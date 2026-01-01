認識頻道專家：您在 Slack 中的全天候代理

重點摘要： 頻道專家 ，供 Slack 的 Agentforce 客戶使用，這是一個預先建置的全天候代理，能在每個 Slack 頻道中從第一天起就提供即時且具情境感知的答案。

Slack 是 AI 智慧代理與團隊協作的場所 ，而這一切始於頻道專家。

我們都曾遇過這種情況：一邊處理各種優先事項，一邊不斷回答重複的問題，還得努力推進工作。可是一旦越忙，問題就越多，工作也會卡住，直到合適的人上線回覆為止。有了全新的頻道專家，這些麻煩不再是問題。

您的 Slack 頻道的專屬 AI 智慧代理

頻道專家是 Slack 首個由 Agentforce 驅動的預建式 AI 智慧代理。它能為每個 Slack 頻道提供一位全天候線上隊友，回答常見問題、即時提供相關資訊，並在需要時將問題升級交由真人處理。

頻道專家正在團隊協作的核心 Slack 中運作。對於使用 Agentforce 的客戶來說，它的預建式原生 Slack 整合，提供最快速、最簡單的途徑來部署自主型 AI，無需額外成本或技術門檻。

透過在員工的工作環境中直接提供服務，頻道專家能保持團隊運作順暢，減輕領域專家的重複性需求，並擴展組織的知識資源。

Slack 使用者釘選頻道專家

為什麼 Slack 是部署代理的最佳平台

AI 智慧代理的效能取決於它所掌握的上下文資訊。Slack 擁有豐富的對話資料，以及來自 CRM 和整合應用程式的最新資訊，使其成為 AI 智慧代理的理想運行平台。

透過將 Slack 對話的上下文與已連接應用程式、工具及 CRM 的資料結合，Slack 為代理提供了其他平台無法比擬的優勢：完整掌握當前正在發生的情況。有了這些上下文資訊，代理不僅能提供一般性答案，而是能在工作流程中即時提供個人化、精準且及時的支援。

Slack 頻道專屬空間為工作溝通帶來秩序與清晰度。頻道專家的歷史訊息與上下文，以及連結檔案中的特定資訊，提供相關回覆、避免重複請求，並主動建議下一步行動。每個頻道都能成為人類與代理協作的場所，共用資訊、保持一致、付諸行動並推動工作進展，開啟全新層次的代理級產能。

頻道專家的運作方式

頻道專家可即刻使用，幾秒鐘內即可部署。任何頻道管理員只需點幾下即可新增並設定它，讓團隊能立即與代理互動。作為頻道管理員，您可以將代理連接至頻道對話、PDF、畫板、清單及文字檔案 (即將支援 Google Drive)，無需額外請 IT 協助。

部署完成後，頻道專家可以：

從對話中尋找答案： 它會搜尋頻道歷史訊息及已連接的資料來源，以回覆常見問題。

它會搜尋頻道歷史訊息及已連接的資料來源，以回覆常見問題。 必要時提報至人工處理 ：如果無法找到答案，頻道專家會將問題轉給合適的人員或頻道，確保資訊不會遺失。

：如果無法找到答案，頻道專家會將問題轉給合適的人員或頻道，確保資訊不會遺失。 保持最新資訊：頻道專家隨著對話的進行持續學習與改進，確保回覆內容新穎且準確。

這種輕量化設置讓頻道專家成為希望新增 AI 隊友卻不想增加額外複雜性的團隊的理想選擇。

現實世界的成功案例

在 Salesforce，我們親眼見證了頻道專家如何改變團隊獲取答案、分享知識以及推動專案進展的方式。透過在每個頻道中隨時在線的助理，以往會拖慢團隊進度的問題現在能即時解決，不僅釋放了專家資源，也減少了瓶頸，讓工作持續順暢進行。

以下是我們觀察到 Salesforce 團隊如何利用頻道專家讓工作更快推進的方法：

IT 支援中心頻道 能自動處理例行問題，例如密碼重設或 VPN 支援，大幅降低新的支援單量。

能自動處理例行問題，例如密碼重設或 VPN 支援，大幅降低新的支援單量。 人資政策頻道 現在作為全天候自助服務中心運作，讓員工能即時查詢報銷或休假等政策，無需等待人工回覆。

現在作為全天候自助服務中心運作，讓員工能即時查詢報銷或休假等政策，無需等待人工回覆。 銷售團隊頻道 隨時提供支援，員工能在數秒內輕鬆取得最新的價格表、產品簡報和競爭情報，將回應時間從數小時縮短至瞬間。

隨時提供支援，員工能在數秒內輕鬆取得最新的價格表、產品簡報和競爭情報，將回應時間從數小時縮短至瞬間。 就職頻道 能提供全天候支援，即時回答常見問題，幫助新進員工更快熟悉工作並盡早產生貢獻。

能提供全天候支援，即時回答常見問題，幫助新進員工更快熟悉工作並盡早產生貢獻。 專案頻道 能即時顯示狀態更新、資源與下一步計劃，確保所有人步調一致並維持高昂的動力。

能即時顯示狀態更新、資源與下一步計劃，確保所有人步調一致並維持高昂的動力。 客戶成功頻道加快了內部協作，協助團隊快速找出常見問題的解決方案，並更迅速地為客戶提供服務。

立即開始使用頻道專家

頻道專家不僅僅是新穎酷炫的功能，而是讓您的團隊開始與 AI 智慧代理並肩合作的最快方式。透過為每個頻道配置一位隨時待命的數位夥伴，您正在邁向人類與 AI 自然協作的未來。

頻道專家現已提供給使用 Slack 的 Agentforce 客戶，且只需幾個簡單步驟即可新增至任何頻道。立即參閱我們的頻道代理指南，為忙碌的團隊提供即時協助，馬上開始使用吧。