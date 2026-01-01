Writer mise sur l’innovation avec Slack pour repousser les limites de l’IA

Writer s'est appuyé sur Slack pour réussir à tripler ses effectifs en 1 an 45 minutes économisées par démo grâce aux listes Slack

93 % des utilisateurs exploitent la puissance de l'automatisation avec plus de 60 applications

80 % des partenaires externes dans Slack Connect

81 % des utilisateurs ont participé à des appels d’équipe le mois dernier, soit 2 400 appels d’équipe

Chez Writer, repousser ses limites, accepter de se plonger dans l'inconnu et prendre des risques font partie intégrante du quotidien. La cofondatrice et PDG May Habib décrit la plateforme d'IA générative de l’entreprise comme « un moyen facile de créer des agents IA très puissants pour les personnes ne sachant pas coder ». Bien plus qu'un simple LLM, Writer intègre des outils essentiels (des barrières de sécurité, la récupération d’informations pour des connaissances approfondies, la coordination pour une exécution fluide), dans un ensemble cohérent et unique. Récemment valorisée à 1,9 milliard de dollars, Writer permet aux entreprises d'exploiter l'IA en toute confiance, en garantissant l'efficacité, la précision et le contrôle à chaque étape.

Le rôle de May Habib évolue plusieurs fois par an, ce qui signifie que la seule constante est le changement – et Slack. « Nous nous sommes construits avec Slack », explique May Habib. « À chaque phase de croissance, Slack a joué un rôle essentiel pour répondre à nos besoins. Notre prochain défi est l'expansion : nous prévoyons de doubler à nouveau notre équipe cette année. »

En incarnant les valeurs de Writer – connecter, défier et posséder – toutes les équipes de l'entreprise utilisent Slack pour créer des relations internes et externes solides, embrasser divers points de vue, adopter des normes élevées et défendre leur travail avec une perspective audacieuse et à long terme. « Avec Slack, tout ce dont nous avons besoin pour accomplir notre travail est à portée de main », explique la responsable des Partenariats de ventes, Jillian Freidus. « Le marché de l'IA évolue rapidement, et pour rester à la pointe, nous devons le devancer. Slack fournit un système d'exploitation professionnel collaboratif transparent qui nous permet de garder une longueur d’avance. »

« Slack est un véritable catalyseur d'innovation et de changement chez Writer. » Justin Driesse Responsable, Habilitation technique et produit, Rédacteur

Là où s’opèrent la communication, la collaboration et la coordination

Slack connecte de manière transparente les collaborateurs de Writer à travers différents fuseaux horaires et services, coordonnant les personnes, les processus, la culture d’entreprise, les applications et les agents. « Slack est notre centre de commandement : c'est là que nous trouvons les détails des réunions, la documentation et toutes les informations contextuelles dont nous avons besoin », analyse le directeur de la Stratégie Kevin Chung. « C'est là que je commence et termine ma journée, et c'est là que nous gérons notre entreprise. »

Chaque projet et forfait est consigné dans un canal Slack qui importe les données CRM des enregistrements Salesforce directement dans Slack. Les prospects et les clients sont de leur côté intégrés dans les canaux Salesforce. Kevin Chung, qui joue un rôle majeur dans la prospection client, souligne comment plusieurs services collaborent dans ces canaux pour identifier les opportunités, élaborer des stratégies et affiner les présentations. « Slack est notre système d'exploitation professionnel », déclare-t-il. « Il nous permet de rester organisés, afin que tout le monde sache exactement ce qui se passe à tout moment. »

Slack est indispensable aux opérations quotidiennes de Writer, en faisant avancer le travail à chaque étape. Les supports de démonstration commerciale – autrefois dispersés entre différents outils – sont désormais organisés dans des listes Slack, permettant aux commerciaux d’économiser jusqu’à 45 minutes par démo. Récemment, un commercial a manqué une démo. Un autre a pris le relais sans problème avec seulement 60 minutes de préparation. « Dans une entreprise commerciale dynamique comme Writer, chaque seconde compte », affirme Justin Driesse, responsable de l'Habilitation Technique et Produit. « Je ne peux pas imaginer gérer tout cela sans Slack. »

« Slack est le centre névralgique de tout le travail qui doit être effectué, et de toutes les informations qui doivent être traitées et exécutées. » May Habib PDG et co-fondatrice, Writer

Renforcer les partenariats et offrir la meilleure expérience client possible

Dans le domaine dynamique de l'IA, travailler ensemble avec des partenaires est essentiel à la croissance de Writer. « L'une des fonctionnalités clés pour Writer, qui nous a permis de nous développer, est Slack Connect », explique May Habib. Slack Connect étend la collaboration basée sur les canaux aux parties prenantes externes, permettant à chacun d'apprendre et de s'adapter ensemble.

« Avec Slack Connect, nous formons une seule et même équipe avec nos partenaires, il n’y a plus de “nous” et “eux” », analyse Kevin Chung. « Nous voulons que tout le monde travaille dans le même espace que nous », souligne-t-il, mettant l'accent sur la façon dont Slack Connect permet à 80 % de leurs partenaires externes de collaborer directement au sein de leur espace de travail. « C'est très fort pour moi, en tant que PDG, d'avoir cette connexion directe : il me suffit d’un message Slack pour me connecter à tous nos principaux partenaires », déclare May Habib.

Lorsqu'elle est en route pour rencontrer un client, May Habib ouvre l’application Slack pour un tour d’horizon rapide du compte. « Je vois instantanément les demandes de fonctionnalités, les insights des QBR, les résultats des POC et les notes Salesforce — le tout en temps réel. Slack rend notre entreprise plus rigoureuse que jamais sur le plan opérationnel », affirme-t-elle. Ils ont également créé des flux de travail pour aider les dirigeants à rester agiles. « Avec 15 à 20 dirigeants participant à 10 à 15 réunions externes par jour, la préparation est essentielle », explique May Habib. « Les flux de travail Slack nous assurent d’être toujours prêts pour la diffusion, les discours d’introduction et les réunions avec les clients. »

Lorsqu'il s'agit des outils d'IA sur lesquels les clients de Writer s’appuient, la fiabilité est primordiale. La résolution des bugs est une priorité absolue, mais ce processus peut rapidement devenir fragmenté et ralenti. C'est là que Slack intervient. « Tout ce que nous faisons est centré sur Slack », résume Brock Imel, directeur de l'Ingénierie linguistique client. « Je peux créer des tickets Jira, consulter des rapports de bugs et approuver des remboursements, le tout directement dans un fil de discussion Slack, sans avoir à chercher quoi que ce soit. » L’équipe suit et résout de manière proactive les bugs, permettant des résolutions plus rapides et un service plus fluide.

« L'avantage d'avoir tout centralisé dans Slack est que nous sommes souvent capables de détecter les problèmes avant même que nos clients ne les signalent. » Brock Imel Directeur de l'Ingénierie linguistique client, Writer

Stimuler la rapidité, l'agilité et l'innovation des collaborateurs

Dans le monde très compétitif de l'IA, la rapidité de mise sur le marché est essentielle. Avec Slack, Writer peut prendre des risques, changer de direction si nécessaire et garder le cap sur les priorités. « Slack est l'outil d'habilitation le plus puissant de la planète », analyse Justin Driesse. « Il contribue à la vélocité que nous sommes capables de maintenir chez Writer ».

Un facteur majeur du succès de Writer est sa culture d’entreprise, qui va au-delà de la simple collaboration. Il s'agit de favoriser la transparence, la rapidité et la communication instantanée, tout en maintenant l’équipe connectée. « La flexibilité de Slack et ses différents modes de collaboration nous permettent d'agir encore plus vite que l'innovation dans l'IA générative, et ça change tout pour Writer », explique Jillian Freidus.

Avec tous les projets, équipes et planifications organisés dans Slack, les équipes de Writer peuvent accéder au contexte complet pour être rapidement informées et coordonnées. « Dans le domaine de l'IA, la rapidité est primordiale », affirme May Habib. « Slack nous permet d'accélérer nos mises sur le marché ». Tout le monde s'appuie sur les Clips et les Appels d’équipe pour des mises à jour rapides et spontanées, et intègre directement dans Slack des applications essentielles comme Google Calendar, Ramp, Google Drive et Lattice, en faisant de l’outil un espace central et unique pour la productivité et la collaboration.

« Les Appels d’équipe se démarquent car vous pouvez voir qui y participe, ce qui renforce la transparence et la spontanéité », analyse May Habib. Cela s’étend également aux partenaires et aux clients. « Les Appels d’équipe font une énorme différence en termes de flexibilité et de réactivité », confirme Jillian Freidus. « Nous pouvons y participer pour relever n'importe quel défi et innover beaucoup plus rapidement ».

May Habib considère Slack comme la « page d'accueil » de Writer, où tout le monde a accès à des informations précieuses au fur et à mesure qu'elles se dévoilent. « Je peux trouver une réponse en deux secondes au lieu de déranger quelqu'un pendant 15 minutes, ce qui nous permet de consacrer du temps au travail à valeur ajoutée et non aux tâches subalternes », affirme-t-elle. Pour impliquer toute l'entreprise dans ses prises de décisions, elle envoie 20 à 30 Clips par jour. « Les Clips permettent un flux instantané d'insights. Pas de réunions, pas de planification — juste un fantastique partage de connaissances en temps réel à travers l'entreprise. » Pour ceux qui préfèrent lire plutôt que regarder ou écouter, chaque Clip est accompagné d'une transcription automatique.

« Pour suivre le rythme de l'innovation, nous avons besoin d'outils qui permettent une action rapide. Slack est essentiel à notre capacité de collaborer en interne, avec nos partenaires et avec nos clients, ce qui nous assure de rester à la pointe. » Jillian Freidus Responsable des Partenariats de ventes, Writer

Construire l'avenir de l'IA, directement dans Slack

Pour Writer, la création de sa propre intégration Slack constituait une véritable décision stratégique pour intégrer de manière transparente ses capacités d'IA générative dans les outils sur lesquels leurs clients s’appuient. « Développer Writer pour Slack dans Slack fut une décision naturelle car elle répondait au besoin de nos clients : un outil unique pour travailler sans changer de contexte constamment », retrace Kevin Chung. « Les clients veulent les meilleurs outils réunis au même endroit, ce qui est exactement ce que l'application Writer pour Slack offre : elle intègre l'IA de manière transparente dans leurs opérations quotidiennes. »

Cette intégration transparente jette les bases de capacités d'IA encore plus avancées au sein de la plateforme, augmentant davantage sa valeur pour les utilisateurs. « Pour nous, l'IA agentique signifie une IA qui raisonne de manière autonome au sein des équipes, des systèmes et des outils », explique May Habib. Slack va dans ce sens, en recueillant les contributions des utilisateurs et en communiquant les actions de l'IA depuis un hub central. « La beauté des IA générative et agentique est qu'elles sont construites et sollicitées par le langage naturel. Et où nous exprimons-nous le plus de façon naturelle au travail ? Dans Slack. Il est logique que les agents IA soient sollicités à cet endroit. »

Cependant, le véritable succès vient des partenariats, pas seulement de l'achat d’un nouvel outil. « Au lieu de penser “construire ou acheter”, nous encourageons les clients à penser “DIY ou partenariat”», ajoute May Habib. « Les partenariats apportent les meilleurs résultats, c'est pourquoi notre travail avec Slack et Salesforce est si important. »