你需要了解的事项：

工作流程构建器现在增加了条件分支功能，允许用户建立复杂的多分支自动化工作流程，而无需编写代码。

将 Slack 工作流程与 70 多个应用相集成（包括 Salesforce），在你现有的工具中实现集中式自动化。

执行重复任务、不断切换应用，还要耗费力气寻找信息，这些操作消耗了宝贵的时间和认知能量。因此，将工作自动化势在必行，但要实现这一目标可能很复杂，需要专门的工具或 IT 支持。Slack 提供了一种简单、非技术性的方法来建立工作流程，并在你的技术堆栈中自动执行任务，打造一站式平台。

得益于来自我们社区的宝贵反馈，Slack 的工作流程构建器现在提供有条件的多分支工作流程！你可以直接在 Slack 中快速建立和管理多分支工作流程，并将其连接到你的工具，而无需编写代码，从而简化流程，腾出时间。

借助条件分支功能实现自动化

凭借工作流程构建器最近新增的条件分支功能，你可以建立复杂的多分支流程，只需单击几下即可根据特定条件调整工作流程。目前，该功能支持多达 10 个条件以及广泛的用例，比如根据严重程度对事故进行分类，将请求发送到正确的团队、部门或区域，甚至是批准工作流程。

“条件分支功能让我们团队中的任何人都可以轻松地通过条件逻辑构建工作流程，而无需编写代码。这普及了自动化，因此，团队可以简化审批过程，改善帮助台的支持工作，最终加快内部流程。” Reddit 全球销售与合作伙伴支持总监 Bradford Johnson

新增的工作流程构建器功能包括：

条件分支： 在几分钟内建立基于特定条件进行调整的动态工作流程。例如，你可以配置一个工作流程，根据问题类型将支持请求直接发送到特定的频道，或者根据地区或团队分配不同的审批人，自动执行审批流程。

在几分钟内建立基于特定条件进行调整的动态工作流程。例如，你可以配置一个工作流程，根据问题类型将支持请求直接发送到特定的频道，或者根据地区或团队分配不同的审批人，自动执行审批流程。 与你的所有工具集成实现自动化： 连接 Salesforce 等 70 多个应用连接器，你可以通过 Slack 在各个应用、数据和流程中利用条件逻辑构建工作流程。例如，你可以将其与项目管理工具、客户关系管理和其他必要的应用相集成，在一个地方集中管理所有工作流程。

连接 Salesforce 等 70 多个应用连接器，你可以通过 Slack 在各个应用、数据和流程中利用条件逻辑构建工作流程。例如，你可以将其与项目管理工具、客户关系管理和其他必要的应用相集成，在一个地方集中管理所有工作流程。 经过改进的兼容性： 工作流程构建器可在整个 Slack 工作操作系统中进行集成，包括频道、表单、列表和画板，以确保流畅的自动化并提高工作流程的多功能性。例如，你可以使用表单收集休假申请，将数据发送给管理员进行审核，然后通知申请者予以批准或拒绝。所有数据都可以记录在画板或列表中以供跟踪。

工作流程构建器可在整个 Slack 工作操作系统中进行集成，包括频道、表单、列表和画板，以确保流畅的自动化并提高工作流程的多功能性。例如，你可以使用表单收集休假申请，将数据发送给管理员进行审核，然后通知申请者予以批准或拒绝。所有数据都可以记录在画板或列表中以供跟踪。 加强的工作流程交互性：现在，你可以配置多达五个继续按钮，将每个按钮映射到工作流程中的不同分支。这样就可以通过内置的执行数据进一步控制工作流程。例如，你可以建立一条带有“批准”、“拒绝”或“上报”按钮的消息，每个按钮都指向特定的工作流程分支。

“对于 Slack 和我们的组织来说，工作流程构建器中的条件分支功能带来了颠覆性的变革。它使我们能够轻松快速地将工作流程提升到一个新的水平，帮助我们自动做出决策，简化流程，更快地为我们的内部客户提供正确的支持。” Verizon 系统工程首席工程师顾问 Scott Patton

示例：实现支持请求工作流程自动化

使用工作流程构建器，你可以设置一个工作流程，自动向正确的团队发送支持请求。

它的工作原理是：当用户遇到问题时，可以通过 #help-desk 工作流程提交支持请求。随后，系统会立即自动发送消息给该用户，确认其请求并提供工单号码。

为了收集更多详细信息，系统会弹出一张 Slack 表单，提示该用户填写问题性质和联系信息。

根据输入的信息，后续步骤各不相同：

如果问题是技术性的， 则该请求将被发送到 #tech-support 频道，并 @提及随时候命的工程师，以便提供后续支持。

则该请求将被发送到 频道，并 @提及随时候命的工程师，以便提供后续支持。 如果问题与计费相关， 则该请求将被发送到 #billing-support 频道，并在项目管理工具中为计费团队创建一个任务。

则该请求将被发送到 频道，并在项目管理工具中为计费团队创建一个任务。 如果问题与设备相关，则该请求将被发送到 #equipment-support 频道，并通知支持经理。

请求被发送出去后，用户将收到一条后续消息，告知谁将处理他们的请求，以及预估的响应时间。

在整个流程中，支持请求的进度将受到跟踪，用户会收到更新消息。最后，当他们的问题得到解决时，他们会收到一条最终消息，确认问题已解决并提示他们提供反馈。

如何使用条件分支功能建立首个工作流程

建立工作流程：选择启动操作“来自 Slack 中的链接”。用户单击按钮即可启动工作流程。 添加初始步骤：使用 Slack 的无代码界面添加步骤，比如确认请求、通过表单收集信息，以及通知相关团队成员等。 实施 条件分支：设置条件逻辑，以便根据特定条件规划工作流程路径。例如，你可以根据问题类型或严重程度将支持请求发送到不同的频道，或者根据你定义的自定义规则自动将请求发送到正确的区域或部门。 跟进和解决：配置步骤以通知用户工作流程的进度，跟踪任务的状态，并在流程完成后确认问题已解决。 完成后，可以为该工作流程命名，并将其添加到频道的工作流程标签中。你还可以在频道中突出显示该工作流程，让用户更容易找到它。

请参阅我们的工作流程构建器指南，了解关于分支的更多信息。

“有了工作流程条件分支功能，我可以按计划在我的记录系统中每周自动获得准确的更新。工作流程 AI 总结步骤会创建所有项目活动的摘要，并将其添加到我的状态跟踪器中。如果没有活动，状态将设置为‘自上周以来没有变化’。这样一来，我就可以减少在项目管理上所花的时间，把更多的时间花在客户身上。” 21b 创始人 Matt Roy

在工作流程中实现工作流程自动化

借助 Slack 的工作流程构建器，你现在可以建立复杂的多步骤自动化流程，这些流程可以根据你的需求进行调整。这样一来，任何人都可以直接在 Slack 中更轻松、快速地构建和管理复杂的工作流程，让你能够简化任务并专注于更重要的事情。

无论是处理基础的待办事项还是复杂的项目，工作流程构建器都能提供最简单、最有效的方法，在你已经展开协作的地方实现工作自动化。

为什么不试一试呢？祝你顺利实现自动化！🚀