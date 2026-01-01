電子商務平台部署超級機器人，實現毫無差錯的購物體驗

Shopify 是全球超過 50 萬家商店使用的電子商務平台。 任何在網路上購物過的人都可能對 Shopify 經手的 400 億美元銷售額有所貢獻。最初公司開發這個平台的目的是銷售滑雪用品，並且直接與客戶連結而不需要透過第三方。Shopify 仍然在走自己的路，為了讓 Slack 符合他們的需求而開發機器人。

他們最受歡迎的機器人之一叫做 Spy，有數百種用途。共有三百名開發人員協助提升這款機器人的功能性。在 Slack 輸入「/spy」和動作之後，團隊就可以快速瀏覽超過一百種自訂指令，包含：

接聽電話、接收電子郵件和聊天支援狀態更新，可協助團隊管理請求並指派合適的支援團隊成員到適當的頻道

查詢最活躍的商店、流量和結帳等資訊

查詢、檢查、開始和停止多個資料中心的伺服器

追蹤事件反應時間軸上的事件和重要活動持續時間

建立新的儲存庫、將新團隊成員新增至儲存庫、新增或移除 Webhook，以及在 Github 執行儲存庫的異地備份

在 Spy 推出之前，只有三個人知道如何執行事件回應。現在，他們有 50 名專家。由於 Spy 對他們的工作方式來說實在太重要，因此他們採取了各種步驟來確保機器人的安全性，包含在多個資料中心備份，以免其中一個故障。

「我們的系統一旦中斷，每分鐘要付出的成本高達數萬美元。只要能避免一分鐘的混亂，那就值得了。」Arthorne 表示。「所以我們的基礎架構中最重要的要素之一，就是能夠承受任何類型的事件。」

「打造這個 Slack 工具的主要目的是便於操作，創造出一致的流程，讓所有的事件都能順利完成。這個工具可確保我們做正確的事。」 Shopify 製作工程主管 John Arthorne

運用 Slack 團結員工並讓他們輕鬆愉快。

Shopify 是全球超過 50 萬家商店使用的電子商務平台。這間企業以滑雪用品商起家，致力於改善與客戶之間的連結，後來轉型成為電子商務平台，實現了這項目標。自此之後，Shopify 便一直是關係建立的佼佼者。而現在他們借助 Slack 的功能，要讓員工團結一致。

Slack 是 Shopify 落實以人為本文化的首選工具，其中的自訂機器人可以簡化工作流程並讓員工感覺輕鬆愉快。他們打造的一款機器人可以協助辦公室協調人員為來自其他辦公室的訪客進行規劃、訂購餐點以及提交開銷。公司開發了一款名叫 Rate My Plate 的應用程式，會在午餐前一個小時公布菜單。Rate My Plate 也能讓員工對餐點口味進行投票，這些資料可以協助外場團隊規劃將來的菜單。

Simple Poll 應用程式的功能則是協助 Shopify 在規劃活動前匯集員工的想法。Unicorn 機器人會在有人獲得表揚時 (像獨角獸一樣) 釘選住頻道。Unicorn 也可以當作專案追蹤工具使用。

「Slack 的存在和作為如此重要的工具，確實幫助我們在擴展規模的同時仍保持彼此連結，即便我們四散在遙遠的辦公室和團隊也不例外。」 Shopify 文化專員 Lisa Madokoro

由於 Shopify 的事業重心在購物，那麼黑色星期五 (感恩節後的週五，去年就有超過 1 億名消費者達到超過 30 億美元的購物額) 自然是個重要活動。於是他們設定機器人來提醒大家距離大日子還有幾天。Slack 在他們近期的黑客松活動成為一大亮點，因為有不少員工都選擇打造更多 Slack 機器人來改善工作方式，而成功進入決賽。

「Slack 已經深植在我們的文化中了。」文化專員 Lisa Madokoro 表示。「這是我們的文化媒介之一，可以用來進行任何一種溝通或當作連結點。」