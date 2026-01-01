認識頻道專家：您在 Slack 中的全天候代理

我們都曾遇過這種情況：一邊處理各種優先事項，一邊不斷回答重複的問題，還得努力推進工作。可是一旦越忙，問題就越多，工作也會卡住，直到合適的人上線回覆為止。有了全新的頻道專家，這些麻煩不再是問題。
您的 Slack 頻道的專屬 AI 智慧代理
頻道專家是 Slack 首個由 Agentforce 驅動的預建式 AI 智慧代理。它能為每個 Slack 頻道提供一位全天候線上隊友，回答常見問題、即時提供相關資訊，並在需要時將問題升級交由真人處理。
頻道專家正在團隊協作的核心 Slack 中運作。對於使用 Agentforce 的客戶來說，它的預建式原生 Slack 整合，提供最快速、最簡單的途徑來部署自主型 AI，無需額外成本或技術門檻。
透過在員工的工作環境中直接提供服務，頻道專家能保持團隊運作順暢，減輕領域專家的重複性需求，並擴展組織的知識資源。
為什麼 Slack 是部署代理的最佳平台
AI 智慧代理的效能取決於它所掌握的上下文資訊。Slack 擁有豐富的對話資料，以及來自 CRM 和整合應用程式的最新資訊，使其成為 AI 智慧代理的理想運行平台。
透過將 Slack 對話的上下文與已連接應用程式、工具及 CRM 的資料結合，Slack 為代理提供了其他平台無法比擬的優勢：完整掌握當前正在發生的情況。有了這些上下文資訊，代理不僅能提供一般性答案，而是能在工作流程中即時提供個人化、精準且及時的支援。
Slack 頻道專屬空間為工作溝通帶來秩序與清晰度。頻道專家的歷史訊息與上下文，以及連結檔案中的特定資訊，提供相關回覆、避免重複請求，並主動建議下一步行動。每個頻道都能成為人類與代理協作的場所，共用資訊、保持一致、付諸行動並推動工作進展，開啟全新層次的代理級產能。
頻道專家的運作方式
頻道專家可即刻使用，幾秒鐘內即可部署。任何頻道管理員只需點幾下即可新增並設定它，讓團隊能立即與代理互動。作為頻道管理員，您可以將代理連接至頻道對話、PDF、畫板、清單及文字檔案 (即將支援 Google Drive)，無需額外請 IT 協助。
部署完成後，頻道專家可以：
- 從對話中尋找答案：它會搜尋頻道歷史訊息及已連接的資料來源，以回覆常見問題。
- 必要時提報至人工處理：如果無法找到答案，頻道專家會將問題轉給合適的人員或頻道，確保資訊不會遺失。
- 保持最新資訊：頻道專家隨著對話的進行持續學習與改進，確保回覆內容新穎且準確。
這種輕量化設置讓頻道專家成為希望新增 AI 隊友卻不想增加額外複雜性的團隊的理想選擇。
現實世界的成功案例
在 Salesforce，我們親眼見證了頻道專家如何改變團隊獲取答案、分享知識以及推動專案進展的方式。透過在每個頻道中隨時在線的助理，以往會拖慢團隊進度的問題現在能即時解決，不僅釋放了專家資源，也減少了瓶頸，讓工作持續順暢進行。
以下是我們觀察到 Salesforce 團隊如何利用頻道專家讓工作更快推進的方法：
- IT 支援中心頻道能自動處理例行問題，例如密碼重設或 VPN 支援，大幅降低新的支援單量。
- 人資政策頻道現在作為全天候自助服務中心運作，讓員工能即時查詢報銷或休假等政策，無需等待人工回覆。
- 銷售團隊頻道隨時提供支援，員工能在數秒內輕鬆取得最新的價格表、產品簡報和競爭情報，將回應時間從數小時縮短至瞬間。
- 就職頻道能提供全天候支援，即時回答常見問題，幫助新進員工更快熟悉工作並盡早產生貢獻。
- 專案頻道能即時顯示狀態更新、資源與下一步計劃，確保所有人步調一致並維持高昂的動力。
- 客戶成功頻道加快了內部協作，協助團隊快速找出常見問題的解決方案，並更迅速地為客戶提供服務。
立即開始使用頻道專家
頻道專家不僅僅是新穎酷炫的功能，而是讓您的團隊開始與 AI 智慧代理並肩合作的最快方式。透過為每個頻道配置一位隨時待命的數位夥伴，您正在邁向人類與 AI 自然協作的未來。
頻道專家現已提供給使用 Slack 的 Agentforce 客戶，且只需幾個簡單步驟即可新增至任何頻道。立即參閱我們的頻道代理指南，為忙碌的團隊提供即時協助，馬上開始使用吧。
