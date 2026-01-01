Resumen del cliente

Sector

Tecnología

Tamaño de la empresa

Pequeña empresa

Departamentos

Ingeniería, Operaciones, Ventas

Integraciones de Slack destacadas

Más historias para ti

Desde acrobacias en acantilados hasta cañones humanos: cómo Beast Industries usa Slack para producir videos con millones de reproducciones

Lumina Solar potencia la toma de decisiones más inteligentes con Slack y Agentforce

1-800Accountant amplía sus operaciones durante la temporada impositiva con Slack y Agentforce

Vercel Builds the AI-Native Future with Slack as Its Agentic OS for Work

Desde acrobacias en acantilados hasta cañones humanos: cómo Beast Industries usa Slack para producir videos con millones de reproducciones

Lumina Solar potencia la toma de decisiones más inteligentes con Slack y Agentforce

1-800Accountant amplía sus operaciones durante la temporada impositiva con Slack y Agentforce

Vercel Builds the AI-Native Future with Slack as Its Agentic OS for Work