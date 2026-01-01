須知事項：

工作流程建立工具現已具備條件式分支功能，讓使用者無需一連串的程式碼也能建立複雜且有多重分支的自動化工作流程。

將 Slack 工作流程與 70 種以上的應用程式 (包括 Salesforce) 整合，集中將你現有的工具自動化。

重複做著例行工作、不斷地在應用程式間切換、費力地尋找資訊等等，都會消耗寶貴的時間與認知能量。讓你的工作自動執行雖說很重要但有一定的複雜度，需要特殊工具或 IT 支援才可行。Slack 提供一個簡單且非技術性的方法，只需在單一平台就能建立工作流程並透過跨技術堆疊自動執行工作。

由於社群寶貴的意見反應，Slack 的工作流程建立工具現已提供具條件式、多重分支功能的工作流程！你可以直接在 Slack 快速地建立及管理具多重分支的工作流程，無需撰寫程式碼也能連接你的工具，進而簡化流程，省下更多時間。

運用條件式分支功能實現自動化

近期我們在工作流程建立工具新增了條件式分支功能，你只需按幾下就能建立複雜且具多重分支的流程，並且還能根據特定條件調整工作流程。目前，這項功能支援高達 10 個條件及範圍廣泛的使用案例，例如根據嚴重程度將事件分類、將請求轉送至正確的團隊、部門或區域，甚至還能夠核准工作流程。

「條件式分支功能讓我們團隊的每位成員都能利用條件邏輯輕鬆建立工作流程，無需撰寫程式碼。這項功能使自動化更為普及，團隊因而能簡化核准程序、增強支援中心的支援，最終加快內部流程。」 Reddit 全球銷售暨合作夥伴支援總監 Bradford Johnson

全新的工作流程建立工具包含以下功能：

條件式分支： 只需幾分鐘即可建立依特定準則而調整的動態工作流程。例如你可以建立一個工作流程，依問題類型將支援請求導向到特定頻道，或者根據區域或團隊指派不同的核准人員，自動執行核准流程。

只需幾分鐘即可建立依特定準則而調整的動態工作流程。例如你可以建立一個工作流程，依問題類型將支援請求導向到特定頻道，或者根據區域或團隊指派不同的核准人員，自動執行核准流程。 自動化能整合你的所有工具： 與 Salesforce 和 70 種以上的應用程式連接器連接，如此一來，你就可以在 Slack 裡跨應用程式、資料及流程建立具條件邏輯的工作流程。例如可以與你的專案管理工具、CRM 及其他必要的應用程式整合，將所有工作流程集中在一處。

與 Salesforce 和 70 種以上的應用程式連接器連接，如此一來，你就可以在 Slack 裡跨應用程式、資料及流程建立具條件邏輯的工作流程。例如可以與你的專案管理工具、CRM 及其他必要的應用程式整合，將所有工作流程集中在一處。 提高相容性： 工作流程建立工具整合整個 Slack 的工作作業系統，包括頻道、表單、清單和畫板，確保自動化順暢運作並提升工作流程的多功能性。舉例來說，你可以使用表單收集休假申請、傳送資料給經理審核，然後告知申請人是否核准或否決。所有資料都可以記錄在畫板或清單中供日後追蹤查詢。

工作流程建立工具整合整個 Slack 的工作作業系統，包括頻道、表單、清單和畫板，確保自動化順暢運作並提升工作流程的多功能性。舉例來說，你可以使用表單收集休假申請、傳送資料給經理審核，然後告知申請人是否核准或否決。所有資料都可以記錄在畫板或清單中供日後追蹤查詢。 強化工作流程的互動性：現在起，你可以設定最多五個銜接按鈕，每個按鈕分別對應你工作流程中的不同分支。這樣就能利用內建的執行資料進一步控管工作流程。舉例來說，你可以建立一則有「核准」、「否決」或「呈報」按鈕的訊息，每個按鈕都會導向一特定的工作流程分支。

「工作流程建立工具中的條件式分支功能為 Slack 以及我們的組織帶來全然的改變。這項功能讓我們快速且輕鬆地將工作流程提升到另一個層次，幫助我們的自動化做出決策、簡化處理序，並且讓我們的內部客戶更快獲得正確的支援。」 Verizon 系統工程首席工程師顧問 Scott Patton

範例：自動執行支援請求工作流程

有了工作流程建立工具，你可以設定一項工作流程，自動向適合的團隊發出支援請求。

以下是運作方式：使用者遇到問題時，可透過 #help-desk 工作流程提交一份支援請求。系統隨即自動傳送一則訊息給該使用者確認其請求並提供支援單編號。

為了收集更多詳細資料，螢幕會跳出一份 Slack 表單，提示使用者提供關於問題性質的資訊以及使用者的聯絡資訊。

現在根據輸入：

如果是技術性的問題， 系統會將請求導向 #tech-support 頻道並 @ 提及值班工程師要求後續支援。

系統會將請求導向 頻道並 @ 提及值班工程師要求後續支援。 如果是帳單相關問題， 系統會將請求導向 #billing-support 頻道，並且會在專案管理工具中為帳單團隊建立一項工作。

系統會將請求導向 頻道，並且會在專案管理工具中為帳單團隊建立一項工作。 如果是設備問題，則系統會將請求導向 #equipment-support 頻道並通知支援經理。

請求一經轉送後，使用者隨後會收到一則訊息，讓他們知道誰會負責處理他們的請求以及預估的回覆時間。

在整個過程中，系統會追蹤支援請求的進度，使用者也會收到更新的資訊。最後，當使用者的問題解決後，他們會收到最後一則確認問題已解決的訊息並提示他們提供意見反應。

如何建立你的第一份具備條件式分支的工作流程

建立工作流程：選擇起始動作「透過 Slack 連結」，使用者需按一下按鈕開始你的工作流程。 新增初始步驟：使用 Slack 的非程式碼介面新增諸如確認請求、利用表單收集資訊以及通知相關團隊成員等步驟。 實作 條件式分支：設定條件邏輯以根據特定準則導向工作流程。例如，你可以根據問題類型或嚴重程度將支援請求導向不同的頻道，或者根據你定義的自訂規則，自動將請求傳送給正確的區域或部門。 追蹤及解決：設定步驟通知使用者工作流程的進度，追蹤該工作的狀態，並在整個流程完成後確認問題已經解決。 設定完成後，為工作流程命名並將它新增到頻道的工作流程索引標籤。你也可以在頻道中突顯該工作流程，讓你的使用者更容易找到它。

請參閱工作流程建立工具指南，以深入瞭解關於分支的功能。

「透過工作流程條件式分支，我可以根據排程以及我需要的精準度，在我的記錄系統中每週自動更新資訊。「工作流程 AI 摘要」步驟製作所有專案活動的摘要，並將它新增到我的狀態追蹤器中。如果一直都沒有活動，那麼狀態就設為「自上週以來沒有變動」；這樣我就可以花較多時間在客戶聯繫上而減少時間在專案管理的工作上。」 21b 創辦人 Matt Roy

就在工作的流程中自動執行工作流程

透過 Slack 的工作流程建立工具，你可以建立複雜、多步驟的自動化流程，且可依你的需求調整流程。如此一來，任何人都可以直接在 Slack 快速地建立及管理複雜的工作流程，進而讓你簡化工作，專注在重要的事務上。

無論你正在處理的是基本待辦事項或是複雜的專案，工作流程建立工具一律提供最簡單最有效的方式，讓你直接在協作的地方自動執行工作。

何不試試看？祝自動化順利！ 🚀