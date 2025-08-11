일하면서 정보의 바다에 빠진 것 같다고 느껴본 적이 있으신가요? 끝없는 Slack 스레드, 거대한 공유 드라이브, 맥락 없이 제공되는 데이터 대시보드, 팀 채널에서 “기억하는 분 계신가요...?”라고 묻는 직원들. 필요할 때, 원하는 정확한 정보를 검색하는 일은 매일매일 고될 수 있습니다. 조직의 집단 지성을 활용해 지능적인 답변을 즉시 얻을 수 있다면 어떨까요?

Slack의 엔터프라이즈 검색이 바로 이 문제를 해결해 드립니다. 엔터프라이즈 검색은 회사에서 진행된 모든 대화와 문서, 의사 결정 사항을 읽고 난 후 단편적 사실로부터 결론을 도출하여 필요한 정보를 제공하는 AI 어시스턴트처럼 작동합니다. 조직 내에 이미 존재하는 정보를 찾아 헤매는 번거로움을 없애주죠.

엔터프라이즈 검색을 통해 어떻게 팀이 불필요한 정보를 걸러내고 더 빠르게 원하는 답을 도출할 수 있는지 알아보세요. 영업 팀에 문의하여 지금 바로 사용해 보세요.

Claude, ChatGPT 같이 인기 있는 AI 도구와 마찬가지로 정확한 프롬프트가 핵심입니다. 다음은 정보를 더 빠르게 찾아 업무 방식을 실질적으로 변화시키는 데 도움이 되는 Slack의 인기 프롬프트들입니다.

1. “[팀/프로젝트]의 현황은 어떤가요?”

AI 기반 프로젝트에 대해 보고받는다고 생각해 보세요. 엔터프라이즈 검색은 비정형 및 정형 데이터를 문법적으로 분석하고 모든 정보를 취합하여 주요 의사 결정과 진행 상황, 방해 요소, 작업 소유자, 다음 단계를 표시합니다. 이는 팀 회의와 일대일 회의를 준비하거나, 직접 협업하지 않는 팀을 추적할 때 사용하기 좋은 프롬프트입니다.

다음과 같이 바꿔서도 질문해 보세요.

“프로덕션 오류는 어떻게 되어가고 있나요?”

“이번 분기에는 어떤 계정이 위험한 상태인가요?”

“[예정된 프로젝트] 출시 예정일은 언제인가요?”

2. “[사용자 이름] 님과 [주제]에 대해 나눴던 DM은 어디에 있나요?”

이 프롬프트는 현황 보고서뿐만 아니라 회사 전체에서 이루어진 사용자 간의 비구조화된 대화까지도 분석합니다. 팀 토론 내용, 고객 티켓, 조사 기록의 의견 및 피드백을 표시하여 모든 주제에 대한 동향을 실시간으로 파악할 수 있습니다.

그 외 다음 프롬프트들도 가능하죠.

“제가 [주제] 관련해서 [사용자 이름] 님께 언제 메시지를 보냈나요?”

“제가 누구와 [프로젝트] 관련 대화를 나눴나요?”

3. “[작업/프로세스]을(를) 처리하려면 어떻게 해야 하나요?”

조직이나 팀에 처음 합류하면 공식적인 절차상으로는 한 가지 방식이 제시되어 있지만, 숙련된 팀원들이 더 나은 방식을 찾아내 일상 대화 가운데 공유하는 경우가 있습니다. 이 프롬프트로는 공식 문서 그리고 업무를 완수하는 데 필요한 팀원의 지식을 모두 찾아낼 수 있습니다.

잘 활용할 수 있는 예시는 다음과 같습니다.

“구매 요청을 제출하려면 어떻게 해야 하나요?”

“시스템에 새 클라이언트를 설정하려면 어떻게 해야 하나요?”

“버그를 신고하려면 어떻게 해야 하나요?”

“MDP는 무엇의 약자인가요?”

4. “누가 [주제]에 대해 잘 알고 있나요?”

이 프롬프트는 단순히 직책뿐만 아니라 대화와 문서의 기여도를 기준으로 가장 관련도 높은 사람과 연결해 줍니다. 조직 내 정보 고립 문제를 극복하여 업무를 완수하는 데 도움이 되는 최고의 공동 작업자를 찾아보세요.

다음과 같이 질문해 보세요.

“누가 보안 감사에 대해 알고 있나요?”

“누가 데이터 이전 작업을 진행했나요?”

“누가 Acme 프로젝트 데이터 과학을 지원하나요?”

5. “제가 이번 분기에 완수한 업무는 무엇인가요?”

성과 검토는 반드시 필요하지만, 이미 업무량이 많을 때는 시간을 내서 준비하는 과정이 정말 귀찮은 일처럼 느껴질 수 있습니다. 이 프롬프트는 검토 또는 일대일 회의 전, 심지어 주말 전 과거 기여한 부분을 되돌아보는 방법으로 ‘요령 있게’ 사용할 수 있습니다.

이렇게 바꿔 질문해 보세요.

“제가 이번 주에 완수한 업무는 무엇인가요?”

“지난 분기에 [실적 검토 작성을 요청하는 동료]의 주요 성과는 무엇이었나요?”

기업의 집단 지성을 활용하세요

정보 과잉 시대에 엔터프라이즈 검색은 업무 방식에 근본적인 변화를 가져옵니다. 특정한 사람만 액세스할 수 있는 고립 경로에 정보가 갇혀 있는 것이 아니라, 조직 전체의 지식에 즉시 액세스할 수 있을 뿐만 아니라 지능적으로 연결됩니다.

정보를 더 빨리 찾는 것 그 이상으로 진정한 힘은 수동으로 일일이 알아내기에 시간이 너무 오래 걸리는 인사이트를 찾아내는 데 있습니다. 엔터프라이즈 검색을 사용하면 부서 전반의 패턴을 식별하고, 서로 다른 시기에 제시된 아이디어와 연결될 뿐 아니라, 그 외 잊힐 수도 있었던 지식을 발견할 수 있습니다.

결과가 어떠냐고요? 정보를 찾는 시간을 단축하고 정보에 입각해 실행하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

엔터프라이즈 검색은 모든 Enterprise+ 플랜에 포함되어 있습니다. 여기를 클릭하여 팀에 적합한 플랜을 찾거나, 영업 팀과 대화하여 자세한 내용을 알아보고 사용해 보세요.