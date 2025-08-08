Lo que debes saber:

Ahora, el Generador de flujos de trabajo incluye la ramificación condicional para que los usuarios creen flujos de trabajo automatizados complejos y de ramificaciones múltiples sin tener que usar una sola línea de código.

Integra flujos de trabajo de Slack con más de 70 aplicaciones, incluida Salesforce, para centralizar la automatización en tus herramientas existentes.

Las tareas repetitivas, el cambio constante entre aplicaciones y la dificultad para encontrar información consumen tiempo y energía cognitiva valiosos. Automatizar el trabajo es esencial, pero puede ser complicado y requerir herramientas especializadas o asistencia de TI. Slack ofrece una forma sencilla no técnica para crear flujos de trabajo y automatizar tareas de tus componentes tecnológicos desde un único lugar.

Gracias a los comentarios valiosos de nuestra comunidad, el Generador de flujos de trabajo ofrece ahora flujos de trabajo condicionales y de ramificaciones múltiples. Puedes crear y administrar rápidamente flujos de trabajo de ramificaciones múltiples directamente en Slack y conectarte con tus herramientas (sin necesidad de escribir código), lo que optimiza los procesos y ahorra tiempo.

Automatización con ramificación condicional

La reciente incorporación de la ramificación condicional al Generador de flujos de trabajo te permite crear, en unos pocos clics, procesos complejos con ramificaciones múltiples que adaptan cada flujo de trabajo a sus condiciones específicas. Actualmente, esta función admite hasta 10 condiciones y una amplia variedad de casos de uso, como la clasificación de incidencias con base en su nivel de gravedad, el envío de solicitudes a los equipos, departamentos o regiones correspondientes, y hasta la aprobación de flujos de trabajo.

«La ramificación condicional hace que sea sencillo para todo el equipo crear flujos de trabajo con lógica condicional sin necesidad de código. Democratiza la automatización y permite que los equipos optimicen las aprobaciones, mejoren la asistencia técnica y, en general, aceleren los procesos internos». Bradford Johnson Director, Venta Globales y Habilitación de Socios, Reddit

A continuación, se describen algunas de las funciones nuevas del Generador de flujos de trabajo:

Ramificación condicional: crea en minutos flujos de trabajo dinámicos que se adaptan según criterios específicos. Por ejemplo, puedes configurar un flujo de trabajo para que reenvíe las solicitudes de asistencia a canales específicos según el tipo de problema, o automatizar los procesos de aprobación mediante la asignación de aprobadores con base en regiones o equipos.

crea en minutos flujos de trabajo dinámicos que se adaptan según criterios específicos. Por ejemplo, puedes configurar un flujo de trabajo para que reenvíe las solicitudes de asistencia a canales específicos según el tipo de problema, o automatizar los procesos de aprobación mediante la asignación de aprobadores con base en regiones o equipos. Automatización que se integra con todas tus herramientas: conéctate con Salesforce y con más de 70 conectores de aplicaciones a fin de poder crear flujos de trabajo con lógica condicional para tus aplicaciones, datos y procesos dentro de Slack. Por ejemplo, puedes integrar tus herramientas de gestión de proyectos o de administración de relaciones con clientes y otras aplicaciones esenciales para centralizar todos tus flujos de trabajo en un solo lugar.

conéctate con Salesforce y con más de 70 conectores de aplicaciones a fin de poder crear flujos de trabajo con lógica condicional para tus aplicaciones, datos y procesos dentro de Slack. Por ejemplo, puedes integrar tus herramientas de gestión de proyectos o de administración de relaciones con clientes y otras aplicaciones esenciales para centralizar todos tus flujos de trabajo en un solo lugar. Compatibilidad mejorada: el Generador de flujos de trabajo se incluye dentro de todo el sistema operativo de trabajo de Slack, inclusive en los canales, los formularios, las listas y los canvas, para garantizar una automatización completa y mejorar la versatilidad de los flujos de trabajo. Por ejemplo, puedes usar un formulario para recolectar solicitudes de tiempo libre, o enviar datos a un gerente para su revisión y luego notificar la aprobación o el rechazo a la persona solicitante. Todos los datos pueden registrarse en un canvas o en una lista para su seguimiento.

el Generador de flujos de trabajo se incluye dentro de todo el sistema operativo de trabajo de Slack, inclusive en los canales, los formularios, las listas y los canvas, para garantizar una automatización completa y mejorar la versatilidad de los flujos de trabajo. Por ejemplo, puedes usar un formulario para recolectar solicitudes de tiempo libre, o enviar datos a un gerente para su revisión y luego notificar la aprobación o el rechazo a la persona solicitante. Todos los datos pueden registrarse en un canvas o en una lista para su seguimiento. Interactividad mejorada para flujos de trabajo: ahora, puedes configurar hasta cinco botones de continuación, cada uno asignado a una ramificación diferente de un flujo de trabajo. Esto brinda más control de los flujos de trabajo con datos de ejecución incorporados. Por ejemplo, puedes crear un mensaje con botones de «Aprobar», «Rechazar» o «Escalar», y que cada uno lleve a una ramificación particular del flujo de trabajo.

«La ramificación condicional en el Generador de flujos de trabajo es revolucionaria tanto para Slack como para nuestra organización. Nos ha permitido llevar nuestros flujos de trabajo al siguiente nivel rápida y fácilmente, lo que ayuda a que nuestras automatizaciones tomen decisiones, a que se simplifiquen los procesos y a que brindemos atención adecuada a más velocidad para nuestros clientes internos». Scott Patton Consultor de ingenieros principales, Ingeniería de Sistemas, Verizon

Ejemplo: Automatización de un flujo de trabajo de solicitud de asistencia

Con el Generador de flujos de trabajo, puedes configurar un flujo de trabajo que automatice las solicitudes de asistencia para el equipo correspondiente.

Funciona de la siguiente manera: los usuarios pueden enviar una solicitud de asistencia mediante el flujo de trabajo #servicio-asistencia cuando tengan un problema. De inmediato, se envía un mensaje automatizado al usuario para confirmar la recepción de la solicitud y se incluye un número de ticket.

Para recopilar más información, aparece un formulario de Slack que solicita al usuario detalles del problema y su información de contacto.

Entonces, según lo ingresado, sucede lo siguiente:

Si el problema es técnico, la solicitud se envía al canal #asistencia-técnica y se @menciona al ingeniero de turno para que brinde la asistencia correspondiente.

la solicitud se envía al canal y se @menciona al ingeniero de turno para que brinde la asistencia correspondiente. Si el problema es de facturación, la solicitud se envía al canal #asistencia-facturación y se crea una tarea en la herramienta de gestión de proyectos para el equipo de facturación.

la solicitud se envía al canal y se crea una tarea en la herramienta de gestión de proyectos para el equipo de facturación. Si el problema es de equipamiento, la solicitud se envía al canal #asistencia-equipamiento y se notifica al gerente de asistencia.

Una vez enviada la solicitud, el usuario recibe un mensaje que le informa quién se encarga de la solicitud y el tiempo estimado de respuesta.

Durante el proceso, se realiza un seguimiento del progreso de la solicitud de asistencia, y el usuario recibe las novedades. Por último, cuando se resuelve el problema, el usuario recibe un mensaje final que confirma la resolución y le solicita comentarios sobre el proceso.

Cómo crear tu primer flujo de trabajo con ramificación condicional

Crea el flujo de trabajo: elige la acción de inicio «A partir de un enlace en Slack». Los usuarios harán clic en un botón para iniciar el flujo de trabajo. Agrega pasos iniciales: usa la interfaz de Slack que no necesita código para agregar pasos, por ejemplo, para confirmar la recepción de una solicitud, reunir información con formularios y notificar a miembros relevantes del equipo. Implementa la ramificación condicional: configura la lógica condicional para determinar la ruta del flujo de trabajo según criterios específicos. Por ejemplo, puedes enviar una solicitud de asistencia a canales diferentes según el tipo de problema o su gravedad, o enviar automáticamente solicitudes a la región o el departamento apropiados según las reglas personalizadas que hayas definido. Seguimiento y resolución: configura pasos para notificar al usuario el progreso del flujo de trabajo, hacer un seguimiento del estado de la tarea y confirmar la resolución una vez completado el proceso. Cuando termines, ponle nombre al flujo de trabajo y agrégalo a la pestaña del flujo de trabajo del canal. Además, puedes destacar el flujo de trabajo en el canal para facilitar que lo encuentren los usuarios.

Obtén más información acerca de ramificación en nuestra Guía para el generador de flujos de trabajo.

«Con la ramificación condicional para flujos de trabajo, puedo recibir novedades semanales automáticamente en mi sistema de registro, de forma programada y con el nivel de precisión que necesito. El paso “Resumir con IA el flujo de trabajo” crea un resumen de toda la actividad del proyecto y lo agrega a mi herramienta de seguimiento de estado. Si no hubo actividad, el estado se establece en “Sin cambios desde la semana pasada”. Puedo pasar más tiempo con los clientes y menos en la gestión de proyectos». Matt Roy Cofundador, 21b

Automatiza los flujos de trabajo dentro del mismo flujo del trabajo

Con el Generador de flujos de trabajo de Slack, ahora puedes crear procesos complejos y con pasos múltiples que se adaptan según tus necesidades. Esto facilita para todos el proceso de crear y administrar rápidamente flujos de trabajo elaborados, y todo sucede dentro de Slack para que simplifiques tus tareas y te concentres en lo importante.

Tanto si te encargas de tareas básicas o de proyectos complejos, el Generador de flujos de trabajo te brinda la manera más sencilla y eficaz para automatizar el trabajo dentro del mismo lugar donde ya colaboras.

¿Por qué no lo pruebas? ¡Hora de automatizar! 🚀