 중심에는 Slack이 있습니다. Jira 티켓을 만들고, 버그 보고서를 보고, 상환을 승인하는 모든 작업을 검색할 필요 없이 Slack 스레드 내에서 바로 수행할 수 있죠.”라고 말했습니다. 팀은 버그를 사전에 추적하고 해결해서 더 빠르게 수정하고 보다 원활하게 서비스를 제공할 수 있습니다.

“모든 요소를 Slack에 중앙 집중화하면 고객이 문제를 보고하기도 전에 문제를 탐지할 수 있는 경우가 많다는 이점이 있습니다.” Writer 고객 언어 엔지니어링 부문 이사 Brock Imel

비전을 가진 인력을 위해 속도, 민첩성, 혁신 강화

경쟁이 치열한 AI 세계에서는 출시 속도가 관건입니다. Writer는 Slack을 사용해 위험을 감수하고, 필요에 따라 방향성을 바꾸며, 지속적으로 우선 순위에 맞춰 조정할 수 있습니다. Driesse는 “Slack은 지구상에서 가장 강력한 지원 도구입니다. 이 도구로 Writer가 계속 최고의 자리에 있도록 혁신 속도를 한층 끌어올릴 수 있죠.”라고 말했습니다.

Writer의 성공에 있어 중요한 요인으로는 단순한 협업 그 이상의 의미를 지닌 문화가 있습니다. 성공은 투명성과 속도, 즉각적인 커뮤니케이션을 촉진하는 동시에 팀을 연결된 상태로 유지하는 문화로부터 비롯된 것이죠. Freidus는 “Slack의 유연성과 다양한 협업 모드 덕분에 생성형 AI의 혁신 속도보다 훨씬 더 빠르게 대응할 수 있었고, 이는 Writer의 판도를 바꾸었습니다.”라고 설명했습니다.

프로젝트와 팀, 계획이 전부 Slack 내에 정리되어 있으므로 Writer의 팀들은 모든 정보에 액세스해서 필요한 내용을 빠르게 파악하고 조정할 수 있습니다. Habib는 “AI 분야에서 가장 중요한 건 속도입니다. Slack을 사용하면 더욱 빠르게 서비스를 출시할 수 있을 것입니다.”라고 말합니다. 클립과 허들을 통해 신속하게 즉석에서 업데이트하고, Google 캘린더와 Ramp, Google 드라이브 및 Lattice 같은 필수 앱을 Slack에 바로 통합하여 한 곳에서 생산성을 높이고 협업할 수 있습니다.

Habib는 “허들은 누가 참여했는지 볼 수 있고 투명성과 자발성을 더해준다는 점에서 탁월하죠.”라고 말했습니다. 이는 파트너와 고객에게도 적용됩니다. 또한 Freidus는 “허들은 유연성과 반응성 측면에서 큰 차별점이 있습니다. 어떤 문제든 바로 해결하고 훨씬 더 빠르게 혁신할 수 있죠.”라고 견해를 밝혔습니다.

Slack을 Writer의 ‘첫 페이지’이자 중요한 정보가 공개되면 누구나 액세스할 수 있는 곳으로 생각하는 Habib는 “15분 동안 누군가를 방해하는 대신 2초 만에 답을 찾을 수 있다면, 실제 업무에 절약한 시간을 사용할 수 있습니다. 업무를 위한 업무가 필요 없죠.”라고 말했습니다. Habib는 자신이 내린 결정을 회사 전체에 전달하기 위해 하루에 20~30개의 클립을 전송합니다. “클립을 통해 일대다 방식으로 즉각적인 인사이트를 전달할 수 있습니다. 회의를 열거나 일정을 잡지 않아도 회사 전반에 실시간으로, 효과적으로 지식을 공유할 수 있죠.”라고 덧붙였습니다. 보거나 듣는 것보다 읽는 것을 선호하는 직원들을 위해 모든 클립에는 자동 스크립트가 함께 제공됩니다.

“혁신의 속도에 발맞춰 나아가려면 신속하게 조치를 취할 수 있는 도구가 필요합니다. Slack은 내부 협업, 고객 및 파트너와의 협업에 중추적인 역할을 하며, 이로써 저희는 시대를 앞서갈 수 있습니다.” Writer 영업 파트너십 부문 책임자 Jillian Freidus

Slack 내에서 바로 AI의 미래 구축

Writer가 자체 Slack 통합을 구축하는 건 그저 단순한 선택이 아니라 고객이 사용하는 도구에 생성형 AI의 기능을 원활하게 통합하기 위한 전략적인 움직임이었습니다. Chung은 “Slack에 Writer for Slack을 구축하는 것은 당연한 결정이었습니다. 업무 맥락을 끊임없이 전환하지 않고도 작업할 수 있는 단 하나의 도구가 필요하다는 고객의 요구와 상응했기 때문이죠. 고객은 한곳에서 최고의 도구를 사용하길 원하고, Slack용 Writer 앱은 바로 이러한 기능을 제공합니다. Slack을 통해 일상 업무에 AI를 원활하게 도입할 수 있습니다.”라고 설명했습니다.

이처럼 원활한 통합은 플랫폼 내에서 한층 더 발전된 AI 기능의 토대를 마련하여 사용자에게 보다 향상된 가치를 제공합니다. Habib은 “저희에게 에이전트 AI란 팀, 시스템, 도구 전반에 걸쳐 자율적으로 추론하는 AI를 의미합니다.”라고 설명했습니다. Slack은 사용자 의견을 수집하고 중앙 허브에서 AI의 작업을 전달하여 이 비전을 실현합니다. “생성형 AI와 에이전트 AI의 장점은 자연어를 통해 구축하고 호출할 수 있다는 점입니다. 그렇다면 직장에서 자연어를 가장 많이 사용하는 곳은 어디일까요? 바로 Slack입니다. Slack에서 AI 에이전트를 호출하는 것은 당연한 일이죠.”

그러나 진정한 성공은 단순히 새로운 차세대 도구를 구매하는 것이 아닌, 파트너십을 통해 이루어집니다. Habib는 이에 대해 “저희는 고객에게 ‘구축과 구매를 비교’하는 대신 ‘DIY와 파트너를 비교’해 볼 것을 권장합니다. 파트너십은 최고의 결과를 이끌어 냅니다. Slack과 Salesforce와의 협력이 매우 중요한 이유죠.”라고 말했습니다.