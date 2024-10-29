Chegou o Agentforce: transforme agentes de IA em colegas de equipe com o Slack

A Salesforce anunciou a disponibilidade geral do Agentforce, uma plataforma que permite às empresas desenvolver e implantar agentes de IA autônomos em todas as áreas de negócios, incluindo vendas, atendimento, marketing, TI, finanças e comércio.

Os agentes do Agentforce fazem muito mais do que apenas buscar dados e insights: eles oferecem recursos de IA autônomos totalmente personalizáveis que podem se conectar aos dados de qualquer empresa e realizar ações em seu nome. E graças às habilidades avançadas de raciocínio, o Agentforce pode tomar decisões e executar tarefas, como resolver casos de clientes, qualificando leads de vendas e otimizando campanhas de marketing.

Clientes como o Adecco Group, BACA Systems, OpenTable, Saks Fifth Avenue e Wiley já estão testando os Agentforce Service Agents. Os resultados? Respostas mais rápidas e mais personalizadas para os clientes, assim como eficiência nos negócios. A Wiley, por exemplo, teve um aumento de mais de 40% na resolução de casos usando seu agente.

Estamos correndo em direção ao futuro do trabalho em que haverá um agente para atender a todas as necessidades de negócios, até mesmo aquelas que não conseguimos imaginar hoje. Não há um lugar melhor para os agentes estarem do que no Slack. Agora temos uma plataforma que torna o trabalho interoperável entre pessoas, apps, dados e agentes. Rob Seaman Diretor executivo de produto, Slack

Como o Slack explora a produtividade dos agentes

Há mais de uma década, o Slack atua como o sistema operacional de trabalho que une pessoas, projetos, apps e dados para agilizar as tarefas e aumentar a produtividade dos funcionários em até 47%. Com o Agentforce, ganhamos colegas de equipe muito eficientes: os agentes inteligentes.

Os agentes presentes no Slack têm a capacidade de transformar a produtividade dos funcionários em uma escala raramente vista na história. Com o tempo, as funções e tarefas do dia a dia que fazemos como trabalhadores poderão ser auxiliadas por agentes, que estão prontos para pesquisar, colaborar e agir em nosso nome.

Veja os três motivos pelos quais o Slack é o melhor lugar para os agentes direcionados aos funcionários:

1. O contexto das conversas do Slack faz com que seus agentes sejam ainda mais inteligentes

Pessoas e agentes podem parecer diferentes, mas têm uma característica básica em comum: todos ficam mais inteligentes por meio da conversa.

Mais de 700 milhões de mensagens são enviadas diariamente no Slack. Para que a IA seja mais útil, ela aproveita o acesso aos dados, não apenas de um app ou sistema, mas de todos os seus sistemas, inclusive dados não estruturados em conversas das equipes. Esses dados conversacionais e contextuais são fundamentais para obter resultados de IA relevantes e de alta qualidade, que podem se ajustar a novas dicas contextuais em tempo real.

Os dados não explorados e não estruturados da sua empresa, incluindo conteúdo gerado pelos usuários, texto em linguagem natural, bem como arquivos de áudio e vídeo, potencializam o raciocínio e a tomada de decisões dos agentes, proporcionando maior relevância. Quando você adiciona agentes ao Slack, os clientes podem dar permissão para que eles acessem dados conversacionais públicos na instância do Slack da sua organização, tornando-os precisos e eficientes. Como seus dados não são nosso produto, os clientes controlam quais dados os agentes podem acessar no Slack. Nunca usamos os dados dos clientes para treinar LLMs. Em vez disso, utilizamos técnicas avançadas de Geração Aumentada de Recuperação (RAG) em dados conversacionais não estruturados a fim de dar aos agentes o contexto necessário para que eles possam auxiliar seus colegas humanos.

A integração é um ótimo caso de uso. Muitas vezes, os novos funcionários não têm o conhecimento institucional que necessitam para gerar impacto no início. É aí que entra Ember, agente do Agentforce treinado para ajudar novos funcionários a criar conexões e encontrar informações relevantes.

Na demonstração abaixo, vemos Ben trabalhando em um plano de segmentação de público e Sara, sua colega (humana), compartilhar uma ideia que funcionou para ela anteriormente. Seu outro colega, Bryan, solicita a Ember, o colega (agente), materiais educacionais relacionados para a equipe.

Ember entende o contexto da conversa e pode extrair informações de dados não estruturados que estão no Slack. O agente fornece uma resposta robusta que inclui um convite de agenda para um futuro evento, assim como um contato de marketing relevante e um canal do Slack para continuar a discussão.

2. Integrar agentes no Slack os transforma em colegas

Não é necessário entrar em outro app de IA: o Slack permite que você integre agentes no fluxo do trabalho atual da sua equipe, capacitando os usuários a interagir com os agentes da mesma forma que fariam com outro colega. Atualmente, existem mais de 2.600 apps corporativos no Slack Marketplace. O Slack é a plataforma de implantação preferida para alcançar sua base de funcionários, com 94% de todas as empresas implantando seus apps corporativos direcionados aos funcionários no Slack.

No Slack, você conseguirá ver e acessar agentes como se eles fossem colegas de equipe. Você também poderá pesquisar detalhes sobre os agentes, como suas habilidades ou quais ações eles podem realizar. É possível @mencionar um agente e inseri-lo em um canal ou MD assim como você faria com outro colega. Além disso, é possível pesquisar todos os agentes disponíveis para você, como um diretório de agentes, diretamente no Slack.

Por exemplo, no Dreamforce, mostramos como uma equipe de vendas pede a um agente de RFP para reduzir os ciclos de vendas. Abaixo, você vê uma equipe de BDR de vendas colaborando em um canal do Salesforce, um canal do Slack conectado ao seu CRM do Salesforce. Sempre que um BDR cria uma oportunidade do Salesforce diretamente nesse canal, um agente de RFP não apenas avisa a equipe sobre a nova oportunidade, como também realiza ações como identificar e acionar o grupo adequado de partes interessadas, fazendo análise competitiva, criando uma estratégia de preços com base no histórico de taxas de ganho, e muito mais. Com o Agentforce no Slack, os vendedores podem delegar tarefas administrativas e se concentrar na construção de relacionamentos com os clientes e no fechamento de negócios.

3. Dar aos seus agentes ações do Slack

Crie um canvas, inicie uma lista de projeto ou comece um novo canal. O Agentforce permite que seus agentes direcionados aos funcionários tenham ações específicas do Slack. Assim, eles podem fazer as mesmas coisas que seus funcionários fazem no Slack de maneira autônoma. Dar aos seus agentes habilidades de ação do Slack é como multiplicar sua força de trabalho, aumentando a produtividade e liberando seus funcionários para se dedicarem a tarefas mais importantes.

Por exemplo, um assistente pessoal do Agentforce no Slack tem todo o contexto que normalmente se esperaria de um assistente pessoal: no que você está trabalhando, com quem você trabalha e quais são suas prioridades.

Na demonstração abaixo, vemos uma gerente de vendas que acabou de participar de uma reunião de equipe. Sua tarefa é transmitir informações de uma futura reunião com leads à equipe. Ela envia mensagens diretas ao Agentforce no Slack: “Crie um lembrete [na segunda-feira] para elaborar o resumo executivo e agendar um horário com a equipe para analisar a proposta na terça-feira.” O agente adiciona essa tarefa à " interactive="lista" interactive=" de tarefas dela, cria um convite de reunião para a equipe e gera um modelo de resumo executivo, em questão de segundos.

Com o Slack, a Box leva a um futuro composto por agentes A Box usa o Slack para agilizar ciclos de vendas, lançamentos de produtos e resoluções de problemas, aumentando a produtividade em todos os departamentos. Os recursos da IA do Slack são incríveis e representam um sinal do que está por vir à medida que os agentes assumem uma parte ainda maior das tarefas. “Os agentes de IA têm um grande potencial para democratizar o trabalho de conhecimento”, afirmou Aaron Levie, CEO da Box. “Eles farão isso tornando o trabalho de conhecimento especializado mais acessível e barato, expandindo potencialmente mercados e criando novas oportunidades.” Por meio da automação de tarefas rotineiras, os agentes de IA liberarão os funcionários para que estes possam se concentrar em trabalhos mais estratégicos e criativos. A Box já está caminhando em direção a esse futuro, integrando a IA para permitir uma colaboração eficaz entre agentes de IA. Assim como o Slack, a Box é uma grande defensora de ecossistemas abertos, o que possibilita uma integração perfeita entre diversas ferramentas. “A forma como o Slack disponibiliza a IA e a interoperabilidade entre plataformas é um sonho”, disse Levie. “Você acessa uma única interface conversacional e pode interagir com as pessoas e a IA. Os agentes estão fazendo o trabalho, algo que sonhamos há décadas na computação. Finalmente estamos vendo isso acontecer.”

O Slack é o local perfeito para que pessoas e agentes trabalhem juntos

O Slack está caminhando rumo a um futuro em que que humanos e agentes possam colaborar de forma segura, se ajudando mutuamente, para que você possa se dedicar ao trabalho que mais importa.

Converse com um especialista para saber mais sobre como o Agentforce vai funcionar no Slack ou assista a Discover Agentforce on Salesforce+ (Descubra o Agentforce no Salesforce+).