Découvrez l’Expert du canal, votre agent toujours actif dans Slack

Points clés : L’Expert du canal , disponible pour les clients Agentforce dans Slack, est un agent préconfiguré et actif en continu dans chaque canal Slack, qui fournit des réponses instantanées et contextuelles dès le premier jour.

Slack est l'endroit où les agents IA travaillent aux côtés des équipes , et cela commence avec l’Expert du canal.

Nous sommes tous passés par là : jongler avec les priorités, répondre aux mêmes questions encore et encore, essayer de faire avancer les choses… Mais plus nous sommes occupés, plus les questions s'accumulent, et plus le travail stagne jusqu’à ce que la bonne personne se connecte pour répondre. Avec le nouveau Expert du canal, ce n'est plus le cas.

L'agent IA spécifique à votre canal Slack

L’Expert du canal est le premier agent IA préconfiguré de Slack, alimenté par Agentforce. Il équipe chaque canal Slack d’un coéquipier toujours actif qui peut répondre aux FAQ, faire remonter les informations pertinentes et transférer les questions vers un humain si nécessaire.

L’Expert du canal fonctionne là où la collaboration s’effectue : dans Slack. Pour les utilisateurs d'Agentforce, son intégration native préconçue avec Slack est le moyen le plus rapide et le plus simple de déployer une IA agentique, éliminant les coûts supplémentaires et les obstacles techniques.

En rejoignant les collaborateurs dans leur espace de travail, l’Expert du canal ne freine pas les équipes, soulage les experts métier des demandes répétitives et développe les connaissances institutionnelles.

L'utilisateur Slack mentionne l’Expert du canal

Pourquoi Slack est la meilleure plateforme pour les agents

Les agents IA ne sont puissants que s’ils ont à disposition le contexte utile. Slack est la plateforme idéale pour les héberger compte tenu de la richesse de ses données conversationnelles et de ses informations actualisées issues de votre CRM ainsi que des applications intégrées.

En combinant le contexte des conversations Slack avec les données de vos applications, outils et CRM connectés, Slack offre aux agents quelque chose qu'aucune autre plateforme ne peut fournir : une vision complète de ce qui se passe en temps réel. Grâce à ce contexte, les agents ne se contentent pas de fournir des réponses génériques ; ils offrent un support personnalisé, précis et opportun dans le flux de travail.

Les canaux Slack sont des espaces dédiés qui apportent ordre et clarté à la communication de travail. L’Expert du canal utilise l'historique et le contexte d'un canal, ainsi que des informations spécifiques provenant de fichiers connectés, pour répondre avec pertinence, rediriger les demandes répétitives et suggérer de manière proactive les prochaines étapes à entreprendre. Chaque canal devient un lieu où humains et agents IA se rassemblent pour collaborer, partager des informations, s'aligner, agir et faire avancer le travail – débloquant ainsi un nouveau niveau de productivité agentique.

Comment fonctionne l’Expert du canal

L’Expert du canal est disponible immédiatement et prêt à être déployé en quelques secondes. Tout gestionnaire de canal peut l'ajouter et le configurer en quelques clics, permettant aux équipes de commencer à interagir avec l'agent immédiatement. En tant que gestionnaire de canal, vous pouvez connecter votre agent aux conversations de canal, aux PDF, aux canevas, aux listes et aux fichiers texte (support Google Drive bientôt disponible) sans avoir besoin de solliciter le service informatique.

Une fois déployé, l’Expert du canal peut :

Trouver des réponses à partir de vos conversations : il effectue des recherches dans l'historique de votre canal et les sources de données connectées pour répondre aux questions fréquemment posées.

il effectue des recherches dans l'historique de votre canal et les sources de données connectées pour répondre aux questions fréquemment posées. Transférer la demande à un humain si nécessaire : s'il ne trouve pas la réponse, l’Expert du canal redirige la question vers la bonne personne ou le bon canal pour que rien ne soit perdu.

: s'il ne trouve pas la réponse, l’Expert du canal redirige la question vers la bonne personne ou le bon canal pour que rien ne soit perdu. Rester à jour : l’Expert du canal apprend et s'améliore au fur et à mesure de l’évolution des conversations, maintenant ses réponses à jour et précises.

Cette configuration simple rend l’Expert du canal parfait pour les équipes qui souhaitent ajouter des coéquipiers IA sans prendre en charge un niveau de complexité supplémentaire.

Témoignages de réussite concrets

Ici, chez Salesforce, nous constatons en direct comment l’Expert du canal transforme la façon dont les équipes obtiennent des réponses, partagent les connaissances et font progresser les projets en continu. Avec un agent toujours actif dans chaque canal, les questions qui ralentissaient auparavant les équipes sont résolues instantanément, libérant les experts, réduisant les goulots d’étranglement et maintenant le flux de travail.

Voici comment nous voyons les équipes de Salesforce utiliser l’Expert du canal pour faire avancer le travail plus rapidement :

Les canaux de support informatique traitent automatiquement les questions répétitives telles que les réinitialisations de mots de passe ou le support VPN, réduisant considérablement le volume de nouveaux tickets.

traitent automatiquement les questions répétitives telles que les réinitialisations de mots de passe ou le support VPN, réduisant considérablement le volume de nouveaux tickets. Les canaux des politiques RH sont désormais en libre-accès 24h/24 et 7j/7. Ils offrent ainsi aux collaborateurs un accès immédiat aux politiques RH telles que le remboursement des frais ou les demandes de congés, ce qui évite de devoir attendre la réponse d’un membre du service.

sont désormais en libre-accès 24h/24 et 7j/7. Ils offrent ainsi aux collaborateurs un accès immédiat aux politiques RH telles que le remboursement des frais ou les demandes de congés, ce qui évite de devoir attendre la réponse d’un membre du service. Les canaux des équipes de ventes bénéficient d'un accompagnement permanent, avec un accès facile et quasiment instantané aux dernières grilles tarifaires, présentations produits et informations concurrentielles – réduisant ainsi le temps de réponse de plusieurs heures à quelques secondes.

bénéficient d'un accompagnement permanent, avec un accès facile et quasiment instantané aux dernières grilles tarifaires, présentations produits et informations concurrentielles – réduisant ainsi le temps de réponse de plusieurs heures à quelques secondes. Les canaux d'intégration peuvent fournir aux nouvelles recrues un support disponible 24 h/24 avec des réponses instantanées aux questions courantes, les aidant à monter en compétences plus rapidement et à commencer à participer plus tôt.

peuvent fournir aux nouvelles recrues un support disponible 24 h/24 avec des réponses instantanées aux questions courantes, les aidant à monter en compétences plus rapidement et à commencer à participer plus tôt. Les canaux de projet affichent instantanément les mises à jour de statut, les ressources et les prochaines étapes, maintenant tout le monde coordonné et motivé.

affichent instantanément les mises à jour de statut, les ressources et les prochaines étapes, maintenant tout le monde coordonné et motivé. Les canaux de la relation client accélèrent la collaboration interne, aidant les équipes à faire émerger des solutions aux problèmes courants et à servir les clients plus rapidement.

Démarrez avec l’Expert du canal dès aujourd'hui

L’Expert du canal n'est pas seulement une nouvelle fonctionnalité impressionnante – c'est le moyen le plus rapide d’initier vos équipes à la collaboration avec des agents IA. En équipant chaque canal d’un collègue numérique toujours actif, vous construisez un futur où les humains et l'IA travaillent ensemble naturellement.

L’Expert du canal est disponible pour les clients Agentforce dans Slack, et ne nécessite que quelques clics pour être ajouté à n'importe quel canal. Démarrez dès aujourd'hui avec notre Guide des agents de canaux et fournissez à vos équipes débordées une aide immédiate.