알아두어야 할 사항:

이제 워크플로 빌더에 조건부 분기가 포함되어 사용자는 코드를 작성하지 않고도 다중 분기된 복잡한 자동 워크플로를 만들 수 있습니다.

Salesforce를 비롯한 70여 개의 앱과 Slack 워크플로를 통합하여 기존에 사용하던 도구 전반에 자동화 기능을 중앙 집중화하세요.

작업을 반복하고, 끊임없이 앱을 전환하고, 정보를 찾기 위해 애쓰다 보면 소중한 시간과 정신적 에너지를 소모하게 됩니다. 업무 자동화는 반드시 필요한 것이지만, 전문 도구나 IT 지원이 필요하여 복잡해질 수 있습니다. Slack은 워크플로를 만들고 기술 스택 전반의 작업을 자동화하는, 간단하고 기술 지식이 필요 없는 방법을 제공합니다. 이 모든 작업을 한 곳에서 진행할 수 있죠.

커뮤니티의 소중한 피드백을 고려하여 이제 Slack의 워크플로 빌더에서 조건부 다중 분기 워크플로를 제공합니다! 코드를 작성할 필요 없이 Slack에서 바로 다중 분기 워크플로를 빠르게 생성하고 관리하며, 도구에 연결해 프로세스를 간소화하고 시간을 절약할 수 있습니다.

조건부 분기를 사용한 자동화

최근 워크플로 빌더에 조건부 분기 기능이 추가되어, 몇 번만 클릭하면 특정 조건에 따라 워크플로를 조정하는 복잡한 다중 분기 프로세스를 만들 수 있습니다. 현재 이 기능은 최대 열 가지 조건을 지원하며 중요도에 따른 문제 분류, 올바른 팀이나 부서 또는 지역으로의 요청 라우팅, 승인 워크플로 같은 광범위한 사용 사례도 지원합니다.

“조건부 분기를 사용하면 저희 팀원 누구나 코드 없이도 조건부 로직을 사용해 워크플로를 간단히 구축할 수 있습니다. 이를 통해 자동화 기능을 누구나 사용할 수 있게 되어 팀에서 승인 과정을 간소화하고, 지원 센터의 지원 역량을 강화하며, 궁극적으로 내부 프로세스의 속도를 높일 수 있습니다.” Reddit 글로벌 영업 및 파트너 지원 부문 이사 Bradford Johnson

새로운 워크플로 빌더 기능에 포함된 기능들

조건부 분기: 특정 기준에 따라 조정되는 동적 워크플로를 몇 분 만에 만들 수 있습니다. 예를 들면 문제 유형에 따라 특정 채널에 지원 요청을 보내도록 워크플로를 구성하거나, 지역 또는 팀을 기준으로 다른 승인자를 할당하여 승인 프로세스를 자동화할 수 있습니다.

특정 기준에 따라 조정되는 동적 워크플로를 몇 분 만에 만들 수 있습니다. 예를 들면 문제 유형에 따라 특정 채널에 지원 요청을 보내도록 워크플로를 구성하거나, 지역 또는 팀을 기준으로 다른 승인자를 할당하여 승인 프로세스를 자동화할 수 있습니다.

Salesforce 및 70개가 넘는 앱 커넥터와 연결하여 Slack 내 앱, 데이터, 프로세스 전반에서 조건부 로직을 사용한 워크플로를 구축할 수 있습니다. 예를 들면 프로젝트 관리 도구, CRM, 기타 필수 앱과 통합하여 모든 워크플로를 한 곳에 집중시킬 수 있습니다.

워크플로 빌더가 채널, 양식, 리스트, 캔버스를 포함한 Slack의 전체 업무용 운영 시스템에 통합되어 원활한 자동화가 가능해지고 워크플로의 다양성을 높입니다. 예를 들면 양식을 사용해 휴가 신청서를 불러와 관리자가 검토하도록 데이터를 보낸 다음, 휴가 신청자에게 승인되었는지, 거부되었는지 알릴 수 있습니다. 모든 데이터는 추적할 수 있도록 캔버스나 리스트에 기록됩니다. 워크플로의 향상된 대화형 기능: 이제 워크플로에서 서로 다른 분기에 각각 매핑되어 다음 단계로 진행하는 버튼을 다섯 개까지 구성할 수 있습니다. 이를 통해 실행 데이터가 기본으로 제공되는 워크플로를 더욱 효과적으로 제어할 수 있습니다. 예를 들면 '승인', '거부', '업무 이관' 버튼이 포함된 메시지를 만들고, 각 버튼이 특정 워크플로 분기로 연결되도록 할 수 있습니다.

“워크플로 빌더의 조건부 분기가 Slack과 저희 조직의 판도를 완전히 바꿔 놓았습니다. 워크플로의 수준을 쉽고 빠르게 한 차원 높일 수 있어 자동화 기능으로 의사 결정을 지원하고, 프로세스를 간소화하며, 내부 고객에게 필요한 지원을 더욱 빨리 제공할 수 있게 되었습니다.” Verizon 시스템 엔지니어링 부문 수석 엔지니어 컨설턴트 Scott Patton

예제: 지원 요청 워크플로 자동화하기

워크플로 빌더를 사용하면 지원 요청을 올바른 팀에 자동으로 전달하는 워크플로를 설정할 수 있습니다.

작동 방법은 다음과 같습니다. 사용자는 문제가 발생할 경우 #help-desk 워크플로를 통해 지원 요청을 제출할 수 있습니다. 요청이 접수되었음을 알리고 티켓 번호를 제공하는 자동 메시지가 사용자에게 전송되는 과정이 즉각적으로 이루어집니다.

세부 정보를 수집하기 위해 Slack 양식이 팝업 메시지로 표시되어 사용자에게 문제의 성격과 연락처 정보에 대한 정보를 제공해 달라고 요청합니다.

이제 입력한 내용을 바탕으로,

기술 문제인 경우 요청이 #tech-support 채널로 라우팅되고, 후속 지원을 제공하기 위해 대기 중인 엔지니어를 @멘션합니다.

요청이 채널로 라우팅되고, 후속 지원을 제공하기 위해 대기 중인 엔지니어를 @멘션합니다.

요청이 채널로 라우팅되고 청구 팀이 사용할 프로젝트 관리 도구에 작업이 생성됩니다.

요청이 라우팅되면 사용자에게 요청을 처리할 담당자와 예상 응답 시간을 알려주는 후속 메시지가 전송됩니다.

이 프로세스에서 지원 요청의 진행 상황이 추적되고, 사용자는 업데이트 정보를 받게 됩니다. 마지막으로, 문제가 해결되면 사용자에게 문제 해결이 완료된 상태임을 알리는 최종 메시지가 전송되고 피드백을 제공해 달라는 메시지가 표시됩니다.

조건부 분기를 사용해 첫 워크플로를 만드는 방법

워크플로 만들기: 시작 작업으로 ‘Slack의 링크에서’를 선택합니다. 사용자는 버튼을 클릭하여 워크플로를 시작하게 됩니다. 초기 단계 추가: Slack의 노코드 인터페이스를 사용하여 요청 확인, 양식을 통한 정보 수집, 관련된 팀원들에게 알림 전달과 같은 단계를 추가합니다. 조건부 분기 구현: 특정 기준에 따라 워크플로를 라우팅하도록 조건부 로직을 설정합니다. 예를 들면 문제 유형 또는 심각도에 따라 지원 요청을 다른 채널로 라우팅하거나, 정의해 둔 사용자 지정 규칙에 따라 적절한 지역이나 부서로 요청을 자동 전송할 수 있습니다. 후속 조치 및 해결: 워크플로의 진행 상황을 사용자에게 알리고, 작업의 상태를 추적하며, 프로세스가 완료되면 해결을 확인하는 단계를 구성합니다. 생성을 완료했다면 워크플로의 이름을 지정하여 채널의 워크플로 탭에 추가합니다. 또한 채널에 워크플로를 표시하여 사용자가 더 쉽게 찾을 수 있도록 만들 수 있습니다.

워크플로 빌더 가이드에서 분기에 대해 자세히 알아보세요.

“워크플로 조건부 분기를 사용하면 일정에 맞춰 필요한 정확도로 제 기록 시스템에 매주 자동 업데이트를 받을 수 있습니다. 워크플로 AI 요약 단계에서 전체 프로젝트 활동의 요약을 만들어 제 상태 추적기에 추가해 주죠. 활동이 없으면 상태가 ‘지난주 이후 변경 사항 없음’으로 설정됩니다. 덕분에 고객 응대에 더 많은 시간을 보내고 프로젝트 관리에 소모되던 시간을 줄일 수 있습니다.” 21b 설립자 Matt Roy

업무 흐름에서 바로 워크플로 자동화

이제 Slack의 워크플로 빌더를 사용하여 필요에 따라 조정되는 복잡한 다단계 자동화 프로세스를 만들 수 있습니다. 이를 통해 누구든지 Slack 내에서 바로 정교한 워크플로를 신속하게 구축 및 관리가 가능하므로 작업을 간소화하고 중요한 업무에 집중할 수 있습니다.

기본적으로 해야 할 일을 처리 중이든, 복잡한 프로젝트를 처리 중이든 상관없이 워크플로 빌더는 이미 협업 중인 공간에서 작업을 자동화할 수 있는 가장 쉽고 효과적인 방법을 제공합니다.

한번 사용해 보지 않으시겠어요? 자동화 기능에 만족하실 거예요! 🚀