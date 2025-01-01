在工作中，你是否会觉得自己被海量的信息淹没？面对没完没了的 Slack 消息列、杂乱无章的共享驱动器、缺乏上下文的数据仪表盘，团队频道里常有人问“有没有人还记得...？”。在需要时搜索确切信息可能是一大难题。如果能直接获取组织的集体知识，并立即获得智能响应，那该多好？

这正是 Slack 中的企业搜索解决的问题。它就像一个 AI 助理，已经阅读了公司过往的每一次对话、文档和决策，然后将这些信息关联起来，为你提供所需的信息。企业搜索消除了在组织内部寻找已存在信息时的阻碍。

与 Claude 和 ChatGPT 等热门 AI 工具类似，良好的提示词至关重要。以下是我们在 Slack 中最喜欢的提示词，它们能帮助你更快地找到信息，切实转变你的工作日。

1.“[团队/项目] 进展如何？”

你可以把它想象成获取 AI 驱动的项目简报。企业搜索会解析非结构化和结构化数据，并综合所有这些信息，向你呈现关键决策、进展、障碍、行动负责人以及后续步骤。这是一个非常有用的提示词，可以帮助你准备团队会议和一对一会议，或者仅仅是跟踪一个你没有直接合作的团队。

尝试以下类似问法：

“生产事故有什么最新进展？”

“本季度有哪些帐户面临风险？”

“[即将推进的项目] 计划什么时候启动？”

2.“那条和 [用户名] 关于 [主题] 的私信在哪里？”

这个提示词超出了状态报告的范围，能够分析整个公司发生的非结构化、人际间的对话。它从团队讨论、客户支持请求和研究笔记中提取情感和反馈，为你提供任何主题的实时动态。

可以尝试其他问法：

“我是什么时候向 [用户名] 发送关于 [主题] 的消息的？”

“我和谁谈论过 [项目]？”

3.“我如何推进 [任务/进程]？”

当你第一次加入一个组织或团队时，你可能会发现，尽管官方流程规定了一种做法，但经验丰富的团队成员已经发展出更有效的做法，并在非正式的交流中共享这些经验。这个提示词既能捕捉正式文档，也能捕捉确保工作顺利完成的部门知识。

更多有效提问的示例：

“我如何提交购买请求？”

“我如何在我们的系统中设置一个新客户端？”

“我如何报告程序错误？”

“MDP 代表什么？”

4.“谁是 [主题] 方面的专家？”

这个提示词会根据相关人员在对话和文档中的实际贡献，而非仅凭其职位头衔，为你匹配最相关的人选。它能打破组织壁垒找到最适合的协作者，帮助你完成任务。

尝试这些：

“谁了解安全审核？”

“谁负责我们的数据迁移工作？”

“谁在为极点创科项目提供数据科学支持？”

5.“这个季度我完成了哪些工作？”

绩效评估至关重要，但当你已经处于满负荷工作状态时，花时间准备评估确实会让人感到烦躁。这个提示词可以作为一个“秘籍”，帮助你在绩效评估、一对一会议甚至周末前，回顾过往的贡献。

尝试以下类似问法：

“本周我完成了哪些工作？”

“上个季度 [需要你写绩效评估的同事] 的主要成就是什么”

释放企业的集体智慧

在信息过载的时代，企业搜索代表了工作方式的根本性转变。信息不再被困在只有特定人员才能访问的孤岛中，整个组织的知识都变得可即时访问且智能互联。

企业搜索真正的功能不仅在于更快地获取信息，更在于探索那些通过人工方式需要耗费大量时间才能发现的见解。企业搜索能够跨部门识别模式，将不同时期的想法关联起来，并提取那些可能被埋没的知识。

结果如何？你花费更少的时间去寻找信息，而将更多的时间用于采取行动。

每个企业增强套餐都包含企业搜索功能。单击此处，为你的团队选择合适的套餐，或与销售人员交谈，以了解更多信息并获得访问权限。