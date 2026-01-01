工作時，是否曾經覺得自己淹沒在海量的資訊當中？數不清的 Slack 對話串、雜亂無章的共享 Drive、毫無脈絡可循的資料儀表板，還有團隊頻道裡，人們在問的「有誰記得...？」。每天都要搜尋自己確切要用的資訊真的很費神。如果能利用組織的集體知識，立即獲取有見地的回應，那該多好啊！

這正是 Slack 的企業搜尋要解決的問題。它就像 AI 助理般能讀取公司的所有對話、文件與決策，再將這些資訊點串連起來，提供你所需的資訊。對於早已存在於組織中那些資訊搜尋的麻煩事，企業搜尋功能可以一舉將其鏟除。

如同 Claude 與 ChatGPT 等熱門的 AI 工具，正確的提示才是關鍵。以下是我們在 Slack 裡的幾個最愛的提示；這些提示能幫助你更快找到資訊，幾乎可以改變你的工作方式。

1.「[團隊/專案]的狀態為何？」

請把它想像成取得一份有 AI 支援的專案簡報。企業搜尋會剖析非結構性與結構性的資料並合成所有資訊，將重大決策、進度、阻礙、動作擁有者及後續步驟呈現在你面前。在準備團隊會議及一對一會議時，或者只是單純追蹤你間接合作的團隊時，這個提示絕對好用。

請試試以下這些提示的形式：

「生產事件的最新情況為何？」

「這一季度有風險的客戶有哪些？」

「[近期的專案]預計何時啟動？」

2.「那封關於 [主題] 的 [使用者名稱] 的私訊在哪裡？」

這項提示更勝狀態報告，能分析整個公司內非結構性的人類對話。它會展現團隊討論、客戶支援單和研究備註的情緒與意見反應，讓你即時掌握任何主題的脈動。

其他提示事項：

「我何時傳送關於 [主題] 的訊息給 [使用者名稱]？」

「我跟誰談過關於 [專案]？」

3.「我要如何執行 [工作/流程]？」

當你首次加入某一組織或團隊時可能會發現，雖然有一套官方流程的說法，但是經驗老到的團隊成員早已發展出更好的做法，並且在日常對話中分享了這些做法。這項提示同時捕捉了正式的文件紀錄與推動任務完成的族群知識。

更多有效的範例：

「如何提交購買請求？」

「如何在我們的系統設定新客戶？」

「如何報告程式異常？」

「MDP 是指什麼呢？」

4.「誰是 [主題] 方面的專家？」

這項提示除了根據最相關人員的職務外，也會以該員在對話與文件中的貢獻為依據，將你與該員建立連結。打破組織障礙，找到最佳的共同作業者，幫助你完成工作。

請試試這些提示：

「誰瞭解安全性稽核？」

「誰參與了我們的資料移轉工作？」

「誰支援 A 公司專案的資料科學？」

5.「我這季度完成哪些工作？」

績效評估很重要；但是當工作滿檔時，還要花時間準備這些評估工作，真的是件苦差事。這項提示就像是門「秘技」一樣，能夠在評估、一對一會議上，甚至是在週末前，讓你回顧過去的貢獻。

試試這些提式的形式：

「我這週完成哪些工作？」

「上一季度的重要成就 [同事要求你寫一份績效評估] 有哪些？」

發揮企業的集體智慧

在資訊量超載的時代，企業搜尋功能從根本改變工作方式。資訊不再遭到壟斷，只能由某些人員存取，而是整個組織的知識都能即時存取並且有智慧地連結。

這股真實的力量，不僅僅能更快的找到資訊，更能挖掘出需要人工耗時作業才能發覺的深刻見解。企業搜尋能識別跨部門的模式，連結不同時期的創意構想，並顯現那些可能遭埋沒的知識。

那麼結果如何呢？就是你搜尋資訊的時間變少了，而多出的時間可用來針對資訊採取行動。

