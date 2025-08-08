À savoir :

Le Générateur de flux de travail inclut désormais des branchements conditionnels, permettant aux utilisateurs de créer des flux de travail automatisés complexes et à branches multiples sans écrire une seule ligne de code.

Intégrez les flux de travail Slack à plus de 70 applications, dont Salesforce, et centralisez ainsi l'automatisation à vos outils existants.

Les tâches répétitives, le changement constant d'applications et la difficulté à trouver des informations font perdre un temps précieux et engendrent une fatigue cognitive. Il est essentiel d’automatiser votre travail mais cela peut s'avérer compliqué et requérir des outils spécialisés ou l’assistance du service informatique. Slack offre une manière simple et non technique de créer des flux de travail et d'automatiser des tâches dans l'ensemble de votre pile technologique, le tout depuis un endroit unique.

Grâce aux précieux retours de notre communauté, le Générateur de flux de travail de Slack propose désormais des flux de travail conditionnels multi branches. Vous pouvez rapidement créer et gérer des flux de travail multi branches directement dans Slack, et vous connecter à vos outils sans avoir besoin d’écrire du code, ce qui rationalise les processus et vous libère du temps.

Automatisation avec branchements conditionnels

Avec l'ajout récent des branchements conditionnels au Générateur de flux de travail, vous pouvez créer des processus complexes multi branches en quelques clics, qui modulent le flux de travail en fonction de conditions spécifiques. Aujourd'hui, cette fonctionnalité prend en charge jusqu’à 10 conditions et une large gamme de cas d'utilisation, comme le triage des incidents selon leur criticité, l'acheminement des demandes vers l’équipe, le service ou la zone appropriés, ou même des flux de travail d'approbation.

« Les branchements conditionnels permettent à n'importe quel membre de notre équipe de créer facilement des flux de travail avec une logique conditionnelle, sans nécessiter de code. Cela démocratise l'automatisation, permettant ainsi aux équipes de rationaliser les approbations, d'améliorer le service d'assistance et, en fin de compte, d'accélérer les processus internes. » Bradford Johnson Directeur monde des ventes et des partenariats, Reddit

Les nouvelles fonctionnalités du Générateur de flux de travail incluent :

Branchement conditionnel : créez des flux de travail dynamiques en quelques minutes, qui s'adaptent en fonction de critères spécifiques. Vous pouvez par exemple configurer un flux de travail pour diriger les demandes d'assistance vers des canaux spécifiques selon le type de problème, ou pour automatiser les processus d'approbation en assignant différents approbateurs selon les zones ou les équipes.

créez des flux de travail dynamiques en quelques minutes, qui s'adaptent en fonction de critères spécifiques. Vous pouvez par exemple configurer un flux de travail pour diriger les demandes d'assistance vers des canaux spécifiques selon le type de problème, ou pour automatiser les processus d'approbation en assignant différents approbateurs selon les zones ou les équipes. Automatisation qui s'intègre à tous vos outils : connectez-vous à Salesforce et à plus de 70 connecteurs d'applications pour créer des flux de travail avec une logique conditionnelle à travers vos applications, données et processus au sein de Slack. Par exemple, vous pouvez intégrer vos outils de gestion de projet, votre CRM et d'autres applications essentielles pour centraliser tous vos flux de travail en un seul endroit.

connectez-vous à Salesforce et à plus de 70 connecteurs d'applications pour créer des flux de travail avec une logique conditionnelle à travers vos applications, données et processus au sein de Slack. Par exemple, vous pouvez intégrer vos outils de gestion de projet, votre CRM et d'autres applications essentielles pour centraliser tous vos flux de travail en un seul endroit. Compatibilité améliorée : le Générateur de flux de travail s'intègre à l'ensemble du système d'exploitation professionnel Slack, y compris les canaux, les formulaires, les listes et les canevas, assurant une automatisation fluide et améliorant la polyvalence des flux de travail. Par exemple, vous pouvez utiliser un formulaire pour collecter les demandes de congés, envoyer les données à un responsable pour examen, puis notifier le demandeur de l'approbation ou du refus. Toutes les données peuvent être enregistrées dans un canevas ou une liste pour le suivi.

le Générateur de flux de travail s'intègre à l'ensemble du système d'exploitation professionnel Slack, y compris les canaux, les formulaires, les listes et les canevas, assurant une automatisation fluide et améliorant la polyvalence des flux de travail. Par exemple, vous pouvez utiliser un formulaire pour collecter les demandes de congés, envoyer les données à un responsable pour examen, puis notifier le demandeur de l'approbation ou du refus. Toutes les données peuvent être enregistrées dans un canevas ou une liste pour le suivi. Interactivité améliorée des flux de travail : vous pouvez maintenant configurer jusqu’à cinq boutons de continuation, chacun correspondant à une branche différente dans votre flux de travail. Cela permet des flux de travail mieux contrôlés avec des données d'exécution intégrées. Par exemple, vous pouvez créer un message avec des boutons « Approuver », « Rejeter » ou « Escalader », chacun menant à une branche spécifique du flux de travail.

« Les branchements conditionnels dans le Générateur de flux de travail sont un véritable atout pour Slack et notre entreprise. Ils nous ont permis d'améliorer rapidement et facilement nos flux de travail en aidant nos automatisations à prendre des décisions, en simplifiant les processus et en permettant à nos clients internes d'obtenir plus rapidement le bon support. » Scott Patton Ingénieur consultant principal, ingénierie des systèmes, Verizon

Exemple : automatisation d'un flux de travail de demande d'assistance

Avec le Générateur de flux de travail, vous pouvez configurer un flux de travail qui automatise les demandes d'assistance vers l’équipe compétente sur le sujet.

Voici comment cela fonctionne : les utilisateurs peuvent soumettre une demande d'assistance via le flux de travail #help-desk lorsqu'ils rencontrent un problème. Immédiatement, un message automatisé est envoyé à l'utilisateur pour accuser réception de sa demande et lui fournir un numéro de ticket.

Pour recueillir plus de détails, un formulaire Slack s'affiche, invitant l'utilisateur à fournir des informations sur la nature de son problème et ses coordonnées.

Ensuite, selon les informations saisies :

Si le problème est technique, la demande est acheminée vers le canal #tech-support et mentionne l'ingénieur de garde pour un suivi.

la demande est acheminée vers le canal et mentionne l'ingénieur de garde pour un suivi. Si le problème concerne la facturation, la demande est acheminée vers le canal #billing-support , et une tâche est créée dans l'outil de gestion de projet pour l’équipe de facturation.

la demande est acheminée vers le canal , et une tâche est créée dans l'outil de gestion de projet pour l’équipe de facturation. S'il s'agit d'un problème d’équipement, la demande est acheminée vers le canal #equipment-support , et le responsable du support est notifié.

Une fois la demande acheminée, l'utilisateur reçoit un message de suivi l'informant de la personne qui traitera sa demande et du délai de réponse estimé.

Tout au long du processus, l'avancement de la demande d'assistance est suivi et l'utilisateur reçoit des mises à jour. Enfin, lorsque son problème est résolu, il reçoit un message final confirmant la résolution et l'invitant à donner son avis.

Comment créer votre premier flux de travail avec des branchements conditionnels

Créez le flux de travail : choisissez l'action de départ « À partir d'un lien dans Slack ». Les utilisateurs cliqueront sur un bouton pour lancer votre flux de travail. Ajoutez les étapes initiales : utilisez l'interface sans code de Slack pour ajouter des étapes telles que l'accusé de réception de la demande, la collecte d'informations via des formulaires et la notification des membres de l’équipe concernés. Implémentez un branchement conditionnel : configurez une logique conditionnelle pour acheminer le flux de travail en fonction de critères spécifiques. Par exemple, vous pouvez diriger une demande d'assistance vers différents canaux en fonction du type de problème ou de sa gravité, ou envoyer automatiquement les demandes vers la zone ou le service approprié selon des règles personnalisées que vous définissez. Suivi et résolution : configurez des étapes pour informer l'utilisateur de l'avancement du flux de travail, suivre l’état de la tâche et confirmer la résolution une fois le processus terminé. Une fois terminé, nommez le flux de travail et ajoutez-le à l'onglet des flux de travail du canal. Vous pouvez également mettre en avant le flux de travail dans le canal, le rendant encore plus facile à trouver pour vos utilisateurs.

Pour en savoir plus sur le branchement conditionnel, consultez notre Guide du Générateur de flux de travail.

« Grâce au branchement conditionnel du flux de travail, je peux obtenir automatiquement des mises à jour hebdomadaires dans mon système d'enregistrement, selon un calendrier établi et avec la précision dont j'ai besoin. L’étape de résumé par IA du flux de travail génère une synthèse de toute l'activité du projet et l'ajoute à mon outil de suivi. S'il n'y a eu aucune activité, le statut est défini comme “Aucun changement depuis la semaine dernière”. Je peux ainsi consacrer plus de temps à mes clients et moins au suivi de projet. » Matt Roy Fondateur, 21b

Automatisez les flux de travail là où vous collaborez

Avec le Générateur de flux de travail de Slack, vous pouvez désormais créer des processus automatisés complexes et à étapes multiples qui s'adaptent à vos besoins. Cela permet à chacun de construire et de gérer facilement des flux de travail sophistiqués, directement dans Slack, afin de simplifier vos tâches et de vous concentrer sur l'essentiel.

Que vous gériez des tâches simples ou des projets complexes, le Générateur de flux de travail offre le moyen le plus simple et le plus efficace d'automatiser votre travail dans l'environnement où vous collaborez déjà.

Pourquoi ne pas l'essayer ? Bonne automatisation ! 🚀