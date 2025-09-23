Conheça o Especialista do canal: seu agente sempre disponível no Slack

Principais aprendizados: Especialista do canal , disponível para clientes do Agentforce no Slack, é um agente pré-configurado e sempre ativo em cada canal do Slack, oferecendo respostas instantâneas e contextualizadas desde o primeiro dia.

O Slack é o lugar onde agentes de IA trabalham lado a lado com as equipes , e isso começa com o Especialista do canal.

Todos já passamos por isso: equilibrar prioridades, responder às mesmas perguntas repetidamente e tentar manter as coisas fluindo. Mas quanto mais ocupados ficamos, mais as perguntas se acumulam, e mais o trabalho é interrompido até que a pessoa certa esteja online para responder. Com o novo Especialista do canal, isso deixa de ser um problema.

Seu agente de IA dedicado no canal do Slack

O Especialista do canal é o primeiro agente de IA pré-configurado do Slack, com tecnologia do Agentforce. Ele oferece a cada canal do Slack um colega sempre disponível que pode responder a perguntas frequentes, apresentar informações relevantes e encaminhar questões para um humano quando necessário.

O Especialista do canal está exatamente onde a colaboração já acontece: no Slack. Para os usuários do Agentforce, sua integração nativa e pré-configurada oferece o caminho mais rápido e simples para implantar IA, eliminando custos extras ou obstáculos técnicos.

Como está presente exatamente onde os funcionários trabalham, o Especialista do canal mantém o ritmo das equipes, libera os especialistas de solicitações repetitivas e expande o conhecimento institucional.

Usuário do Slack envia uma mensagem direta para o Especialista do canal

Por que o Slack é o melhor lugar para agentes

Agentes de IA são tão eficazes quanto o contexto que recebem. Com sua riqueza de dados conversacionais e informações atualizadas do seu CRM e apps integrados, o Slack se torna a plataforma ideal para eles.

Combinando o contexto das conversas no Slack com os dados de seus apps, ferramentas e CRM conectados, o Slack oferece aos agentes algo que nenhuma outra plataforma consegue: a visão completa do que está acontecendo agora. Com esse contexto, os agentes não fornecem respostas genéricas, eles entregam suporte personalizado, preciso e oportuno dentro do fluxo de trabalho.

Os canais do Slack são espaços dedicados que trazem organização e clareza à comunicação. O Especialista do canal usa o histórico e o contexto do canal, junto com informações específicas de arquivos conectados, para responder com relevância, evitar solicitações repetitivas e sugerir proativamente os próximos passos. Cada canal se torna um espaço onde humanos e agentes colaboram, compartilham informações, alinham, agem e trabalham, desbloqueando um novo nível de produtividade de agentes.

Como o Especialista do canal funciona

O Especialista do canal está pronto para uso e pode ser implantado em segundos. Qualquer gerente de canal pode adicioná-lo e configurá-lo com alguns cliques, permitindo que as equipes comecem a interagir com ele imediatamente. Como gerente de canal, você pode conectar seu agente às conversas do canal, PDFs, canvas, listas e arquivos de texto (suporte ao Google Drive disponível em breve) sem precisar acionar o departamento de TI.

Após sua implantação, o Especialista do canal pode:

Encontrar respostas nas suas conversas: ele pesquisa o histórico do canal e as fontes de dados conectadas para responder a perguntas frequentes.

ele pesquisa o histórico do canal e as fontes de dados conectadas para responder a perguntas frequentes. Encaminhar questões para um humano quando necessário : se não encontrar a resposta, o Especialista do canal direciona a pergunta para a pessoa ou canal correto, garantindo que nada se perca.

: se não encontrar a resposta, o Especialista do canal direciona a pergunta para a pessoa ou canal correto, garantindo que nada se perca. Manter-se atualizado: o Especialista do canal aprende e melhora à medida que as conversas evoluem, mantendo as respostas precisas e atualizadas.

Essa configuração leve torna o Especialista do canal perfeito para equipes que desejam adicionar colegas de IA sem aumentar o nível de complexidade.

Casos de sucesso reais

Aqui na Salesforce, estamos vendo de perto como o Especialista do canal está transformando a forma como as equipes obtêm respostas, compartilham conhecimento e mantêm o ritmo dos projetos. Com um agente sempre ativo em cada canal, perguntas que antes travavam as equipes são resolvidas instantaneamente, liberando os especialistas, reduzindo gargalos e mantendo o fluxo de trabalho.

Veja como as equipes da Salesforce estão usando o Especialista do canal para acelerar o ritmo do trabalho:

Canais de suporte técnico de TI : lidam automaticamente com perguntas rotineiras, como redefinição de senhas ou suporte a VPN, reduzindo drasticamente o volume de novos tíquetes.

: lidam automaticamente com perguntas rotineiras, como redefinição de senhas ou suporte a VPN, reduzindo drasticamente o volume de novos tíquetes. Canais de políticas de RH : funcionam agora como centrais de autoatendimento 24 horas por dia, oferecendo aos funcionários acesso imediato a políticas como reembolso de despesas ou solicitações de folga, eliminando a necessidade de esperar por um humano.

: funcionam agora como centrais de autoatendimento 24 horas por dia, oferecendo aos funcionários acesso imediato a políticas como reembolso de despesas ou solicitações de folga, eliminando a necessidade de esperar por um humano. Canais da equipe de vendas : recebem suporte contínuo, com acesso rápido às últimas tabelas de preços, apresentações de produtos e informações competitivas, reduzindo o tempo de resposta de horas para minutos.

: recebem suporte contínuo, com acesso rápido às últimas tabelas de preços, apresentações de produtos e informações competitivas, reduzindo o tempo de resposta de horas para minutos. Canais de integração : fornecem suporte 24 horas por dia para novos colaboradores, com respostas instantâneas às perguntas mais frequentes, acelerando a integração e permitindo que comecem a contribuir mais rapidamente.

: fornecem suporte 24 horas por dia para novos colaboradores, com respostas instantâneas às perguntas mais frequentes, acelerando a integração e permitindo que comecem a contribuir mais rapidamente. Canais de projetos : apresentam atualizações de status, recursos e próximos passos instantaneamente, mantendo todos alinhados e o ritmo constante.

: apresentam atualizações de status, recursos e próximos passos instantaneamente, mantendo todos alinhados e o ritmo constante. Canais de sucesso do cliente: aceleram a colaboração interna, ajudando as equipes a encontrar soluções para problemas comuns e atender os clientes mais rapidamente.

Comece a usar o Especialista do canal hoje mesmo

O Especialista do canal não é apenas um recurso novo e interessante, é a maneira mais rápida de apresentar suas equipes ao trabalho em conjunto com agentes de IA. Com um colega digital sempre ativo em cada canal, você está construindo um futuro onde pessoas e IA colaboram de forma natural.

O Especialista do canal está disponível para clientes do Agentforce no Slack e pode ser adicionado a qualquer canal com apenas alguns cliques. Leia nosso Guia sobre agente de canal e ofereça às suas equipes um suporte imediato.