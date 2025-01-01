认识频道专家：你在 Slack 中永不失联的代理

核心要点： 频道专家 面向 Slack 中 Agentforce 的客户，是一名预构建的、永不失联的代理，部署于每个 Slack 频道中，从第一天起就能提供即时、贴合语境的答案。

Slack 是 AI 代理与团队协同工作的地方 ，而这正是从频道专家开始的。

我们都经历过这样的场景：同时处理多项任务，反复回答相同的问题，努力让工作持续推进。但我们越忙，积压的问题就越多，工作也更容易陷入停滞，直到有合适的人上线回应。现在，有了全新的频道专家，这些问题都将迎刃而解。

你 Slack 频道的专属 AI 代理

频道专家是 Slack 首款预构建的 AI 代理，由 Agentforce 驱动。它为每个 Slack 频道配备了一位永不失联的队友，能够回答常见问题、提炼相关信息，并在需要时转交给真人处理。

频道专家就部署在协作本已发生的地方，即 Slack。对于 Agentforce 用户而言，其预构建的原生 Slack 集成提供了部署代理式 AI 最快、最简单的途径，无需花费额外成本或克服技术障碍。

频道专家直接融入员工的工作场景，帮助团队保持前进势头，将主题专家从重复性请求中解放出来，并有效扩展组织知识库的共享范围。

Slack 用户向频道专家提问

为什么 Slack 是代理的最佳平台

AI 代理的能力取决于其获得的上下文信息。Slack 拥有丰富的对话数据，以及来自你的 CRM 和集成应用的最新信息，这使其成为代理运行的理想平台。

通过将 Slack 对话的上下文与你关联的应用、工具和 CRM 中的数据相结合，Slack 给代理赋予了其他平台无法比拟的优势：即对当前发生之事的全面洞察。凭借此类上下文信息，代理不仅能提供通用答案，更能在工作流程中提供个性化、精准且及时的支持。

Slack 频道是专为工作沟通而设的空间，能使交流井然有序、清晰明了。频道专家利用频道的对话历史、上下文以及关联文件中的指定信息，来做出贴切的回应，规避重复性请求，并主动建议后续步骤。每个频道都成为人类与代理协同合作、共享信息、达成一致、采取行动并推动工作进展的场所，从而释放出全新的代理级生产力水平。

频道专家如何工作

频道专家开箱即用，数秒钟内即可完成部署。任何频道管理者只需点击几下即可添加和配置，团队能立即开始与这名代理互动。作为频道管理者，你可以将代理连接至频道对话、PDF、画板、列表和文本文件（即将支持 Google 云端硬盘），而无需寻求 IT 部门的帮助。

部署完成后，频道专家便可：

从对话中寻找答案： 通过检索你的频道历史记录和已关联数据源来回答常见问题。

通过检索你的频道历史记录和已关联数据源来回答常见问题。 在需要时转交给真人 ：如果它找不到答案，频道专家会将问题导引至合适的人员或频道，确保万无一失。

：如果它找不到答案，频道专家会将问题导引至合适的人员或频道，确保万无一失。 保持信息的最新性：频道专家会随着对话的推进不断学习改进，确保回复既新鲜、又准确。

这种轻量级的设置使频道专家非常适合那些希望引入 AI 队友而又不想更添复杂度的团队。

真实世界的成功案例

在 Salesforce，我们亲眼见证了频道专家如何变革团队获取答案、共享知识和推动项目进展的方式。每个频道都有一位永不失联的代理，以往拖慢团队进度的问题得以即时解决，从而解放了专家资源，减少了瓶颈，确保了工作流畅进行。

以下是我们观察到的 Salesforce 内部团队如何运用频道专家来更快地推进工作的实例：

IT 帮助台频道 自动处理常规问题，如密码重置或 VPN 支持，显著减少了新工单数量。

自动处理常规问题，如密码重置或 VPN 支持，显著减少了新工单数量。 HR 政策频道 现在充当 24 小时自助服务中心，员工可立即查询费用报销或休假等政策，无需等待人工回复。

现在充当 24 小时自助服务中心，员工可立即查询费用报销或休假等政策，无需等待人工回复。 销售团队频道 得益于永不失联的优势，获取最新定价表、产品资料和竞争情报的时间仅需几秒钟，将响应时间从数小时缩短至眨眼间。

得益于永不失联的优势，获取最新定价表、产品资料和竞争情报的时间仅需几秒钟，将响应时间从数小时缩短至眨眼间。 入职培训频道 可以为新员工提供全天候支持，即时解答常见问题，帮助他们更快上手、尽早做出贡献。

可以为新员工提供全天候支持，即时解答常见问题，帮助他们更快上手、尽早做出贡献。 项目频道 能即时呈现状态更新、资源和后续步骤，确保每个人目标一致并保持高昂的势头。

能即时呈现状态更新、资源和后续步骤，确保每个人目标一致并保持高昂的势头。 客户成功频道加快了内部协作，帮助团队快速找到常见问题的解决方案，从而更迅速地服务客户。

立即开始使用频道专家

频道专家不仅仅是一个酷炫的新功能，它是让你的团队快速体验与 AI 代理并肩工作的最快途径。通过为每个频道配备一位永不失联的数字队友，你正在迈向人类与 AI 自然协作的未来。

频道专家面向 Slack 中 Agentforce 的客户开放，只需点击几下即可添加至任何频道。立即参考我们的频道代理指南以开始使用，为你繁忙的团队提供即时助力。