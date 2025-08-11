Avez-vous déjà eu l'impression d’être submergé par un flot d'informations au travail ? Des fils de discussion Slack interminables, des serveurs partagés abyssaux, des tableaux de bord de données sans aucun contexte, des collègues qui demandent sans cesse « Est-ce que quelqu’un se souvient de... ? » dans les canaux d’équipe… La recherche de l'information exacte dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin, peut devenir un véritable parcours du combattant au quotidien. Et si vous pouviez puiser dans les connaissances collectives de votre entreprise et obtenir une réponse intelligente immédiatement ?

C'est précisément le problème que résout la Recherche d'entreprise dans Slack. Elle agit comme un assistant IA qui a lu chaque conversation, document et décision de votre entreprise, puis rassemblé les éléments utiles pour vous fournir l'information dont vous avez besoin. La Recherche d'entreprise élimine les difficultés liées à la recherche d'informations qui existent déjà au sein de votre entreprise.

Découvrez comment la Recherche d'entreprise peut aider votre équipe à supprimer les sources de déconcentration et à rassembler les informations utiles plus rapidement. Contactez le service commercial pour l'essayer dès aujourd'hui.

Comme pour les outils d'IA populaires tels que Claude et ChatGPT, un bon prompt est essentiel. Voici nos prompts préférés dans Slack qui vous aideront à trouver des informations plus rapidement, transformant ainsi votre journée de travail.

1. « Quel est le statut de [équipe/projet] ? »

Il s’agit en quelque sorte d’un compte rendu de projet alimenté par l'IA. La Recherche d'entreprise analyse les données structurées et non structurées et synthétise toutes ces informations pour vous présenter les décisions clés, l'avancement, les obstacles, les responsables des actions et les prochaines étapes. C'est un excellent prompt à utiliser lors de la préparation des réunions d’équipe et des entretiens individuels, ou simplement pour suivre une équipe avec laquelle vous ne travaillez pas directement.

Essayez ces variantes :

« Quelles sont les dernières nouvelles concernant l'incident de production ? »

« Quels comptes sont à risque ce trimestre ? »

« Quand est prévu le lancement de [projet à venir] ? »

2. « Où se trouve ce message direct avec [Nom d'utilisateur] à propos de [thème] ? »

Ce prompt va au-delà des rapports de statut pour analyser les conversations humaines non structurées qui se déroulent dans votre entreprise. Il fait émerger les ressentis et le feedback des discussions d’équipe, des tickets clients et des notes de recherche pour vous donner un aperçu en temps réel de n'importe quel sujet.

Autres éléments à demander :

« Quand ai-je envoyé un message à [Nom d'utilisateur] à propos de [thème] ? »

« À qui ai-je parlé de [projet] ? »

3. « Comment puis-je [tâche/processus] ? »

Lorsque vous rejoignez une entreprise ou une équipe pour la première fois, vous pouvez parfois découvrir que les membres expérimentés ont développé de meilleurs processus que ceux définis dans les documents officiels, et qu'ils partagent ces méthodes lors de conversations informelles. Ce prompt capture à la fois la documentation officielle et les connaissances « tribales » (savoir collectif non formalisé) qui permettent d'accomplir les tâches.

D'autres exemples qui fonctionnent bien :

« Comment puis-je soumettre une demande d'achat ? »

« Comment puis-je configurer un nouveau client dans notre système ? »

« Comment puis-je signaler un bug ? »

« Que signifie MDP ? »

4. « Qui est l'expert en [thème (du canal)] ? »

Ce prompt vous met en relation avec la personne la plus pertinente en fonction de ses contributions dans les conversations et les documents, et pas simplement de sa fonction. Brisez les silos organisationnels pour trouver les meilleurs collaborateurs qui vous aideront à accomplir votre tâche.

Essayez ceci :

« Qui s'y connaît en audits de sécurité ? »

« Qui a travaillé sur nos efforts de migration de données ? »

« Qui soutient la science des données du projet Fiction S.A. ? »

5. « Qu'ai-je accompli ce trimestre ? »

Les évaluations de performance sont essentielles, mais lorsque vous travaillez déjà d’arrache-pied, s'y préparer peut vraiment sembler fastidieux. Ce prompt est une sorte d’« astuce » qui vous incite à réfléchir à vos contributions passées avant les évaluations, les entretiens individuels, ou même avant le week-end.

Essayez des variantes comme :

« Qu'ai-je accompli cette semaine ? »

« Quelles ont été les principales réalisations de [collègue vous demandant d’écrire une évaluation de performance] le trimestre dernier ? »

Libérez l'intelligence collective de votre entreprise

À l’ère de la surcharge d'informations, la Recherche d'entreprise représente un changement fondamental dans notre façon de travailler. L'information n’est plus enfermée dans des silos où seules certaines personnes peuvent y accéder ; désormais, l'ensemble des connaissances de votre entreprise devient instantanément accessible et intelligemment connecté.

Au-delà de trouver l'information plus rapidement, le véritable pouvoir de la Recherche d’entreprise est la capacité à faire émerger des insights qui prendraient trop de temps à découvrir manuellement. Elle peut identifier des modèles entre les services, relier des idées émises à différentes périodes et faire ressortir des connaissances qui pourraient autrement rester enfouies.

Le résultat ? Vous passez moins de temps à chercher des informations et plus de temps à agir en fonction de ces dernières.

La Recherche d'entreprise est incluse dans chaque forfait Enterprise+. Cliquez ici pour trouver le forfait adapté à votre équipe, ou contactez le service commercial pour en savoir plus et obtenir un accès.