Agentforce 登場：透過 Slack 將 AI 代理變成團隊成員

Salesforce 宣佈 Agentforce 正式發布。這是一個平台，讓企業能夠在銷售、客服、行銷、IT、財務及商務等各業務領域中，建立並部署自動化 AI 代理。

Agentforce 代理不僅能擷取資料和深入分析，還能提供完全可自訂的自動化 AI 功能，能夠連接到任何企業資料並代表您採取行動。得益於先進的推理能力，Agentforce 能做出決策並執行工作，例如解決客戶案例、判斷銷售商機以及最佳化行銷宣傳活動。

像 Adecco Group、BACA Systems、OpenTable、Saks Fifth Avenue 和 Wiley 等客戶都已經開始試用 Agentforce 服務代理。那麼，成果如何呢？那就是更快、更個人化的客戶回應，以及更高的業務效率。舉例來說，透過代理，Wiley 的案例解決率提高了超過 40%。

我們正全力以赴，朝未來的工作環境邁進。在那裡，每個商業需求都會有代理來滿足，甚至是我們今天無法想像的需求。Slack 是最適合代理存在的地方。我們現在擁有一個平台，讓工作能在使用者、應用程式、資料和代理之間流通。 Slack 產品總監 Rob Seaman

Slack 如何解鎖代理生產力

十年多以來，Slack 一直是連結人員、專案、應用程式和資料的工作作業系統，能夠推動工作進度，並將員工的生產力提高最多 47%。隨著 Agentforce 的推出，我們迎來了一位強大的新團隊成員：智慧代理。

Slack 中的代理具有大規模轉換員工生產力的潛力，這在歷史上相當罕見。假以時日，員工的日常角色和工作將能獲得代理的支持，隨時準備搜尋、協作並代表我們採取行動。

我們歸納了三個理由，說明 Slack 為什麼是最適合員工用代理的平台：

1.Slack 的對話內容，能使您的代理更加智慧。

人類和代理看似不同，但都有一個基本的共同點：我們都是透過對話，變得更聰明。

Slack 上每天會發送超過 7 億則訊息。為了讓 AI 發揮最大的效用，AI 必須存取資料。不僅是特定應用程式或系統中的資料，而是所有系統中的資料，包括團隊對話中的非結構化資料。這些對話資料對於生成高品質且相關的 AI 輸出至關重要，使其能夠即時調整以適應新的內容線索。

公司的未開發非結構化資料 (包括使用者生成的內容、自然語言文字與音訊和視訊檔案) 增強了代理的推理和決策能力，提高了相關性。將代理加入 Slack 後，客戶可以授權代理存取組織 Slack 執行個體中的公共對話資料，提升精確性並強化功能。因為您的資料永遠不是我們的產品，所以客戶可以控制代理在 Slack 中可存取的資料。我們從不在客戶資料上訓練任何大型語言模型；相反地，我們利用先進的檢索增強生成 (RAG) 技術，在需要時將非結構化的對話資料提供給代理，以提供背景資料，進而支援人類同事。

「就職」是一個絕佳的應用案例。新員工通常缺乏必備的內部知識，無法及早作出貢獻。此時，就輪到 Ember 登場了。Ember 是訓練有素的 Agentforce 代理，任務是幫助新員工建立連結，並挖掘相關資訊。

在下方的示範中，我們看到 Ben 正在制定受眾區分方案，他的團隊成員 Sara (人類) 分享了她過去有效的做法。另一位團隊成員 Bryan 則向他的同事 Ember (代理) 詢問了該團隊的相關教育資料。

Ember 能理解對話內容，並能從 Slack 中的非結構化資料中擷取資訊。代理的回應相當可靠，其中包括近期活動的行事曆邀請，以及相關的行銷聯絡人和 Slack 頻道，方便繼續討論。

2.引入代理，使其成為團隊成員

需要登入其他 AI 應用程式的麻煩將不再困擾您：Slack 能幫助您將代理融入團隊目前的工作流程中，讓使用者能夠像與其他團隊成員一樣與代理互動。目前，Slack Marketplace 中擁有超過 2,600 個企業應用程式。Slack 是與員工接觸的首選部署平台，94% 的企業都將面向員工的企業應用程式部署到 Slack 中。

在 Slack 中，和查看團隊成員一樣，您也可以查看和存取代理。您可以查詢代理的詳細資訊，像是代理擁有哪些技能或可執行的動作。您可以加上「@」提及代理，讓代理加入頻道或私訊中，和其他團隊成員一樣。您也可以查詢所有可用的代理，就像是 Slack 中的代理目錄一樣。

舉例來說，在 Dreamforce 上，我們展示了銷售團隊如何透過諮詢 RFP 代理縮短銷售週期。您可以在下方看到銷售 BDR 團隊在 Salesforce 頻道中進行協作，這也是一個與您的 Salesforce CRM 連結的 Slack 頻道。每當 BDR 直接在此頻道中建立 Salesforce 機會時，RFP 代理不僅會通知團隊新的機會，還會執行多項動作，像是識別並引入適合的利害關係人、分析競爭情報、根據歷史勝率制定定價策略等等。Slack 中的 Agentforce 讓銷售人員能夠卸下管理工作，讓他們專注於建立客戶關係和達成交易。

3.賦予您的代理 Slack 動作

建立畫板、啟動專案清單或啟動新頻道。Agentforce 能使面向員工的代理擁有 Slack 專屬動作，讓代理能夠在 Slack 中自動執行與員工相同的工作。賦予代理 Slack 動作功能，就像是增加了您的員工人力、提升生產力，並且讓您的員工專注於更具價值的工作。

例如，Slack 中的個人 Agentforce 助理通常能符合您對個人助理的期望，掌握所有內容：您正在處理的工作、您的工作夥伴以及您的優先事項。

在下方的示範中，我們看到一位銷售經理剛參加完團隊會議。她的動作項目是將未來的商機會議資訊，轉達給她的團隊。她在 Slack 中私訊 Agentforce：「建立一個提醒 [於星期一]，撰寫執行摘要並安排時間與團隊在星期二審查提案。」代理將這項工作加入了她的待辦事項清單中，為她的團隊建立會議邀請，並生成執行摘要的範本。這一切都在幾秒內就能完成。

Box 透過 Slack 邁向代理未來 Box 利用 Slack 加速銷售週期、推出產品和解決問題，提升各部門的生產力。Slack 的 AI 功能令人振奮，也象徵代理在未來將負責更多的工作內容。 Box 的執行長 Aaron Levie 表示：「AI 代理擁有將知識工作大眾化的巨大潛力。AI 代理讓專業知識工作更容易取得，且成本更低廉，潛在地擴大市場並創造新的機會。」 透過將繁瑣的工作自動化，AI 代理將能解放員工的時間，讓他們專注於更具戰略性和創造性的工作。Box 正在朝著這樣的未來願景邁進，整合 AI 以促進 AI 代理之間的有效協作。 與 Slack 一樣，Box 一直是開放生態系統的堅定支持者，致力於促進各種工具之間的無縫整合。 Levie 表示：「Slack 在各平台上實現 AI 和互通性的方式，宛如夢想成真。你可以透過單一的對話介面，與人類和 AI 互動。代理能夠執行工作，這正是我們在計算機領域夢想了幾十年的事情，現在終於看到了。」

Slack 是人類與代理共同工作的家園

Slack 的目標是朝人類與所有代理都能安全並肩合作、相輔相成的未來邁進，讓您專注於最重要的工作。

與專家對話，深入瞭解 Agentforce 如何在 Slack 中運作的資訊，或觀看 Salesforce+ 上的探索 Agentforce。