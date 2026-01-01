Writer bewegt sich mit Slack in Innovationsgeschwindigkeit, um die Grenzen von KI zu verschieben

Writer nutzt Slack, um sein Personal in einem Jahr zu verdreifachen 45 Minuten pro Demo mit Slack-Listen gespart

93 % der Benutzer:innen nutzen Automatisierung mit über 60 Apps

80 % der externen Partner:innen in Slack Connect

81 % der Benutzer:innen waren im letzten Monat in Huddles, was 2,4.000 Huddles entspricht

Grenzen zu überschreiten, das Unbekannte anzunehmen und Risiken einzugehen gehören zum Alltag bei Writer. Mitbegründerin und CEO May Habib beschreibt die Enterprise-Plattform für generative KI als „eine einfache Möglichkeit für Personen, die nicht programmieren können, wirklich effektive Agenten mit KI zu erstellen”. Writer ist mehr als nur ein großes Sprachmodell (LLM) und integriert wesentliche Tools – Leitlinien für Sicherheit, Abruf von erweitertem Wissen und Steuerung für nahtlose Ausführung – in einem einzigen, zusammenhängenden Paket. Das kürzlich mit 1,9 Milliarden Dollar bewertete Unternehmen ermöglicht es Unternehmen, KI mit Zuversicht zu nutzen und gewährleistet Effizienz, Genauigkeit und Kontrolle in jedem Schritt.

Habibs Rolle entwickelt sich alle paar Monate weiter, was bedeutet, dass die einzige Konstante der Wandel ist – und Slack. „Slack ist unsere Basis”, sagte Habib. „In jeder Wachstumsphase war Slack essentiell für die jeweiligen Bedürfnisse von Writer. Unsere nächste Herausforderung ist die Skalierung: Wir gehen davon aus, dass sich unser Team in diesem Jahr erneut verdoppeln wird.”

Teams im gesamten Unternehmen verkörpern Writers Werte verbinden, herausfordern und verantworten und nutzen Slack, um bedeutungsvolle interne und externe Beziehungen zu fördern, vielfältige Perspektiven und hohe Standards zu verkörpern und ihre Arbeit mit mutigem, langfristigem Denken zu verbinden. „Mit Slack haben wir alles, was wir für unsere Arbeit brauchen, direkt zur Hand”, sagt die Leiterin der Sales Partnerschaften, Jillian Freidus. „Der KI-Markt bewegt sich schnell, und um an der Spitze zu bleiben, müssen wir immer einen Schritt voraus sein. Slack bietet ein nahtloses Betriebssystem für die Arbeit, das uns genau das ermöglicht.”

„Slack ist ein echter Katalysator für die Innovation und das Veränderungstempo bei Writer.” Justin Driesse Manager, Technical & Product Enablement, Writer

Der zentrale Ort für Kommunikation, Zusammenarbeit und Koordination

Für die verteilte Belegschaft von Writer vernetzt Slack Mitarbeitende nahtlos über mehrere Zeitzonen und Abteilungen hinweg und vereint Personen, Prozesse, Unternehmenskultur, Apps und Agenten. „Slack ist unser Kommandozentrum: Hier finden wir Meeting-Details, die Dokumentation und den gesamten Kontext, den wir an einem Ort benötigen”, sagt Chief Strategy Officer Kevin Chung. „Hier beginne und beende ich meinen Tag, und hier findet unsere tägliche Arbeit statt.”

Jedes Projekt und jeder Plan wird in einem Slack-Channel dokumentiert, während Interessent:innen und Kund:innen in Salesforce-Channels erfasst werden – ein Channel, der CRM-Daten aus Salesforce-Datensätzen direkt in Slack bringt. Chung, der eine wichtige Rolle bei der Kundenakquise spielt, betont, wie mehrere Abteilungen in diesen Channels zusammenarbeiten, um Opportunities zu identifizieren, Strategien zu entwickeln und Präsentationen zu verfeinern. „Slack ist unser Betriebssystem für die Arbeit”, sagt er. „Mit Slack bleiben wir organisiert, sodass alle jederzeit genau wissen, was los ist”

Slack ist für den täglichen Betrieb von Writer unverzichtbar und treibt die Arbeit stetig voran. Verkaufsdemo-Unterlagen, die früher über verschiedene Tools verstreut waren, sind jetzt in Slack-Listen organisiert, wodurch Vertriebsmitarbeitende bis zu 45 Minuten pro Demo sparen. Als kürzlich ein Vertriebsmitarbeiter eine Demo verpasste, konnte eine Kollegin mit nur 60 Minuten Vorbereitungszeit nahtlos einspringen. „In einer schnelllebigen Vertriebsabteilung wie der von Writer zählt jede Sekunde”, sagte Justin Driesse, Manager für technische und Produkt-Enablement. „Ich kann mir nicht vorstellen, das alles ohne Slack zu managen.”

„Slack ist die Drehscheibe für alle Aufgaben, die erledigt werden müssen, und für alle Informationen, die verarbeitet und umgesetzt werden müssen.” May Habib CEO und Mitgründerin, Writer

Stärkung von Partnerschaften und Bereitstellung der bestmöglichen Kundenerfahrung

In der dynamischen Welt der KI ist die Zusammenarbeit mit Partner:innen entscheidend für das Wachstum von Writer. „Eine der wichtigsten Funktionen für Writer, die es uns ermöglicht hat, zu skalieren, ist Slack Connect", so Habib. Slack Connect erweitert die Channel-basierte Zusammenarbeit auf externe Stakeholder:innen und ermöglicht es allen, gemeinsam zu lernen und sich anzupassen.

„Mit Slack Connect gibt es bei der Zusammenarbeit mit Partner:innen kein ‚wir’ und ‚sie’ mehr – wir sind wirklich ein Team”, sagte Chung. „Wir wollen, dass alle dort arbeiten, wo wir arbeiten”, betont er und hebt hervor, dass Slack Connect es 80 % ihrer externen Partner:innen ermöglicht, direkt in ihrem Workspace zusammenzuarbeiten. „Es ist für mich als CEO sehr wertvoll, diese direkte Verbindung zu haben: Ich bin immer nur eine Slack-Nachricht von all unseren wichtigen Partner:innen entfernt”, sagt Habib.

Wenn sie unterwegs zu einem Kundentermin ist, öffnet Habib die Slack-App für eine schnelle Erinnerung an wichtige Informationen. „Ich sehe sofort Funktionsanfragen, QBR-Erkenntnisse, POC-Ergebnisse und Salesforce-Notizen – alles in Echtzeit. Slack macht unser Unternehmen operativ so konsequent wie nie zuvor”, sagt sie. Das Unternehmen hat auch Workflows entwickelt, um Führungskräften zu helfen, agil zu bleiben. „Mit 15–20 Führungskräften, die täglich 10–15 externe Meetings haben, ist eine gute Vorbereitung entscheidend”, erklärt Habib. „Slack-Workflows stellen sicher, dass wir immer für Medien, Keynotes und Kundenmeetings bereit sind.”

Bei den KI-Tools, auf die Writers Kund:innen angewiesen sind, ist das Wichtigste Zuverlässigkeit. Die Behebung von Fehlern hat oberste Priorität, aber dieser Prozess kann schnell fragmentiert und langsam werden. Hier kommt Slack ins Spiel. „Alles, was wir tun, tun wir in Slack”, so Brock Imel, Direktor für Customer Language Engineering. „Ich kann Jira-Tickets erstellen, Fehlerberichte ansehen und Rückerstattungen genehmigen – und zwar alles direkt in einem Slack-Thread, ohne nach irgendetwas suchen zu müssen." Das Team verfolgt und behebt Fehler proaktiv, was schnellere Korrekturen und einen reibungsloseren Service ermöglicht.

„Der Vorteil dabei, dass alles in Slack zentralisiert ist, besteht darin, dass wir oft in der Lage sind, Probleme zu erkennen, bevor unsere Kund:innen sie überhaupt melden.” Brock Imel Direktor für Customer Language Engineering, Writer

Höhere Geschwindigkeit, Agilität und Innovation für eine visionäre Belegschaft

In der hart umkämpften Welt der KI ist die Geschwindigkeit der Markteinführung entscheidend. Mit Slack kann Writer Risiken eingehen, bei Bedarf umschwenken und bei den Prioritäten abgestimmt bleiben. „Slack ist das leistungsfähigste Enablement-Tool der Welt”, sagt Driesse. „Dank Slack können wir überhaupt erst so schnell sein.”

Ein großer Faktor für den Erfolg von Writer liegt in seiner Unternehmenskultur, bei der es um mehr als nur Zusammenarbeit geht – es geht darum, Transparenz, Geschwindigkeit und Kommunikation in Echtzeit zu fördern und dabei das Team vernetzt zu halten. „Slacks Flexibilität und die Vielfalt an Kollaborationsmöglichkeiten ermöglichen es uns, noch schneller zu agieren als die allgemeine Innovationsrate in der generativen KI – und das ist ein echter Gamechanger für Writer”, freut sich Freidus.

Da alle Projekte, Teams und Pläne in Slack organisiert sind, können die Teams von Writer auf den gesamten Kontext zugreifen, um schnell informiert und abgestimmt zu bleiben. „Im Bereich der KI ist Geschwindigkeit alles”, sagt Habib. „Slack ermöglicht es uns, schneller auf den Markt zu kommen." Alle verwenden Video- und Sprachnachrichten sowie Huddles für schnelle, spontane Updates und integrieren wichtige Apps wie Google Calendar, Ramp, Google Drive und Lattice direkt in Slack, was es zu ihrer zentralen Anlaufstelle für Produktivität und Zusammenarbeit macht.

„Huddles stechen hervor, weil wir sehen können, wer teilnimmt, was Transparenz und Spontaneität fördert”, erklärt Habib. Das gilt auch für Partner:innen und Kund:innen. „Huddles machen einen großen Unterschied in Sachen Flexibilität und Reaktionsfähigkeit”, sagt Freidus. „Wir können schnell einsteigen, um jede Herausforderung anzugehen und viel schneller innovativ zu sein.”

Habib sieht Slack als die „Startseite” bei Writer, wo alle Zugang zu wertvollen Informationen haben, sobald sie verfügbar sind. „Wenn ich eine Antwort in zwei Sekunden finden kann, anstatt jemanden 15 Minuten lang zu stören, können wir uns auf die eigentliche Arbeit konzentrieren – nicht auf lästige Zusatzarbeit”, sagt sie. Um das ganze Unternehmen in ihre Entscheidungsfindung einzubeziehen, sendet sie täglich 20-30 Video- und Sprachnachrichten. „Video- und Sprachnachrichten ermöglichen einen sofortigen „Eine:r-zu-viele”-Fluss von Erkenntnissen. Keine Meetings, keine Terminplanung – nur effektiver Wissensaustausch in Echtzeit im ganzen Unternehmen." Für diejenigen, die das Lesen dem Anschauen oder Zuhören vorziehen, gibt es zu jeder Video- und Sprachnachricht ein automatisches Transkript.

„Um mit der Geschwindigkeit der Innovation Schritt zu halten, brauchen wir Tools, die schnelles Handeln ermöglichen. Slack ist entscheidend für unsere Zusammenarbeit – intern, mit Partner:innen und mit Kund:innen – und stellt sicher, dass wir der Entwicklung immer einen Schritt voraus sind.” Jillian Freidus Head of Sales Partnerships, Writer

Die Zukunft der KI direkt aus Slack heraus gestalten

Für Writer war der Aufbau ihrer eigenen Slack-Integration nicht nur eine Wahl – es war ein strategischer Schritt, um ihre generativen KI-Fähigkeiten nahtlos in die Tools zu integrieren, auf die ihre Kund:innen angewiesen sind. „Writer für Slack in Slack zu entwickeln, war eine organische Entscheidung, weil es mit dem übereinstimmt, was unsere Kund:innen benötigen: ein einziges Tool, mit dem sie arbeiten können, ohne ständig den Kontext zu wechseln”, meint Chung. „Kund:innen möchten die besten Tools an einem Ort, und genau das liefert die Writer-App für Slack: Sie integriert KI nahtlos in ihre tägliche .”

Diese nahtlose Integration legt den Grundstein für noch fortschrittlichere KI-Funktionen innerhalb der Plattform und steigert so ihren Wert für Benutzer:innen weiter. „Für uns bedeutet agentische KI, dass KI autonom über Teams, Systeme und Tools hinweg denkt”, sagt Habib. Slack treibt diese Vision voran, indem es Benutzereingaben sammelt und die Aktionen der KI von einem zentralen Punkt aus kommuniziert. „Das Schöne an generativer und agentischer KI ist, dass sie mithilfe von natürlicher Sprache aufgebaut und aufgerufen werden. Und wo verbringen wir bei der Arbeit die meiste Zeit mit natürlicher Sprache? In Slack. Es ist nur logisch, dass KI-Agenten dort aufgerufen werden.”

Echter Erfolg kommt jedoch durch Partnerschaften – nicht nur durch den Kauf des nächsten neuen Tools. „Anstatt ‚Selbst entwickeln oder kaufen’ zu denken, ermutigen wir Kund:innen, ‚Selbst machen oder Partner:in suchen’ zu denken”, so Habib. „Partnerschaften führen zu den besten Ergebnissen, weshalb unsere Zusammenarbeit mit Slack und Salesforce so wichtig ist." n