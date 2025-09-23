Conoce al experto en el canal, el agente de Slack siempre disponible

Puntos clave: El experto en el canal , disponible para los clientes de Agentforce en Slack, es un agente prediseñado y siempre disponible. Está en todos los canales de Slack para brindar respuestas instantáneas con contexto desde el primer día.

Slack es el lugar donde los agentes de IA trabajan junto a los equipos . El experto en el canal es el primer paso.

Todos hemos tenido que encargarnos de ordenar las prioridades, de responder las mismas preguntas una y otra vez y de intentar mantener el ritmo del trabajo. Pero cuanto más tenemos que hacer, más preguntas se acumulan y más trabajo se retrasa hasta que se conecta la persona que puede responder las dudas. Gracias al nuevo experto en el canal, eso ya no es un problema.

Tu agente de IA dedicado para los canales de Slack

El experto en el canal es el primer agente de IA de Slack que está prediseñado y tiene tecnología de Agentforce. Proporciona a cada canal de Slack un compañero siempre disponible que puede responder preguntas frecuentes, obtener información relevante y escalar los casos a un humano cuando sea necesario.

El experto en el canal se incorpora donde ya ocurre la colaboración: Slack. Para los usuarios de Agentforce, la integración nativa prediseñada de Slack ofrece el camino más rápido y sencillo para implementar la IA de agentes, lo que elimina los costos adicionales y las dificultades técnicas.

Gracias a que interactúa con los empleados donde realizan su trabajo, el experto en el canal mantiene el ritmo de los equipos, libera a los expertos en distintos temas de tener que responder a solicitudes repetitivas y escala el conocimiento institucional.

Un usuario de Slack envía un ping al experto en el canal

Motivos por los que Slack es el mejor lugar para los agentes

Los agentes de IA son más capaces cuanto más contexto tengan. Por eso, Slack es la plataforma ideal para alojarlos, ya que cuenta con una mina de oro de datos conversacionales e información actualizada de tu CRM y aplicaciones integradas.

Al combinar el contexto de las conversaciones de Slack con datos de tus aplicaciones conectadas, herramientas y CRM, Slack brinda a los agentes algo único: un panorama completo de lo que sucede en tiempo real. Con ese contexto, los agentes no brindan solo respuestas genéricas, sino que también dan asistencia personalizada, precisa y a tiempo dentro del flujo del trabajo.

Los canales de Slack son espacios dedicados para ordenar y dar claridad a la comunicación laboral. El experto en el canal usa el historial y el contexto de un canal junto con información especificada de archivos conectados para dar respuestas relevantes, desviar solicitudes repetitivas y sugerir pasos a seguir de forma proactiva. Cada canal se transforma en un lugar para que se reúnan humanos y agentes a fin de colaborar, compartir información, sincronizarse, actuar y avanzar con el trabajo, lo que desbloquea un nivel nuevo de productividad de los agentes.

Funcionamiento del experto en el canal

El experto en el canal está disponible listo para usar y para implementarse en segundos. Cualquier supervisor de canal puede agregarlo y configurarlo con unos pocos clics para que los equipos comiencen a interactuar con el agente de inmediato. Los supervisores de canales pueden conectar un agente a las conversaciones, PDF, canvas, listas y archivos de texto de un canal (próximamente: compatibilidad con Google Drive) sin tener que comunicarse con TI.

Una vez integrado, el experto en el canal puede:

Encontrar respuestas con base en tus conversaciones: busca en el historial y en las fuentes de datos conectadas del canal para responder preguntas frecuentes.

busca en el historial y en las fuentes de datos conectadas del canal para responder preguntas frecuentes. Escalar casos a humanos cuando sea necesario : si no encuentra una respuesta, el experto en el canal envía la pregunta a la persona o canal adecuados para que no se pierda ningún dato.

: si no encuentra una respuesta, el experto en el canal envía la pregunta a la persona o canal adecuados para que no se pierda ningún dato. Mantenerse al día: el experto en el canal aprende y mejora a medida que evolucionan las conversaciones, lo que hace que las respuestas estén siempre actualizadas y mantengan la precisión.

Su configuración liviana hace que el experto en el canal sea ideal para los equipos que quieren agregar colegas de IA sin añadir una mayor complejidad.

Casos de éxito del mundo real

En Salesforce, vemos de primera mano cómo el experto en el canal transforma cómo los equipos obtienen respuestas, comparten el conocimiento y mantienen el ritmo de los proyectos. Con un agente siempre disponible en todos los canales, las preguntas que solían ralentizar a los equipos se resuelven al instante, lo que deja más tiempo para los expertos, reduce los cuellos de botella y mantiene el flujo del trabajo.

Los equipos en Salesforce usan al experto en el canal para avanzar con el trabajo más rápidamente de las siguientes maneras:

Los canales de soporte técnico de TI se encargan automáticamente de solicitudes rutinarias, como restablecimiento de contraseñas o soporte para VPN, lo que reduce significativamente el volumen de tickets nuevos.

se encargan automáticamente de solicitudes rutinarias, como restablecimiento de contraseñas o soporte para VPN, lo que reduce significativamente el volumen de tickets nuevos. Los canales de políticas de RR. HH. ahora funcionan como centros de autoservicio las 24 horas. Ofrecen a los empleados acceso inmediato a políticas, como de reembolso de gastos o licencias remuneradas, lo que elimina la necesidad de esperar la respuesta de humanos.

ahora funcionan como centros de autoservicio las 24 horas. Ofrecen a los empleados acceso inmediato a políticas, como de reembolso de gastos o licencias remuneradas, lo que elimina la necesidad de esperar la respuesta de humanos. Los canales del equipo de ventas consiguen habilitaciones siempre disponibles, con acceso fácil a las últimas versiones de las listas de precios, presentaciones de productos e información de la competencia en segundos, lo que reduce el tiempo de respuesta de horas a minutos.

consiguen habilitaciones siempre disponibles, con acceso fácil a las últimas versiones de las listas de precios, presentaciones de productos e información de la competencia en segundos, lo que reduce el tiempo de respuesta de horas a minutos. Los canales de incorporación brindan soporte a toda hora para los empleados nuevos, con respuestas instantáneas a preguntas comunes para ayudarlos a ponerse al día y a comenzar a participar más rápidamente.

brindan soporte a toda hora para los empleados nuevos, con respuestas instantáneas a preguntas comunes para ayudarlos a ponerse al día y a comenzar a participar más rápidamente. Los canales de proyectos obtienen al instante actualizaciones de estado, recursos y pasos siguientes para que todos se mantengan sincronizados y no se pierda el impulso.

obtienen al instante actualizaciones de estado, recursos y pasos siguientes para que todos se mantengan sincronizados y no se pierda el impulso. Los canales de éxito de los clientes aceleran la colaboración interna, lo que ayuda a los equipos a conseguir soluciones a problemas comunes y a asistir a los clientes más rápidamente.

Incorpora hoy mismo un experto en el canal

El experto en el canal no es simplemente una nueva funcionalidad interesante, sino la manera más rápida de que tus equipos incorporen el trabajo codo a codo con agentes de IA. Al integrar un colega digital siempre disponible a cada canal, contribuyes a un futuro en el que las personas y la IA trabajen de forma natural.

El experto en el canal está disponible para los clientes de Agentforce en Slack, y solo toma unos pocos clics agregarlo a cualquier canal. Comienza hoy con nuestra Guía acerca del experto en el canal para que tus equipos tengan disponible asistencia inmediata.