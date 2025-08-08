O que você precisa saber:

O criador de fluxo de trabalho agora inclui ramificação condicional, permitindo que os usuários criem fluxos de trabalho automatizados complexos e com várias ramificações, tudo isso sem escrever uma linha de código.

Integre os fluxos de trabalho do Slack a mais de 70 apps, incluindo o Salesforce, centralizando a automação nas ferramentas que você já utiliza.

As tarefas repetitivas, a troca constante de apps e a dificuldade para encontrar informações consomem tempo e energia cognitiva valiosos. Automatizar o trabalho é essencial, mas pode ser complicado, exigindo ferramentas especializadas ou suporte de TI. O Slack oferece uma maneira simples e acessível de criar fluxos de trabalho e automatizar tarefas em toda a sua pilha de tecnologia, tudo em um só lugar.

Graças ao valioso feedback da nossa comunidade, o criador de fluxo de trabalho do Slack agora permite criar fluxos de trabalho condicionais e com várias ramificações. É possível configurá-los e gerenciá-los diretamente no Slack e conectar-se às suas ferramentas, sem precisar escrever uma linha de código, simplificando processos e liberando tempo para o que realmente importa.

Automação com ramificação condicional

Com a recente adição da ramificação condicional ao criador de fluxo de trabalho, agora é possível criar processos complexos e com várias ramificações com apenas alguns cliques, que adaptam o fluxo de trabalho com base em condições específicas. Atualmente, esse recurso oferece suporte para até dez condições e abrange uma ampla variedade de casos de uso, como a triagem de incidentes conforme a criticidade, o encaminhamento de solicitações para a equipe, o departamento ou a região adequada, além de fluxos de trabalho de aprovação.

“A ramificação condicional simplifica a criação de fluxos de trabalho com lógica condicional por qualquer pessoa da nossa equipe, sem a necessidade de código. Isso democratiza a automação, permitindo que as equipes simplifiquem aprovações, aprimorem o suporte técnico e, em última instância, acelerem os processos internos.” Bradford Johnson Diretor de vendas globais e de capacitação de parceiros, Reddit

Estes são os novos recursos disponíveis no criador de fluxo de trabalho:

Ramificação condicional: crie fluxos de trabalho dinâmicos em minutos, que se adaptam automaticamente com base em critérios específicos. Por exemplo, é possível direcionar solicitações de suporte para canais específicos, conforme o tipo de problema, ou automatizar processos de aprovação, atribuindo diferentes responsáveis com base na região ou na equipe.

crie fluxos de trabalho dinâmicos em minutos, que se adaptam automaticamente com base em critérios específicos. Por exemplo, é possível direcionar solicitações de suporte para canais específicos, conforme o tipo de problema, ou automatizar processos de aprovação, atribuindo diferentes responsáveis com base na região ou na equipe. Automação que se integra a todas as suas ferramentas: conecte-se ao Salesforce e a mais de 70 conectores de apps para criar fluxos de trabalho com lógica condicional em seus apps, dados e processos no Slack. Por exemplo, é possível integrar suas ferramentas de gerenciamento de projetos, CRM e outros apps essenciais, centralizando todos os seus fluxos de trabalho em um só lugar.

conecte-se ao Salesforce e a mais de 70 conectores de apps para criar fluxos de trabalho com lógica condicional em seus apps, dados e processos no Slack. Por exemplo, é possível integrar suas ferramentas de gerenciamento de projetos, CRM e outros apps essenciais, centralizando todos os seus fluxos de trabalho em um só lugar. Compatibilidade aprimorada: o criador de fluxo de trabalho se integra a todo o sistema operacional de trabalho do Slack, incluindo canais, formulários, listas e canvas, garantindo uma automação fluida e aumentando a versatilidade do fluxo de trabalho. Por exemplo, é possível usar um formulário para coletar solicitações de folga, enviar os dados a um gerente para análise e, em seguida, notificar o solicitante sobre a aprovação ou a rejeição. Todos os dados podem ser registrados em um canvas ou lista para acompanhamento.

o criador de fluxo de trabalho se integra a todo o sistema operacional de trabalho do Slack, incluindo canais, formulários, listas e canvas, garantindo uma automação fluida e aumentando a versatilidade do fluxo de trabalho. Por exemplo, é possível usar um formulário para coletar solicitações de folga, enviar os dados a um gerente para análise e, em seguida, notificar o solicitante sobre a aprovação ou a rejeição. Todos os dados podem ser registrados em um canvas ou lista para acompanhamento. Interatividade aprimorada do fluxo de trabalho: agora você pode configurar até cinco botões de continuação, cada um direcionando para uma ramificação diferente em seu fluxo de trabalho. Essa funcionalidade torna os fluxos de trabalho mais controlados, com integração de dados de execução. Por exemplo, é possível criar uma mensagem com botões como “Aprovar”, “Rejeitar” ou “Encaminhar”, em que cada botão leva a uma ramificação específica do fluxo de trabalho.

“A ramificação condicional no criador de fluxo de trabalho é um divisor de águas para o Slack e para a nossa organização. Ela nos permitiu elevar o nível dos nossos fluxos de trabalho de forma rápida e fácil, ajudando nossas automações a tomar decisões, simplificando processos e oferecendo aos nossos clientes internos o suporte certo com mais agilidade.” Scott Patton Consultor chefe de engenharia de sistemas, Verizon

Exemplo: automatização de um fluxo de trabalho de solicitação de suporte

Com o criador de fluxo de trabalho, é possível configurar um fluxo de trabalho que automatiza o direcionamento das solicitações de suporte para a equipe correta.

Veja como funciona: os usuários podem enviar uma solicitação de suporte pelo fluxo de trabalho #suporte-técnico sempre que encontrarem um problema. Imediatamente, uma mensagem automática confirma o recebimento da solicitação e informa o número do tíquete.

Para reunir mais informações, um formulário no Slack é exibido ao usuário, solicitando a descrição do problema e os dados de contato.

Agora, com base nas informações fornecidas:

Se o problema for técnico, a solicitação será encaminhada ao canal #suporte-técnico e @mencionará o engenheiro de plantão para acompanhamento.

a solicitação será encaminhada ao canal e @mencionará o engenheiro de plantão para acompanhamento. Se o problema estiver relacionado ao faturamento, a solicitação será encaminhada ao canal #suporte-ao-faturamento e uma tarefa será criada na ferramenta de gerenciamento de projetos para a equipe de faturamento.

a solicitação será encaminhada ao canal e uma tarefa será criada na ferramenta de gerenciamento de projetos para a equipe de faturamento. Se o problema for relacionado a um equipamento, a solicitação será encaminhada ao canal #suporte-a-equipamentos e o gerente de suporte será notificado.

Após o encaminhamento da solicitação, o usuário receberá uma mensagem de acompanhamento informando quem ficará responsável pelo atendimento e o prazo estimado para a resposta.

Durante todo o processo, o andamento da solicitação de suporte é monitorado, e o usuário recebe atualizações. Por fim, quando o problema é resolvido, o usuário recebe uma mensagem final confirmando a resolução e uma solicitação para fornecer feedback.

Como criar seu primeiro fluxo de trabalho com ramificação condicional

Crie o fluxo de trabalho: escolha a ação inicial “De um link no Slack”. Os usuários clicarão em um botão para iniciar seu fluxo de trabalho. Adicione etapas iniciais: use a interface sem código do Slack para adicionar etapas, como confirmar a solicitação, coletar informações por meio de formulários e notificar os membros relevantes da equipe. Implemente a ramificação condicional: configure a lógica condicional para encaminhar o fluxo de trabalho com base em critérios específicos. Por exemplo, encaminhe uma solicitação de suporte para diferentes canais conforme o tipo ou a gravidade do problema, ou envie automaticamente as solicitações para a região ou o departamento correto, com base nas regras personalizadas que você definir. Acompanhamento e resolução: configure etapas para notificar o usuário sobre o andamento do fluxo de trabalho, monitorar o status da tarefa e confirmar a resolução ao final do processo. Quando terminar, nomeie o fluxo de trabalho e adicione-o à guia de fluxo de trabalho do canal. Também é possível destacar o fluxo de trabalho no canal, tornando-o ainda mais fácil de ser encontrado pelos usuários.

Saiba mais sobre ramificação em nosso Guia sobre o Criador de fluxo de trabalho.

“Com a ramificação condicional do fluxo de trabalho, posso receber atualizações semanais automáticas no meu sistema de registro, em horários agendados e com a precisão necessária. A etapa “Resumo do fluxo de trabalho feito pela IA” cria um resumo de toda a atividade do projeto e o adiciona ao meu rastreador de status. Se não houver nenhuma atividade, o status será definido como “Nenhuma alteração desde a semana passada”. Assim, posso dedicar mais tempo aos clientes e menos ao gerenciamento de projetos.” Matt Roy Fundador, 21b

Automatize os fluxos de trabalho, diretamente no fluxo de trabalho

Com o criador de fluxo de trabalho do Slack, agora você pode criar processos automatizados complexos e com várias etapas que se adaptam às suas necessidades. Isso facilita a criação e o gerenciamento rápido de fluxos de trabalho sofisticados diretamente no Slack, permitindo que você simplifique suas tarefas e foque no que realmente importa.

Não importa se você está lidando com tarefas básicas ou projetos complexos, o criador de fluxo de trabalho oferece a forma mais fácil e eficaz de automatizar seu trabalho diretamente no ambiente onde você já colabora.

Que tal experimentar? Boa automação! 🚀