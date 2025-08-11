Já sentiu que estava se afogando em um mar de informações no trabalho? Conversas infinitas no Slack, drives compartilhados sem fim, painéis de dados sem nenhum contexto, pessoas perguntando nos canais da equipe: “Alguém lembra disso...?”. Encontrar a informação exata de que você precisa, no momento em que precisa, pode ser um desafio diário. E se você pudesse acessar o conhecimento coletivo da sua organização e receber uma resposta inteligente na hora?

É exatamente esse o problema que a pesquisa empresarial no Slack soluciona. Ela funciona como um assistente de IA que já leu todas as conversas, documentos e decisões que sua empresa tomou, e conecta os pontos para entregar a informação de que você precisa. A pesquisa empresarial elimina o desafio de caçar informações que já existem dentro da sua organização.

Veja como a pesquisa empresarial pode ajudar sua equipe a eliminar o ruído de comunicação e conectar os pontos com mais agilidade. Entre em contato com o setor de Vendas e experimente hoje mesmo.

Assim como acontece com ferramentas de IA populares, como Claude e ChatGPT, um bom prompt é fundamental. A seguir, estão alguns dos nossos prompts favoritos no Slack que vão ajudar você a encontrar informações com muito mais rapidez, praticamente transformando o seu dia de trabalho.

1. “Qual é o status do(a) [equipe/projeto]?

Com esse prompt, é como se você recebesse um briefing de projeto com inteligência artificial. A pesquisa empresarial analisa dados estruturados e não estruturados e sintetiza tudo para apresentar decisões importantes, progresso, dificuldades, responsáveis por ações e próximos passos. Esse é um ótimo prompt para usar ao se preparar para reuniões de equipe e conversas individuais, ou simplesmente para acompanhar uma equipe com a qual você não trabalha diretamente.

Experimente estas variações:

“Qual a atualização mais recente sobre o incidente de produção?”

“Quais contas estão em risco neste trimestre?”

“Quando está previsto o lançamento do [projeto futuro]?”

2. “Onde está aquela MD com [nome de usuário] sobre [assunto]?”

Esse prompt vai além dos relatórios de status, pois analisa as conversas humanas e não estruturadas que acontecem em toda a sua empresa. Ele revela percepções e feedbacks originados de discussões da equipe, tíquetes de clientes e anotações de pesquisa, oferecendo um panorama em tempo real sobre qualquer assunto.

Outras opções de prompts:

“Quando eu enviei uma mensagem para [nome de usuário] sobre [assunto]?”

“Com quem eu falei sobre o [projeto]?”

3. “Como faço para [tarefa/processo]?”

Quando você entra em uma nova organização ou equipe, pode perceber que, embora o processo oficial diga uma coisa, membros mais experientes muitas vezes já desenvolveram métodos melhores, que foram compartilhados em conversas informais. Esse prompt captura tanto a documentação formal quanto o conhecimento prático da equipe, aquele que realmente faz as coisas acontecerem.

Mais exemplos que funcionam:

“Como faço para enviar uma solicitação de compra?”

“Como faço para inserir um novo cliente em nosso sistema?”

“Como faço para relatar um bug?”

“O que significa MDP?”

4. “Quem é a pessoa especialista em [assunto]?”

Esse prompt conecta você à pessoa mais relevante com base nas contribuições dela em conversas e documentos, e não apenas com base no cargo que ela ocupa. Assim, você consegue superar barreiras internas e encontrar os colaboradores ideais para fazer o trabalho acontecer.

Experimente estes prompts:

“Quem entende de auditorias de segurança?”

“Quem já trabalhou na migração de dados?”

“Quem dá suporte à ciência de dados do Projeto Empresa?”

5. “O que eu realizei neste trimestre?”

As avaliações de desempenho são importantes, mas quando você já está trabalhando no limite, reservar tempo para se preparar para elas pode parecer um verdadeiro desafio. Esse prompt funciona como um “atalho” para refletir sobre suas contribuições antes de avaliações, reuniões individuais ou até mesmo antes do fim de semana.

Experimente estas variações:

“O que eu realizei nesta semana?”

“Quais foram as principais conquistas de [colega para quem você vai escrever a avaliação de desempenho] no último trimestre?”

Desbloqueie a inteligência coletiva da sua empresa

Em uma era de excesso de informações, a pesquisa empresarial representa uma mudança fundamental na forma como trabalhamos. Em vez de a informação ficar presa em silos, acessível apenas a algumas pessoas, o conhecimento de toda a sua organização se torna instantaneamente disponível e conectado de forma inteligente.

O verdadeiro poder, mais do que encontrar informações rapidamente, está em descobrir insights que levariam muito tempo para serem identificados de forma manual. A pesquisa empresarial consegue identificar padrões entre departamentos, conectar ideias de diferentes períodos e trazer à tona conhecimento que, de outra forma, poderia ficar esquecido.

O resultado? Você passa menos tempo procurando informações e mais tempo usando-as de forma produtiva.

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