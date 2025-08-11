¿Nunca te ha abrumado la cantidad de información en tu trabajo? Un sinfín de hilos de Slack, unidades compartidas por todas partes, paneles con datos sin contexto, personas preguntando “¿Alguien recuerda...?” en los canales de tu equipo. Sí, pasar el día buscando la información que necesitas no es lo ideal. ¿Qué pensarías si pudieras aprovechar toda la información de tu organización y obtener una respuesta inteligente en cuestión de segundos?

Para eso hemos creado la búsqueda empresarial de Slack. Sirve como un asistente de IA que puede acceder a cualquier conversación, documento y decisión de tu empresa para, después, darle sentido y devolverte la información que necesitas. La búsqueda empresarial hace que te olvides de tener que buscar información por todos los rincones.

Descubre cómo la búsqueda empresarial puede ayudar a tu equipo a encontrar información más rápido. Contacta con ventas para probarla.

Como sucede con otras herramientas de IA como Claude y ChatGPT, redactar buenas solicitudes es clave. Aquí tienes algunas de nuestras solicitudes favoritas para Slack, que te ayudarán a encontrar información más rápido y revolucionarán tu manera de trabajar.

1. “¿Cuál es el estado del [equipo/proyecto]?”

Piensa en ello como si se tratara de un resumen del proyecto basado en inteligencia artificial. La búsqueda empresarial analiza datos estructurados y no estructurados y sintetiza toda esa información para ofrecerte las decisiones clave, los avances, los obstáculos, los responsables de las acciones y los pasos siguientes. Es una herramienta muy útil para preparar reuniones de equipo e individuales, o simplemente para realizar un seguimiento de un equipo con el que no trabajas directamente.

Prueba estas opciones:

“¿Cuáles son las novedades sobre la incidencia de la producción?”

“¿Qué cuentas están en riesgo este trimestre?”

“¿Cuándo está planificado el lanzamiento del [próximo proyecto]?”

2. “¿Dónde está el mensaje directo con [nombre de usuario] sobre [tema]?”

Esta solicitud va más allá de simples informes de estado y analiza las conversaciones humanas sin estructurar que se producen en toda la empresa. Resalta el sentimiento y los comentarios de los debates de equipos, tickets de clientes y notas de investigación para ofrecer información en tiempo real sobre cualquier tema.

Otras solicitudes que puedes usar:

“¿Cuándo escribí a [nombre de usuario] acerca de [tema]?”

“¿Con quién hablé sobre [proyecto]?”

3. “¿Cómo puedo [tarea/proceso]?”

Cuando te unas a una organización o equipo, verás que aunque los procedimientos oficiales indiquen una cosa, los miembros del equipo han desarrollado metodologías más adecuadas que suelen compartir en sus conversaciones. Esta solicitud permite recopilar tanto los procedimientos formales como los conocimientos prácticos que ayudan a sacar el trabajo adelante.

Otros ejemplos de solicitudes:

“¿Cómo puedo enviar una solicitud de compra?”

“¿Cómo se configura un nuevo cliente en nuestro sistema?”

“¿Cómo informo sobre un error?”

“¿Qué significa MDP?”

4. “¿Quién es experto en [tema]?”

Esta solicitud te redirige a la persona más relevante según sus aportaciones en las conversaciones y documentos, no solo por su puesto. Acaba con los silos organizativos para encontrar los mejores colaboradores y sacar el trabajo adelante.

Prueba estas solicitudes:

“¿Quién tiene conocimientos sobre auditorías de seguridad?”

“¿Quién se ha encargado de la migración de datos?”

“¿Quién está detrás de la ciencia de datos del Proyecto Ficciones?

5. “¿Qué he realizado este trimestre?”

Las revisiones rendimiento son fundamentales. Sin embargo, cuando estás hasta arriba de trabajo, es complicado sacar tiempo para prepararte para ellas. Esta solicitud es la solución para ver tu contribución antes de las revisiones, reuniones o, incluso, antes del fin de semana.

Prueba diferentes opciones:

“¿Qué he realizado esta semana?”

“¿Cuáles han sido los logros clave de [compañero que te pide una revisión de rendimiento] en el último trimestre?”

Accede a la información colectiva de tu empresa

En la era de la información, la búsqueda empresarial viene para revolucionar nuestra forma de trabajar. En lugar de tener información aislada en silos a los que solo determinadas personas pueden acceder, todos los conocimientos de tu organización quedan al alcance de tu mano y se conectan de manera inteligente.

La ventaja real, más allá de encontrar información más rápido, es descubrir conocimientos que, de manera manual, tardaríamos siglos en encontrar. La búsqueda empresarial puede identificar patrones entre departamentos, conectar ideas de diferentes periodos de tiempo e identificar información que, de otra forma, quedaría en el olvido.

¿El resultado? Menos tiempo buscando información y más tiempo usándola.

La búsqueda empresarial se incluye en todos los planes Enterprise+. Haz clic aquí para encontrar el plan adecuado para tu equipo o habla con ventas para saber más y disfrutar de esta función.