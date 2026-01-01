Plataforma de comércio eletrônico implementa um superbot para otimizar a experiência de compra

O Shopify é a plataforma de comércio eletrônico de mais de 500 mil lojas em todo o mundo. Qualquer pessoa que faça compras on-line provavelmente contribuiu para os US$ 40 bilhões em vendas da Shopify. A empresa desenvolveu a plataforma para vender equipamentos de snowboard e interagir com os clientes diretamente em vez de por meio de terceiros. A Shopify ainda está traçando seu próprio caminho com a criação de bots que fazem o Slack trabalhar do seu jeito.

Um dos bots mais populares, com centenas de usos, é chamado Spy. Trezentos desenvolvedores ajudaram a aperfeiçoar sua funcionalidade. Digitando "/spy" e uma ação no Slack, a equipe tem acesso a mais de cem comandos personalizados, incluindo:

Recebimento de atualizações de status de suporte por telefone, e-mail e chat, o que ajuda a equipe a gerenciar solicitações e atribuir o membro certo da equipe de suporte aos canais apropriados

Consulta de informações sobre as lojas mais ativas, volume de tráfego e pagamentos

Consulta, inspeção, início e interrupção de servidores em vários data centers

Rastreamento da duração de incidentes e principais eventos na linha de tempo de resposta a incidentes

Criação de novos repositórios, adição de novos membros de equipe ao repositório, adição ou remoção de webhooks e realização de backups fora do local dos repositórios no Github

Antes do Spy, três pessoas sabiam como responder a incidentes, mas agora temos 50 especialistas. O Spy é tão importante para o modo como eles trabalham, que adotaram medidas para garantir a segurança do bot, inclusive seu backup em vários data centers caso algum falhe.

"Uma interrupção dos sistemas custa dezenas de milhares de dólares por minuto. Se pouparmos um minuto de confusão, já terá valido a pena", diz Arthorne. "Então, a capacidade de resistir a qualquer tipo de incidente foi considerada uma das partes mais importantes da nossa infraestrutura".

“O principal motivo para a criação dessa ferramenta do Slack foi operacionalizá-la, criar um fluxo muito consistente pelo qual passem todos os incidentes. A ferramenta ajuda a assegurar que tomamos as medidas certas.” John Arthorne Líder de Engenharia de produção, Shopify

Unindo e encantando funcionários com o Slack

A Shopify é a plataforma de comércio eletrônico de mais de 500 mil lojas em todo o mundo. Ela começou como um comerciante de snowboard que queria mais interação com os clientes e evoluiu para uma plataforma de comércio on-line que possibilita isso. Desde então, a Shopify promove o desenvolvimento de relações. Agora, a empresa usa o Slack para unir os funcionários.

O Slack é a ferramenta preferencial da Shopify para dar vida à cultura de pessoas em primeiro lugar, com bots personalizados que simplificam os fluxos de trabalho e encantam os funcionários. O bot foi criado para ajudar os coordenadores do escritório a planejar visitas de outros escritórios, fazer pedidos de refeições e enviar despesas. A empresa criou um app chamado Rate My Plate, que anuncia o cardápio do almoço uma hora antes. O Rate My Plate também possibilita que os funcionários avaliem o sabor da refeição, dados que ajudam a equipe de recepção a planejar futuros pedidos.

O app Simple Poll ajuda a Shopify a obter ideias dos funcionários antes de planejar eventos. O bot Unicorn envia um aviso ao canal sempre que alguém recebe elogios (Unicorns). O Unicorn também pode ser usado como rastreador de projetos.

“O Slack existe e é uma ferramenta essencial, ele realmente nos ajuda no dimensionamento e ainda nos faz sentir conectados uns aos outros em equipes e escritórios remotos.” Lisa Madokoro Especialista em Cultura, Shopify

Considerando que a Shopify se concentra nas vendas, a Black Friday (um dia depois do Dia de Ação de Graças, data em que, no último ano, mais de 100 milhões de consumidores gastaram mais de US$ 3 bilhões de dólares) é um evento importante. Portanto, temos um bot que nos avisa quantos dias faltam para o grande dia. O Slack é a grande estrela de um dos recentes Hack Days, com muitos funcionários chegando à rodada final com a criação de mais bots do Slack para melhorar a maneira como trabalham.

"O Slack está incrustado na nossa cultura", diz Lisa Madokoro, especialista em Cultura. "Ele é um dos meios de cultura para qualquer tipo de comunicação ou ponto de conexão."