利用 Slack 扩大媒体公司的品牌知名度

Bauer Xcel Media 是 Bauer Media 集团的数字部门，管理着全球 600 多家印刷杂志、400 种数字产品和 50 家广播电视台。Bauer Xcel 已经聘请了户外和在线广告公司 Ströer 来提高他们数字品牌的知名度。他们在 Slack 频道中开展合作。

在两家公司开始合作之前，Bauer Xcel 和 Ströer 都在使用 Slack。当 Ströer 成为 Bauer Xcel 的唱片代理时，他们决定创建一个频道来连接他们的现有工作区，开始为他们的新合作关系奠定基础。这意味着双方都可以从他们的主 Slack 实例中工作，而不必登录到多个工作区或在电子邮件和 Slack 之间切换。

通过使用两个团队可以合作的频道，Bauer Xcel 和 Ströer 团队均提高了工作速度。这种速度对于排除 Bauer Xcel 在线广告中的任何故障至关重要。

“使用这个功能可以节省我们很多时间并减轻压力。在一个地方共享文件，在一个地方使用相同的集成，所有这些都太棒了！ Bauer Xcel Media 高级建筑师” Julian Wagner

“假设一个广告不起作用，存在 JavaScript 错误，或者如果一个广告丢失了，有人会在我们的频道上发布这个问题，另一家公司的团队会在那里提供帮助。”Bauer 高级架构师 Julian Wagner 解释说。"编辑人员、产品所有者和开发人员可以迅速做出反应并修复事件。"Wagner 说，在频道中，团队共享截图和小视频来说明“错误的广告行为”。

在联合频道中合作，也使 Bauer 和 Ströer 能够随着他们团队的成长和发展保持项目的进展。两个团队都可以访问存储在频道中的对话历史，任何加入频道的人都可以在以后引用它。“人们改变角色，休假，或者其他组织上或项目结构上发生变化的事情。”Wagner 解释说。“现在不需要克服任何障碍，因为对另一个团队来说，加入一个频道来保持项目的进展同样容易。我们期待着将这一功能的使用扩展到其他使用 Slack 作为主要通信工具的公司。"