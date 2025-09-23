Conoce al Experto en el canal: el agente que siempre está disponible en Slack

Principales conclusiones: El Experto en el canal , disponible para clientes de Agentforce en Slack, es un agente listo para usar que funciona en todos los canales de Slack y que ofrece respuestas inmediatas y con contexto desde el primer día.

Slack es el lugar donde los agentes de IA trabajan junto a los equipos y todo empieza con el Experto en el canal.

A todos nos ha pasado: conciliar distintas prioridades, contestar las mismas preguntas una y otra vez e intentar que el trabajo no se detenga. Pero cuanto más ocupados estamos, más preguntas se acumulan y más se frena todo hasta que la persona que tiene que responder aparece en línea. Con el nuevo Experto en el canal eso ya no es un problema.

El agente de IA exclusivo de tu canal de Slack

El Experto en el canal es el primer agente de IA listo para usar de Slack, impulsado por Agentforce. Integra en cada canal de Slack un compañero que siempre está ahí para contestar preguntas frecuentes, mostrar información relevante y derivar las preguntas a una persona cuando es necesario.

El Experto en el canal está justo en el centro de la colaboración: Slack. Para los usuarios de Agentforce, su integración nativa y preconfigurada en Slack representa la forma más rápida y sencilla de implementar IA con agentes, sin gastos extra ni obstáculos técnicos.

Al estar presente en el entorno de trabajo, el Experto en el canal ayuda a que los equipos avancen, libera a los expertos de las mismas solicitudes repetitivas y amplía el conocimiento compartido de la organización.

Un usuario de Slack envía un mensaje al Experto en el canal

Por qué Slack es el entorno perfecto para los agentes

La eficacia de los agentes de IA depende del contexto que reciben. Gracias a la gran cantidad de datos de conversaciones y la información actualizada de tu CRM y tus aplicaciones integradas, Slack se convierte en la plataforma ideal para ellos.

Al combinar el contexto de las conversaciones en Slack con los datos de tus aplicaciones conectadas, tus herramientas y tu CRM, Slack ofrece a los agentes algo que ninguna otra plataforma puede ofrecer: una visión completa de lo que está ocurriendo en ese momento. Con ese contexto, los agentes no dan respuestas genéricas, sino que ofrecen apoyo personalizado, preciso y oportuno en el propio flujo de trabajo.

Los canales de Slack son espacios dedicados que aportan orden y claridad a la comunicación en el trabajo. El Experto en el canal aprovecha el historial y el contexto de un canal, junto con la información de los archivos conectados, para responder con relevancia, reducir las solicitudes repetitivas y sugerir de forma proactiva los siguientes pasos. Cada canal se convierte en un lugar donde personas y agentes colaboran, comparten información, se coordinan, actúan y hacen avanzar el trabajo, abriendo la puerta a un nuevo nivel de productividad de los agentes.

Cómo funciona el Experto en el canal

El Experto en el canal está listo para usar y puede implementarse en cuestión de segundos. Cualquier administrador de canal puede añadirlo y configurarlo con unos pocos clics, para que los equipos comiencen a interactuar con el agente inmediatamente. Como administrador de canal, puedes conectar a tu agente con las conversaciones del canal, archivos PDF, canvas, listas y documentos de texto (pronto también con Google Drive) sin necesidad de recurrir al equipo de TI.

Una vez implementado, el Experto en el canal puede:

Buscar respuestas en tus conversaciones: busca en el historial del canal y en las fuentes de datos conectadas para responder a las preguntas frecuentes.

busca en el historial del canal y en las fuentes de datos conectadas para responder a las preguntas frecuentes. Derivar a una persona cuando sea necesario : si no encuentra la respuesta, envía la consulta a la persona o al canal adecuado para que nada se pierda.

: si no encuentra la respuesta, envía la consulta a la persona o al canal adecuado para que nada se pierda. Mantenerse actualizado: el Experto en el canal aprende y mejora según van evolucionando las conversaciones, y mantiene las respuestas siempre al día y precisas.

Gracias a su sencillez, el Experto en el canal resulta perfecto para los equipos que quieren incorporar agentes de IA sin añadir más complejidad.

Casos de éxito reales

En Salesforce estamos viendo de primera mano el modo en que el Experto en el canal ya está transformando la forma en que los equipos buscan respuestas, comparten conocimiento y hacen avanzar los proyectos. Lo que antes ralentizaba a los equipos ahora se soluciona al momento: los expertos quedan libres, los atascos desaparecen y el trabajo fluye gracias a un agente disponible en cada canal.

Así es como estamos viendo que los equipos de Salesforce usan el Experto en el canal para que el trabajo avance más rápido:

Los canales de soporte técnico de TI gestionan automáticamente consultas rutinarias como restablecimientos de contraseña o asistencia con VPN, lo que reduce significativamente el volumen de nuevos tickets.

gestionan automáticamente consultas rutinarias como restablecimientos de contraseña o asistencia con VPN, lo que reduce significativamente el volumen de nuevos tickets. Los canales de políticas de RR. HH. funcionan ahora como centros de autoservicio con horario ininterrumpido, lo que ofrece a los empleados acceso inmediato a políticas como reembolso de gastos o días libres, sin necesidad de esperar la respuesta de una persona.

funcionan ahora como centros de autoservicio con horario ininterrumpido, lo que ofrece a los empleados acceso inmediato a políticas como reembolso de gastos o días libres, sin necesidad de esperar la respuesta de una persona. Los canales de equipos de ventas disponen de apoyo continuo, con acceso inmediato a las últimas listas de precios, presentaciones de productos e información sobre la competencia, lo que reduce el tiempo de respuesta de horas a segundos.

disponen de apoyo continuo, con acceso inmediato a las últimas listas de precios, presentaciones de productos e información sobre la competencia, lo que reduce el tiempo de respuesta de horas a segundos. Los canales de incorporación ofrecen a los nuevos empleados asistencia ininterrumpida con respuestas instantáneas a preguntas habituales, lo que les permite adaptarse antes y empezar a aportar valor más rápido.

ofrecen a los nuevos empleados asistencia ininterrumpida con respuestas instantáneas a preguntas habituales, lo que les permite adaptarse antes y empezar a aportar valor más rápido. Los canales de proyecto muestran al instante actualizaciones de estado, recursos y próximos pasos, lo que permite que todo el equipo esté al día y con la energía alta.

muestran al instante actualizaciones de estado, recursos y próximos pasos, lo que permite que todo el equipo esté al día y con la energía alta. Los canales de éxito de los clientes agilizan la colaboración interna, lo que permite a los equipos encontrar soluciones a incidencias habituales y atender a los clientes con mayor rapidez.

Empieza a usar el Experto en el canal hoy mismo

El Experto en el canal no es solo una novedad interesante: es la forma más rápida de que tus equipos empiecen a trabajar codo con codo con agentes de IA. Al proporcionar un compañero digital siempre disponible en cada canal, es más fácil avanzar hacia un futuro en el que personas e IA colaboran de manera natural.

El Experto en el canal está disponible para clientes de Agentforce en Slack y se añade a cualquier canal con solo unos clics. Empieza hoy mismo con nuestra Guía del Experto en el canal y ofrece a tus equipos el refuerzo que necesitan al instante.